Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A képek a gyanúsított telefonján voltak, a kábítószer a lakásán.","shortLead":"A képek a gyanúsított telefonján voltak, a kábítószer a lakásán.","id":"20210126_kokain_kabitoszer_szudani_no_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157c9b3b-04c1-4d41-ac1e-a27159ea8c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_kokain_kabitoszer_szudani_no_budapest","timestamp":"2021. január. 26. 07:32","title":"Gyerekpornót és 30 millió forint értékű kokaint találtak egy szudáni nőnél Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt az alapkamat a 0,6 százalékos szintjén.","shortLead":"Maradt az alapkamat a 0,6 százalékos szintjén.","id":"20210126_mnb_alapkamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ce0126-bc41-41c5-a7ca-2ca4665d91b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_mnb_alapkamat","timestamp":"2021. január. 26. 15:20","title":"Nem változtattak Matolcsyék a rekordalacsony alapkamaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott az is, hogy küldhetünk levelet. ","shortLead":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott...","id":"20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a91448-6400-457d-97d8-7554e10931b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","timestamp":"2021. január. 25. 13:57","title":"Bonyolultabb, drágább és lassabb is lett a csomagküldés az EU és az Egyesült Királyság között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyagot gyártó orosz intézet szerint akárkinek nem lehet beadni a vakcinát.","shortLead":"Az oltóanyagot gyártó orosz intézet szerint akárkinek nem lehet beadni a vakcinát.","id":"20210125_koroanvirus_elleni_vedooltas_vakcina_szputynik_v_orosz_vakcina_gamaleja_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0d7800-d226-4694-94cd-0326283ab134","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_koroanvirus_elleni_vedooltas_vakcina_szputynik_v_orosz_vakcina_gamaleja_intezet","timestamp":"2021. január. 25. 15:03","title":"Az orosz vakcinafejlesztő szerint még nem mérték fel teljesen a Szputnyik V hatását a krónikus betegségben szenvedőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85475313-fa44-4654-8ce0-2e2dcfa98814","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az 1977-ben felavatott épületre felújítás vár, 2027-ben nyílik meg újra. ","shortLead":"Az 1977-ben felavatott épületre felújítás vár, 2027-ben nyílik meg újra. ","id":"20210126_Tobb_mint_harom_evre_bezar_a_parizsi_Pompidou_Kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85475313-fa44-4654-8ce0-2e2dcfa98814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136c9c6-1613-4a93-b9f3-3db2ac46ef65","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Tobb_mint_harom_evre_bezar_a_parizsi_Pompidou_Kozpont","timestamp":"2021. január. 26. 10:52","title":"Több mint három évre bezár a párizsi Pompidou Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter szerint ez még nem a nagy enyhítések időszaka.","shortLead":"A belügyminiszter szerint ez még nem a nagy enyhítések időszaka.","id":"20210125_horvatorszag_lazitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102bd216-7207-4282-8d0f-a801613482bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_horvatorszag_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 25. 14:55","title":"Lazítások jöhetnek Horvátországban, ha nem jelenik meg a brit variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jóval kevesebbszer kell majd cserélni a hidat megvilágító izzókat, és a LED-lámpák környezetbarátak is, mivel nincs szükség környezetszennyező külső gáztöltetre. ","shortLead":"Jóval kevesebbszer kell majd cserélni a hidat megvilágító izzókat, és a LED-lámpák környezetbarátak is, mivel nincs...","id":"20210126_Kornyezetbarat_lesz_a_felujitott_Lanchid_kozvilagitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e27f077-e520-42f7-95e5-4d2a46e002e7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_Kornyezetbarat_lesz_a_felujitott_Lanchid_kozvilagitasa","timestamp":"2021. január. 26. 15:57","title":"Környezetbarát lesz a felújított Lánchíd közvilágítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetnek tíz sérültje van, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.","shortLead":"A balesetnek tíz sérültje van, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.","id":"20210126_baleset_m1_m7_eger_ut_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0aa349-88ce-4926-89ac-9faef3aa8ab7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_baleset_m1_m7_eger_ut_serultek","timestamp":"2021. január. 26. 10:18","title":"Nők és gyerekek sérültek meg egy budapesti karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]