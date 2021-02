Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b854c5e3-3377-4fbd-9afe-a4ca50db72b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ikrek szétválasztását szervező alapítvány közölte, hogy a felvételekhez fűződő jogokért valóban jogvitában állnak Szász Jánossal, de azt írták, nem emiatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Az ikrek szétválasztását szervező alapítvány közölte, hogy a felvételekhez fűződő jogokért valóban jogvitában állnak...","id":"20210207_RTL_A_szetvalasztott_ikrek_szulei_tilthattak_le_Szasz_Janos_filmjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b854c5e3-3377-4fbd-9afe-a4ca50db72b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a1d1c-fcf0-4359-a98a-06e30653d884","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_RTL_A_szetvalasztott_ikrek_szulei_tilthattak_le_Szasz_Janos_filmjet","timestamp":"2021. február. 07. 20:54","title":"RTL: A szétválasztott ikrek szülei tilthatták le Szász János filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2d93ac-3172-4da7-bd39-b3c3642b70c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű rendező szerint nem is kell egy rendezőnek, operatőrnek, színésznek diploma.","shortLead":"A világhírű rendező szerint nem is kell egy rendezőnek, operatőrnek, színésznek diploma.","id":"20210209_Tarr_Bela_az_SZFEhallgatoknak_Legyen_benned_energia_duh_batorsag_es_szarjal_az_egeszre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d2d93ac-3172-4da7-bd39-b3c3642b70c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac34f3d-6a90-4c3d-abb1-da8b5af3c953","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Tarr_Bela_az_SZFEhallgatoknak_Legyen_benned_energia_duh_batorsag_es_szarjal_az_egeszre","timestamp":"2021. február. 09. 08:24","title":"Tarr Béla az SZFE-hallgatóknak: „Legyen benned energia, düh, bátorság, és szarjál az egészre!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd6f29d-94ab-43f0-b6e5-57f8dc4c32e2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Sem korábbi vagyoni helyzetük, sem addigi életvitelük nem igazán magyarázza a dédestapolcsányiak szerint azt a hirtelen jött gyarapodást, amelyen Rogán Antal új feleségének családja ment át az elmúlt egy évben. A miniszter friss gazda felesége, illetve apósa és anyósa több mint ezer hektáron gazdálkodhat hamarosan a település környékén. Ezek azok az ismerőseiktől megvett földek, amelyek ugyan több éve eladók voltak már, de valamiért csak egy hónappal azelőtt mozdultak rá, hogy a propagandaminiszter a család része lett. A földek akkor is nagyon jól hozhatnak, ha nem is művelik őket, néhány éven belül pedig még több pénzt lehet kivenni belőlük. ","shortLead":"Sem korábbi vagyoni helyzetük, sem addigi életvitelük nem igazán magyarázza a dédestapolcsányiak szerint azt a hirtelen...","id":"20210209_Rogan_Antal_felesege_Obrusanszki_Barbara_foldvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd6f29d-94ab-43f0-b6e5-57f8dc4c32e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c240d6-d211-4e27-a149-a6dfbb633bad","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Rogan_Antal_felesege_Obrusanszki_Barbara_foldvasarlas","timestamp":"2021. február. 09. 06:30","title":"\"Nincs rá magyarázat, hogy miből” – Még mindig felbolydultan találgat Dédestapolcsány Rogán feleségének földszerzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d6a86f-24c1-4204-a6ff-a13d422eb91b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétezer ember vesz részt a mentésben.","shortLead":"Kétezer ember vesz részt a mentésben.","id":"20210208_india_gleccserszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8d6a86f-24c1-4204-a6ff-a13d422eb91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b2506d-e63b-4e32-b7bc-81e663701b35","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_india_gleccserszakadas","timestamp":"2021. február. 08. 14:52","title":"Már 20 halálos áldozata van az indiai gleccserszakadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korszerűsítik a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels épületállományát.","shortLead":"Korszerűsítik a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels épületállományát.","id":"20210208_hunguest_hotels_meszaros_lorinc_szalloda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3e219b-38ac-4048-a4c8-41c4bc16bfda","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_hunguest_hotels_meszaros_lorinc_szalloda","timestamp":"2021. február. 08. 08:57","title":"Gigantikus szállodafejlesztésbe kezdenek Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983976fe-2841-488c-bc82-c7a2aae7a2b1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Ördög a részletekben című thrillere megőrizte vezető helyét az amerikai kasszasikerlista élén a hétvégén.



","shortLead":"Az Ördög a részletekben című thrillere megőrizte vezető helyét az amerikai kasszasikerlista élén a hétvégén.



","id":"20210208_Meg_mindig_a_Denzel_Washingtonfilmet_nezik_legtobben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983976fe-2841-488c-bc82-c7a2aae7a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea7f5c2-0de9-43ee-a7d3-de60b7cb38c2","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Meg_mindig_a_Denzel_Washingtonfilmet_nezik_legtobben","timestamp":"2021. február. 08. 10:37","title":"Denzel Washingtonért mennek moziba az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c90a3-6438-47dc-bac0-7c1e9a735665","keywords":null,"link":"/360/20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. február. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és mindent beterítő ködtenger ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","shortLead":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","id":"20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317bd4e9-5866-4b0f-bc06-ef4130faf5ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","timestamp":"2021. február. 09. 11:47","title":"Közpénzből felújított váci rendházban bérelnek irodát Rétvári Bencének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]