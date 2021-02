Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján. 2021. február. 03. 13:32 Két kivétellel újra engedélyezte az egynapos ellátásokat Kásler Miklós

A 75 éves Beatrice-frontember nem foglalkozik az őt a celebségéért kritizálókkal, és örült neki, hogy Orbán Viktor is felköszöntette szülinapján. 2021. február. 03. 12:15 Nagy Feró: „Egy nálam tehetségtelenebb ne mondja már meg nekem, hogy mi a rock n'roll"

A Google összeházasította a mobilos térképet és a Street View-t, hogy még egyértelműbb legyen, hol mit kellene látnunk az utunk során. 2021. február. 02. 14:03 Újfajta navigáció jön a Google Térképbe, érdemes lesz kipróbálni

A jelenlegi karantén intézkedéseket szinte teljes egészében meghosszabbítják további egy hónapra. 2021. február. 02. 20:52 Hollandiában az új koronavírusos esetek közel feléért a brit mutáció a felelős

Zárolhatják a bankok a szervezet vagyonát, a rendőrség is felléphet a tagokkal és az anyagi támogatókkal szemben. 2021. február. 03. 20:35 Terrorszervezetté nyilvánították Kanadában a Trump-párti Proud Boyst

A koronavírus minden előrejelzés szerint súlyos recesszióba rántotta a magyar gazdaságot - erről, még jövő időben, először az MKIK hagyományos évnyitóján beszélt 2020 márciusában a miniszterelnök. Szűk egy évvel később - még az éves növekedési adatok publikálása előtt - ezúttal online beszélnek a kilátásokról a hazai gazdasági élet vezető személyiségei: Orbán Viktor miniszterelnök mellett Varga Mihály pénzügyminiszter és Parragh László, a kamara elnöke. 2021. február. 04. 10:09 Kormányzása legrosszabb évét értékeli a gazdasági kamara előtt Orbán Viktor - élő

A kormányfő hosszú ideje tart ilyen beszédet, általában az Országgyűlés tavaszi ülésszakának kezdete előtt. 2021. február. 03. 14:35 Még nem dőlt el, tart-e Orbán online országértékelőt

A korábban Citroen DS 4 név alatt futott modell már csak DS 4-ként kínál alternatívát a német és japán prémium márkák kompakt autóival szemben. 2021. február. 03. 17:16 Visszatért, de nagyon megváltozott a francia DS 4