[{"available":true,"c_guid":"b3d0f8bf-5518-433c-bddf-3d0724811187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy álcázás nélkül körülbelül hogyan mutat a csehek új kisautója.","shortLead":"Vázoljuk, hogy álcázás nélkül körülbelül hogyan mutat a csehek új kisautója.","id":"20210129_szemrevalonak_igerkezik_a_teljesen_uj_skoda_fabia__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3d0f8bf-5518-433c-bddf-3d0724811187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7c46d0-2b62-4bca-a936-ba62591b470b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_szemrevalonak_igerkezik_a_teljesen_uj_skoda_fabia__fotok","timestamp":"2021. február. 01. 07:59","title":"Szemrevalónak ígérkezik a teljesen új Skoda Fabia – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","shortLead":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","id":"202104_friss_megoldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2723105c-2037-4fb3-8168-8db8c0084d32","keywords":null,"link":"/360/202104_friss_megoldas","timestamp":"2021. február. 02. 15:00","title":"Megoldotta, hogyan tartsuk sokkal tovább frissen az ételt, mégis kiröhögték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vonatbaleset miatt Tatabányán jelenleg nem közlekednek vonatok, pótlóbuszok szállítják az utasokat.","shortLead":"Vonatbaleset miatt Tatabányán jelenleg nem közlekednek vonatok, pótlóbuszok szállítják az utasokat.","id":"20210201_Szetszakadt_Sopron_Lover_InterCity_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e28191-1be8-429c-95ea-b53af9615993","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Szetszakadt_Sopron_Lover_InterCity_vonat","timestamp":"2021. február. 01. 12:59","title":"Kisiklott a Sopronba tartó InterCity Tatabányánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a5a294-dc0d-4f03-bc51-1bb3f08aa28c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mintegy ötezer műtárgyat adott vissza gyűjteményéből a washingtoni Biblia Múzeum Egyiptomnak, ahonnan annak idején kicsempészték azokat.","shortLead":"Mintegy ötezer műtárgyat adott vissza gyűjteményéből a washingtoni Biblia Múzeum Egyiptomnak, ahonnan annak idején...","id":"20210131_Illegalis_asatasokbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_Egyiptomnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41a5a294-dc0d-4f03-bc51-1bb3f08aa28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ee5449-840b-4ac1-b1f2-72a8a69a4777","keywords":null,"link":"/kultura/20210131_Illegalis_asatasokbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_Egyiptomnak","timestamp":"2021. január. 31. 18:20","title":"Illegális ásatásokból származó műtárgyakat adtak vissza Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e21409-b9a3-40b7-9233-b15cd138092b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A rendszerváltás után harminc évvel is hemzseg Budapest az olyan orosz érdekeltségű épületektől, amelyek magyar állami telken vannak. Felújításukra nincs pénz, az oroszok mégis ragaszkodnak azokhoz. ","shortLead":"A rendszerváltás után harminc évvel is hemzseg Budapest az olyan orosz érdekeltségű épületektől, amelyek magyar állami...","id":"202104__ures_ingatlanok__magyarorosz_viszony__tortenelmi_orokseg__hazas_tarsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e21409-b9a3-40b7-9233-b15cd138092b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43956433-9895-41a2-9878-3eac903c6e5b","keywords":null,"link":"/360/202104__ures_ingatlanok__magyarorosz_viszony__tortenelmi_orokseg__hazas_tarsak","timestamp":"2021. február. 01. 07:00","title":"Putyinékat nem érdeklik omladozó budapesti házaik, amelyeket a szovjetek hagytak rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75945dab-345e-45eb-ae0e-a19d8413e793","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A King's College régészei több mint hatvan sírt találtak, bennük brossal, nyaklánccal, kardokkal. ","shortLead":"A King's College régészei több mint hatvan sírt találtak, bennük brossal, nyaklánccal, kardokkal. ","id":"20210131_cambridge_egyetem_lebontott_epulet_kora_kozepkor_regeszeti_leletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75945dab-345e-45eb-ae0e-a19d8413e793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcd82d6-95ef-4908-9cef-20435db92fbe","keywords":null,"link":"/kultura/20210131_cambridge_egyetem_lebontott_epulet_kora_kozepkor_regeszeti_leletek","timestamp":"2021. január. 31. 19:08","title":"Brit régészek szerint az évszázad felfedezése, amit lebontott cambridge-i épületek alatt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Új törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a vészhelyzetről. A törvény sarkalatos, tehát minősített többség kell a jóváhagyásához.","shortLead":"Új törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a vészhelyzetről. A törvény sarkalatos, tehát minősített többség kell...","id":"20210201_Uj_torvenyjavaslat_a_veszelyhelyzetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64aa801-2e32-4c38-9491-1f8dd59971d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Uj_torvenyjavaslat_a_veszelyhelyzetrol","timestamp":"2021. február. 01. 07:56","title":"A kormány további felhatalmazásáról nyújtottak be törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fél év alatt közel harmadával nőtt a takarmány ára, és további drágulásra számít a Tojásszövetség.","shortLead":"Fél év alatt közel harmadával nőtt a takarmány ára, és további drágulásra számít a Tojásszövetség.","id":"20210201_dragul_a_tojas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8dd6e7-ca79-4624-99ca-010846119c94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_dragul_a_tojas","timestamp":"2021. február. 01. 11:46","title":"Drágul a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]