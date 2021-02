Drónvideón látni az USA egyik legszebb útvonalának szakaszát, ami az óceánba omlott

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinetminiszter még mindig több mint 800 millió forinton ül, se új ingatlant, se új ingóságot nem szerzett. Lett viszont egy új felesége.","shortLead":"A kabinetminiszter még mindig több mint 800 millió forinton ül, se új ingatlant, se új ingóságot nem szerzett. Lett...","id":"20210201_Rogan_Antal_ujranosult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec25c01-37fc-4dfb-bddc-5a8a77b964d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Rogan_Antal_ujranosult","timestamp":"2021. február. 01. 00:31","title":"Rogán Antal újranősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azzal gyanúsít egy 30 éves férfit, hogy 11 alkalommal, több mint 150 ezer forint értékben tankolt fizetés nélkül.\r

","shortLead":"A rendőrség azzal gyanúsít egy 30 éves férfit, hogy 11 alkalommal, több mint 150 ezer forint értékben tankolt fizetés...","id":"20210131_rendszam_lopas_benzinkut_tankolas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2e5c87-f51f-48e7-b6da-c9c0770630f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_rendszam_lopas_benzinkut_tankolas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 31. 13:32","title":"Lopott rendszámtáblákkal tankolt „ingyen”, lekapcsolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A diákok az egyik szent kép mellé fújták fel a szivárványt, amely az isztambuli kormányzóságnak egyáltalán nem tetszett.","shortLead":"A diákok az egyik szent kép mellé fújták fel a szivárványt, amely az isztambuli kormányzóságnak egyáltalán nem tetszett.","id":"20210131_lmbtq_torokorszag_letartoztatas_szivarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a3bb64-f4f1-4766-8053-74d3c3b16dee","keywords":null,"link":"/elet/20210131_lmbtq_torokorszag_letartoztatas_szivarvany","timestamp":"2021. január. 31. 14:33","title":"Letartóztattak négy diákot Törökországban, mert LMBTQ-s szivárványt rajzoltak a falra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai befektetőknek novemberig ki kellene vonniuk a pénzüket a Xiaomiból. A cég szerint azonnali és helyrehozhatatlan károkat okoz, hogy az Egyesült Államok tiltólistára tette a vállalatot.","shortLead":"Az amerikai befektetőknek novemberig ki kellene vonniuk a pénzüket a Xiaomiból. A cég szerint azonnali és...","id":"20210201_xiaomi_amerikai_egyesult_allamok_kina_tiltolista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0380adc3-a98d-4a98-93a6-ece8741815ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_xiaomi_amerikai_egyesult_allamok_kina_tiltolista","timestamp":"2021. február. 01. 08:33","title":"A Xiaomi beleáll az ügybe: megtámadja az USA tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány száz ember gyűlt össze a demonstráción.\r

","shortLead":"Néhány száz ember gyűlt össze a demonstráción.\r

","id":"20210131_hosok_tere_tuntetes_tomeges_uzletnyitas_rendorseg_igazoltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a985797c-eebd-410c-a808-2c43ca7c5dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20210131_hosok_tere_tuntetes_tomeges_uzletnyitas_rendorseg_igazoltatas","timestamp":"2021. január. 31. 12:40","title":"Rendőrök vetettek véget az üzletnyitásért tartott tüntetésnek a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízezer támogató aláírás kell hozzá.","shortLead":"Tízezer támogató aláírás kell hozzá.","id":"20210131_fovarosi_kozgyules_budapest_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fbe8bb-c862-4aca-9676-ea685f62efb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_fovarosi_kozgyules_budapest_karacsony_gergely","timestamp":"2021. január. 31. 13:21","title":"Tavasztól bárki alakíthatja a Fővárosi Közgyűlés napirendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d948933-30cc-43cb-b186-3068550c5960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotók nem tudják és nem is akarják kihagyni a járványt a ráadás évadból. ","shortLead":"Az alkotók nem tudják és nem is akarják kihagyni a járványt a ráadás évadból. ","id":"20210201_Mirol_fog_szolni_a_Szex_es_New_York_A_koronavirusrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d948933-30cc-43cb-b186-3068550c5960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2873b575-4055-4ad1-8348-223ce91cbc63","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Mirol_fog_szolni_a_Szex_es_New_York_A_koronavirusrol","timestamp":"2021. február. 01. 09:44","title":"Miről fog szólni a Szex és New York? A koronavírusról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9b0d9a-34e2-418a-8c2e-2191135c640e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az embert bármennyire alakítja, nem determinálja a múltja. Vélemény.","shortLead":"Az embert bármennyire alakítja, nem determinálja a múltja. Vélemény.","id":"20210130_Revesz_Sandor_ProEn_es_KontraEn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f9b0d9a-34e2-418a-8c2e-2191135c640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d15a9f2-525c-4a50-827b-922796e89f89","keywords":null,"link":"/360/20210130_Revesz_Sandor_ProEn_es_KontraEn","timestamp":"2021. január. 30. 17:00","title":"Révész Sándor: Pró-Én és Kontra-Én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]