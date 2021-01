Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben. A digitális eladások 80 százaléka PC-n történt.","shortLead":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben...","id":"20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961a937-faf6-4657-aba7-a26e644e4153","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","timestamp":"2021. január. 26. 09:33","title":"Minden idők legjobb digitális startjával rekordot döntött a Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","shortLead":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","id":"20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a7db7e-2c29-414e-81cb-e12e07af34cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","timestamp":"2021. január. 26. 09:41","title":"Elektromos autóval már nem kell betartani Ausztriában egy sebességkorlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Laboratóriumi vizsgálatok igazolták, de elővigyázatosságból egy klinikai programot is indítanak. ","shortLead":"Laboratóriumi vizsgálatok igazolták, de elővigyázatosságból egy klinikai programot is indítanak. ","id":"20210125_a_koronavirus_mutacio_Moderna_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8080c535-4f8a-49c5-9d93-40239065519e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_a_koronavirus_mutacio_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. január. 25. 17:16","title":"Hatásos a koronavírus új mutációi ellen a Moderna oltóanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fc6288-4d0d-4c10-be7c-72f1483e968a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szeméttel teli vizekre panaszkodnak több balkáni országban is, már az erőműveket fenyegeti a hulladéktömeg. A szerb–montenegrói határnál elkezdték kitakarítani az egyik tavat.","shortLead":"Szeméttel teli vizekre panaszkodnak több balkáni országban is, már az erőműveket fenyegeti a hulladéktömeg...","id":"20210126_szerbia_to_hulladek_szemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43fc6288-4d0d-4c10-be7c-72f1483e968a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0e010a-85bf-494a-9910-eca333b80277","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_szerbia_to_hulladek_szemet","timestamp":"2021. január. 26. 17:45","title":"Nekiálltak kitakarítani egy szerbiai tavat, még koporsót is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanvásárláshoz 8 millió forint volt az önerő, a többit bankhitelből fedezték, amelyből mostanra jelentős összeget törlesztettek.","shortLead":"Az ingatlanvásárláshoz 8 millió forint volt az önerő, a többit bankhitelből fedezték, amelyből mostanra jelentős...","id":"20210126_varga_judit_miniszter_ingatlan_vasarlas_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc535fd-b92b-4d26-99b2-5c15417b7a48","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_varga_judit_miniszter_ingatlan_vasarlas_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. január. 26. 06:58","title":"200 millió forintért vásárolt lakásokat és garázst Varga Judit és férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","shortLead":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","id":"20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce9aef-e4dc-43a5-9ea3-12a899e3a3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","timestamp":"2021. január. 25. 10:05","title":"5-ös alá: itt a nyújtott BMW 3 Gran Limousine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt magyar megyeszékhelyen csökkenő tendenciát mutattak ki a mintákból.","shortLead":"Öt magyar megyeszékhelyen csökkenő tendenciát mutattak ki a mintákból.","id":"20210125_Szennyviz_koronaviruskoncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352da064-91f7-4251-990c-744f99b75ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Szennyviz_koronaviruskoncentracio","timestamp":"2021. január. 25. 19:19","title":"Egyre több magyar településen alacsony a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A menetrend változatlan: az Apple már dolgozik az idei iPhone-okon (iPhone 13 család), és az új operációsrendszer-verzión. Azonban az iOS 15 előnyeiből nem minden iPhone-modell részesülhet. És ugyanez igaz az iPadOS 15 vonatkozásában bizonyos iPadekre is.","shortLead":"A menetrend változatlan: az Apple már dolgozik az idei iPhone-okon (iPhone 13 család), és az új...","id":"20210125_ios_15_tamogatott_iphoneok_ipadek_kompatibilitas_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4810d2f-1e6b-4a65-a4fd-ea6f240d4d89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_ios_15_tamogatott_iphoneok_ipadek_kompatibilitas_lista","timestamp":"2021. január. 25. 10:03","title":"Állítólag ezeket az iPhone-okat már nem fogja támogatni az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]