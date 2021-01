Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott az is, hogy küldhetünk levelet. ","shortLead":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott...","id":"20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a91448-6400-457d-97d8-7554e10931b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","timestamp":"2021. január. 25. 13:57","title":"Bonyolultabb, drágább és lassabb is lett a csomagküldés az EU és az Egyesült Királyság között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8825dd07-ebb4-4593-a09e-6fcf38ab51b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Természetvédelmi Világszövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy a kismajmokat posztoló tudósok miatt az emberek házi kedvencnek akarhatják tartani a veszélyeztetett fajokat.","shortLead":"A Természetvédelmi Világszövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy a kismajmokat posztoló tudósok miatt az emberek házi...","id":"20210125_Az_illegalis_allatkereskedelem_miatt_betiltanak_az_allatokkal_keszitett_szelfiket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8825dd07-ebb4-4593-a09e-6fcf38ab51b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84307bda-b3be-4db8-91bf-b69b10b07dcc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Az_illegalis_allatkereskedelem_miatt_betiltanak_az_allatokkal_keszitett_szelfiket","timestamp":"2021. január. 25. 15:27","title":"Ne szelfizzenek majmokkal! – kérik az állatvédők a tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András Ferenc, a Dögkeselyű rendezője pedig a filmrendezői osztály vezetője lesz a Színház- és Filmművészeti Egyetem következő félévében.","shortLead":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András...","id":"20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e756d6b-d506-426e-ad6e-50012b70fd68","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","timestamp":"2021. január. 27. 12:31","title":"SZFE: a közmédia vallási műsorainak szerkesztője indít dokumentumfilmes osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szputnyik V gyártója szerint nem mérték fel maradéktalanul az oltóanyag daganatos betegekre gyakorolt hatását.","shortLead":"Szputnyik V gyártója szerint nem mérték fel maradéktalanul az oltóanyag daganatos betegekre gyakorolt hatását.","id":"20210125_Koronavirus_kronikus_betegseg_orosz_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c05cca8-f7a2-42bb-8ac7-6f99285ccc39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_Koronavirus_kronikus_betegseg_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 25. 19:49","title":"Több krónikus betegségnél kockázatos lehet az orosz vakcina beadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is karanténba kell vonulniuk. A magyar külügyminiszter szerint pedig Magyarországnak saját döntéseket kell hozni a brüsszeli késlekedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is...","id":"20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd6d2c6-dcd2-4158-9d58-1b05214b4faf","keywords":null,"link":"/eurologus/20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","timestamp":"2021. január. 25. 14:58","title":"Utazási szigorításokat tervez az EU – Szijjártó nem vár Brüsszelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","shortLead":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","id":"20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1add26-9eca-4956-b4ed-a5261e89d98e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","timestamp":"2021. január. 25. 16:12","title":"Véget ér a Renault Twingo pályafutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csökken az napi új koronavírus-fertőzöttek száma, november 11-én volt utoljára olyan kevés, mint az utóbbi 24 órában.\r

