Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","shortLead":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","id":"20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c5370-4f80-4ae9-be6f-ec907cc37715","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","timestamp":"2021. február. 04. 07:59","title":"Amerikai nagyágyú: itt az új Ford F-150 Raptor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b338c7-6651-4fac-a2ce-09c9e511244a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány is tolta az Amazon szekerét. És nem is kicsit.","shortLead":"A koronavírus-járvány is tolta az Amazon szekerét. És nem is kicsit.","id":"20210203_jeff_bezos_amazon_nyereseg_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b338c7-6651-4fac-a2ce-09c9e511244a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b3798-c3b1-4b33-9e10-a12fc4051a53","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_jeff_bezos_amazon_nyereseg_bevetel","timestamp":"2021. február. 03. 07:31","title":"Soha ennyi pénzt nem szedett össze az Amazon, a nagyfőnök Jeff Bezos mégis távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai Ügynökség ellen, a Fővárosi Törvényszék pedig első fokú ítéletében kötelezte a szervezetet, hogy nyilvánosan számoljon el a közpénzzel.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai...","id":"20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d763159f-37fa-42b7-ae03-bbbe784d3f12","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","timestamp":"2021. február. 03. 18:06","title":"Ki kell adnia a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a fű alatt kiosztott támogatások adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a29acc-0607-41ca-8f4f-932974aa66b5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A fegyvervásárlásra szánt pénz kampányra mehetett el.","shortLead":"A fegyvervásárlásra szánt pénz kampányra mehetett el.","id":"20210203_Karachigate_Franciaorszag_exminiszterelnoket_is_korrupcioval_vadoljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41a29acc-0607-41ca-8f4f-932974aa66b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ebd17d-e9f7-4236-bb4a-6d16c5ee854f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_Karachigate_Franciaorszag_exminiszterelnoket_is_korrupcioval_vadoljak","timestamp":"2021. február. 03. 14:10","title":"Karachi-gate: Franciaország exminiszterelnökét is korrupcióval vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié című könyvről. A kormányfő szerint a kötet célja a gyermekek személyiségének befolyásolása.","shortLead":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié...","id":"20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8e4ce5-5a26-4067-bff0-9ce0e92b85f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","timestamp":"2021. február. 04. 08:16","title":"Orbán: Szeretjük a sokszínűséget, de ami kívülről jön, azzal nagyon óvatosak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az aktivista színésznő kapja idén a Cecil B. DeMille-életműdíjat.","shortLead":"Az aktivista színésznő kapja idén a Cecil B. DeMille-életműdíjat.","id":"20210203_Jane_Fondat_ezuttal_nem_orizetbe_veszik_hanem_dijazzak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e9b1c-2936-4df9-a87e-4faadad400ea","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Jane_Fondat_ezuttal_nem_orizetbe_veszik_hanem_dijazzak","timestamp":"2021. február. 03. 12:02","title":"Jane Fondát ezúttal nem őrizetbe veszik, hanem díjazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól esténként csak 10 percenként jár a metró, 20 percenként indul a 2-es villamos és a 7-es busz.","shortLead":"Szombattól esténként csak 10 percenként jár a metró, 20 percenként indul a 2-es villamos és a 7-es busz.","id":"20210203_kijarasi_tilalom_menetrend_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f7c1bd-40a0-41f7-bcc2-d235f6910512","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_kijarasi_tilalom_menetrend_bkk","timestamp":"2021. február. 03. 16:24","title":"Ritkítja esti járatait a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy 1,6 milliárdos telekvásárlásba vágott családjával és két másik magánszeméllyel Rogán Antal új felesége, pár héttel a propagandaminiszterrel kötött házassága előtt. A csak néhány hónapja gazdává vált 28 éves nő a szüleivel együtt több mint hatszáz, de személyesen is több mint kétszáz hektárnyi borsodi erdőre, mezőre, szántóra és egyéb mezőgazdasági földterületre tett szert – a gigantikus vételárból azonban csak 5 százalékot kellett letenniük, a többit az állami tulajdonú Budapest Bank hitelezi a vevőnek. ","shortLead":"Egy 1,6 milliárdos telekvásárlásba vágott családjával és két másik magánszeméllyel Rogán Antal új felesége, pár héttel...","id":"20210202_A_hazassagkotes_elott_nem_sokkal_lett_foldbirokos_Rogan_Antal_uj_felesege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4272d401-3c70-465b-93e7-87734cefb22b","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_A_hazassagkotes_elott_nem_sokkal_lett_foldbirokos_Rogan_Antal_uj_felesege","timestamp":"2021. február. 02. 18:02","title":"Házasságkötésük előtt nem sokkal lett földbirtokos Rogán Antal új felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]