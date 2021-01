Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00e88a4b-ebdd-445b-8c87-d4dd905d0c1a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jók a pörgős és ritmusos rock, dance, hiphop vagy R&B számok az edzés- vagy versenyhangulat megteremtéséhez, de a sportolóknak érdemes lenne olykor klasszikus zenét is hallgatniuk fizikai erőkifejtés közben. ","shortLead":"Jók a pörgős és ritmusos rock, dance, hiphop vagy R&B számok az edzés- vagy versenyhangulat megteremtéséhez, de...","id":"202104_edzes_klasszikus_zenere_kardio_mozartra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00e88a4b-ebdd-445b-8c87-d4dd905d0c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf15433-8d6d-4396-9e0a-6f260c9e4fad","keywords":null,"link":"/360/202104_edzes_klasszikus_zenere_kardio_mozartra","timestamp":"2021. január. 30. 08:30","title":"Kardió Mozartra: sokat dobhat az edzésen, ha közben klasszikus zene szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d87045c-9ded-46af-a7db-8eda0a493317","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy-egy ilyen egység több millió forintba kerül, és minden hasonló eset után le kell selejtezni.","shortLead":"Egy-egy ilyen egység több millió forintba kerül, és minden hasonló eset után le kell selejtezni.","id":"20210129_Megint_telibe_talalt_egy_autos_egy_kozutas_utkozeselnyelo_dobozt__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d87045c-9ded-46af-a7db-8eda0a493317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f0ac86-9101-4ecb-bc0f-dbbd532b5c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_Megint_telibe_talalt_egy_autos_egy_kozutas_utkozeselnyelo_dobozt__video","timestamp":"2021. január. 29. 10:51","title":"Megint telibe talált egy közutas ütközéselnyelő dobozt egy figyelmetlen autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány az éjjel egy rendelettel február 8-tól megszüntette, egy másikkal pedig ugyane naptól újra bevezette a veszélyhelyzetet.","shortLead":"A kormány az éjjel egy rendelettel február 8-tól megszüntette, egy másikkal pedig ugyane naptól újra bevezette...","id":"20210130_Meghosszabbitottak_a_veszelyhelyzetet_drasztikusan_nonek_a_vendeglatok_buntetesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c30d11-a2c4-4955-bb1f-84a8e6af7401","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_Meghosszabbitottak_a_veszelyhelyzetet_drasztikusan_nonek_a_vendeglatok_buntetesei","timestamp":"2021. január. 30. 09:17","title":"Meghosszabbították a veszélyhelyzetet, drasztikusan nőnek a vendéglátók büntetései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f2af0d-3a9c-4ff8-9434-b55fd1328718","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A győriek a BL-ben rekordot jelentő, 49 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek.","shortLead":"A győriek a BL-ben rekordot jelentő, 49 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek.","id":"20210129_gyor_kezilabda_bl_montenegro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f2af0d-3a9c-4ff8-9434-b55fd1328718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05958f0-e12a-4226-a57e-8e8799da0cd8","keywords":null,"link":"/sport/20210129_gyor_kezilabda_bl_montenegro","timestamp":"2021. január. 29. 22:08","title":"Kézilabda BL: megnyerte montenegrói mérkőzését a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2abbc07-4840-4db0-bdf1-47c56ad96661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"144 antennát használ az az éjjeliszekrény méretű eszköz, amely a Xiaomi állítása szerint akár 5 méteres távolságból is képes tölteni a mobiltelefont. A folyamat nem valami gyors, de működik.","shortLead":"144 antennát használ az az éjjeliszekrény méretű eszköz, amely a Xiaomi állítása szerint akár 5 méteres távolságból is...","id":"20210129_xiaomi_mi_air_charge_vezetek_nelkuli_toltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2abbc07-4840-4db0-bdf1-47c56ad96661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2566c2-53ab-4091-bbb4-bd575f150b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_xiaomi_mi_air_charge_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2021. január. 29. 11:05","title":"Vezeték nélkül, több méter távolságból is feltölti a telefont a Xiaomi új találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364df574-0d97-42a6-90eb-19a9ed1b74c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jövő hét pénteken vegyen fel vastag pulóvert, és tekerje csak egy kicsivel lejjebb a fűtést.","shortLead":"Jövő hét pénteken vegyen fel vastag pulóvert, és tekerje csak egy kicsivel lejjebb a fűtést.","id":"20210129_vastag_pulcsis_nap_magyarorszag_futes_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=364df574-0d97-42a6-90eb-19a9ed1b74c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679b8fb-e6fb-4ab7-a5ba-53bad797fd23","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_vastag_pulcsis_nap_magyarorszag_futes_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. január. 29. 18:42","title":"Törődik a környezettel? Húzzon vastag pulcsit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712e1a22-764a-4710-8ef6-9a5fb9cef942","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Európában elsőként Magyarországon kapta meg egy beteg az Amerikában már engedélyezett hatóanyagot.\r

","shortLead":"Európában elsőként Magyarországon kapta meg egy beteg az Amerikában már engedélyezett hatóanyagot.\r

","id":"20210129_Kasler_bamlanivimab_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712e1a22-764a-4710-8ef6-9a5fb9cef942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d103782-384a-4ea5-8eae-c800acd98090","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Kasler_bamlanivimab_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 29. 19:48","title":"Felhasználták a bamlanivimab gyógyszer első adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365cb282-d390-4b37-bc4b-600abeeb2da1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szórakozóhelyek palettája várhatóan teljesen átalakul majd a járványhelyzet utáni világban, legalábbis erre számít a hazai underground zenei élet egyik prominense, DJ Infragandhi. A túléléshez nincs kézikönyv, de a Fülkében elmesélte hogyan szórakozhatunk majd talán a járvány után.","shortLead":"A szórakozóhelyek palettája várhatóan teljesen átalakul majd a járványhelyzet utáni világban, legalábbis erre számít...","id":"20210130_DJ_Infragandhi_a_Fulkeben_Mentoovek_hijan_teljes_a_panik_a_szektorunkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=365cb282-d390-4b37-bc4b-600abeeb2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af7b7b5-bad1-47c2-9cbb-d1af1e270f33","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_DJ_Infragandhi_a_Fulkeben_Mentoovek_hijan_teljes_a_panik_a_szektorunkban","timestamp":"2021. január. 30. 11:00","title":"DJ Infragandhi a Fülkében: \"Mentőövek híján teljes a pánik a szektorunkban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]