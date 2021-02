Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa897ef-0054-440d-84a7-772223d54deb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1959-ben volt ott az első bemutató.","shortLead":"1959-ben volt ott az első bemutató.","id":"20210207_odry_szinpad_bucsu_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa897ef-0054-440d-84a7-772223d54deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6071facd-6b97-4734-9c07-d19e8f445568","keywords":null,"link":"/kultura/20210207_odry_szinpad_bucsu_szfe","timestamp":"2021. február. 07. 17:21","title":"Virágokkal búcsúztak az SZFE hallgatói az Ódry Színpadtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel zárult a Boeing új, F-15EX típusú vadászgépének első tesztrepülése – jelentette be a cég. A vállalat március végéig szállítja majd le az első kettőt az amerikai légierőnek, amelyeket később követ majd további hat.","shortLead":"Sikerrel zárult a Boeing új, F-15EX típusú vadászgépének első tesztrepülése – jelentette be a cég. A vállalat március...","id":"20210208_boeing_f_15ex_vadaszrepulogep_fegyver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aafb65-36f7-49ae-a78c-a6ff2cc48116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_boeing_f_15ex_vadaszrepulogep_fegyver","timestamp":"2021. február. 08. 09:03","title":"Ez az amerikai légierő új vadászgépe – teljesen digitális kabinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9670cd3-9fb4-4ab0-8a17-d835513f7610","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meglehetősen bajtársias viselkedést mutató fehérpamacsos selyemmajmok (Callithrix jacchus) ignorálással \"büntetik\" a nem együttműködő viselkedést – állapították meg zürichi szakértők.","shortLead":"A meglehetősen bajtársias viselkedést mutató fehérpamacsos selyemmajmok (Callithrix jacchus) ignorálással \"büntetik\"...","id":"20210207_selyemmajmok_egyuttmukodo_viselkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9670cd3-9fb4-4ab0-8a17-d835513f7610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3e31f9-7785-4777-8aa9-7c168c5c139d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_selyemmajmok_egyuttmukodo_viselkedes","timestamp":"2021. február. 07. 14:03","title":"A selyemmajmokat felzaklatja, ha egy fajtársuk nem együttműködő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff161d09-4878-400b-b6da-a4c6d3082f51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kréta nevű hivatalos applikáció tulajdonosai szerint adathalászatról van szó, az appokat fejlesztő diákok viszont azt állítják, csak jobb funkciókat akartak a tanulmányaik követéséhez.","shortLead":"A Kréta nevű hivatalos applikáció tulajdonosai szerint adathalászatról van szó, az appokat fejlesztő diákok viszont azt...","id":"20210207_orarend_applikacio_kreta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff161d09-4878-400b-b6da-a4c6d3082f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a78d0e-1186-4949-9551-59bf81c47029","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_orarend_applikacio_kreta","timestamp":"2021. február. 07. 18:54","title":"Saját órarend-alkalmazást írtak a diákok, de letöröltették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357f632e-3abc-4cc0-add3-76b75e8103a6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Folytatja munkáját a Hold távoli oldalán a Csang'o-4 kínai űrszonda és holdjárója.","shortLead":"Folytatja munkáját a Hold távoli oldalán a Csang'o-4 kínai űrszonda és holdjárója.","id":"20210207_jade_nyul_hold_kinai_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=357f632e-3abc-4cc0-add3-76b75e8103a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b950f51-d96d-46a5-a265-0a57b665d721","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_jade_nyul_hold_kinai_kutatas","timestamp":"2021. február. 07. 14:43","title":"Ismét aktív a kínai Jáde Nyúl-2 a Hold sötét oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánymédia által rendszeresen szerepeltetett szakértő szerint most az a szűk kör van előnyben, amely irányítja a gépeket.","shortLead":"A kormánymédia által rendszeresen szerepeltetett szakértő szerint most az a szűk kör van előnyben, amely irányítja...","id":"20210207_Foldi_Laszlo_Le_kell_kapcsolni_az_internetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739a73f2-56c9-465f-8e48-39acbbb2cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Foldi_Laszlo_Le_kell_kapcsolni_az_internetet","timestamp":"2021. február. 07. 13:59","title":"Földi László: Le kell kapcsolni az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","shortLead":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","id":"20210208_nav_online_szamlak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757eb600-66f5-41ea-b0e4-7d35a0f2398b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_nav_online_szamlak_szama","timestamp":"2021. február. 08. 06:36","title":"Megduplázódott a NAV-hoz beérkező számlák száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","shortLead":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","id":"20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af1234-5bc5-4fb2-b7e0-74ae74c1341a","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","timestamp":"2021. február. 06. 20:39","title":"Kevesebb a nyelvvizsgázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]