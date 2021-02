Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"895346c6-5f25-44ae-bca7-a6be422f9b34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott a legjobb 32 közé.\r

","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott a legjobb 32 közé.\r

","id":"20210210_babos_timea_australian_open_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895346c6-5f25-44ae-bca7-a6be422f9b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8332be39-0000-4488-8742-ab3e4ced540a","keywords":null,"link":"/sport/20210210_babos_timea_australian_open_kieses","timestamp":"2021. február. 10. 05:55","title":"Kiesett Babos Tímea az Australian Openről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac724e4-011a-4ca2-8c67-50d07e67ad6e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 160 méter átmérőjű mű két nap alatt készült el Janne Pyykko helyi amatőr művész irányítása alatt.","shortLead":"A 160 méter átmérőjű mű két nap alatt készült el Janne Pyykko helyi amatőr művész irányítása alatt.","id":"20210210_Bamulatos_mualkotast_keszitettek_egy_havas_golfpalyan_Finnorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac724e4-011a-4ca2-8c67-50d07e67ad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ed91f4-a70e-47cd-9582-f5849a733691","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Bamulatos_mualkotast_keszitettek_egy_havas_golfpalyan_Finnorszagban","timestamp":"2021. február. 10. 19:43","title":"Bámulatos műalkotást tapostak a hóba önkéntesek Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2002-es kormányváltás csak lelassítani tudta Hatvanpuszta korábban elindult felvásárlását: Orbán Viktor apjának birtoka mellett Mészáros Lőrincnek és Lévai Anikónak vannak földjei, előbbinek már 1545 hektárja van összesen. De ki a legnagyobb földesúr a politikusok között? Erről olvashatnak a HVG e heti számának Fókusz rovatában.","shortLead":"A 2002-es kormányváltás csak lelassítani tudta Hatvanpuszta korábban elindult felvásárlását: Orbán Viktor apjának...","id":"20210210_politikusok_foldszerzes_hatvanpuszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eacfd58-da41-4302-9295-f3a369f6beac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_politikusok_foldszerzes_hatvanpuszta","timestamp":"2021. február. 10. 15:07","title":"Amit most látunk Hatvanpusztán, az már az első Orbán-kormány idején beindult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyomozás jelenlegi állása szerint a floridai Oldsmar vízművének rendszerébe bejutó hackernek nem volt különösebben nehéz dolga, amikor átállította a vízhez adagolt marólúg mennyiségét.","shortLead":"A nyomozás jelenlegi állása szerint a floridai Oldsmar vízművének rendszerébe bejutó hackernek nem volt különösebben...","id":"20210211_hacker_kibertamadas_oldsmar_viz_windows_7_jelszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714a5f9-3c28-46ec-ac83-1aabee67e534","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_hacker_kibertamadas_oldsmar_viz_windows_7_jelszo","timestamp":"2021. február. 11. 15:03","title":"Megdöbbentő biztonsági hibák miatt mérgezte meg majdnem egy hacker egy floridai város ivóvizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1","c_author":"Serdült Viktória-Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet kezelnek, a telefonjuk pedig gyakorlatilag megállás nélkül csörög. Múlt héten még csak főpróbát tartottak, ezen a héten viszont már minden praxisban oltanak valamelyik vakcinával, mégsem csökkent jelentősen a szervezetlenség. Több szakmai képviselő az oltópontokat hatékonyabbnak és gyorsabbnak tartaná, és azt is javasolták a szervezőknek, hogy már a hét legelején kapják meg a listát, kiket és mivel olthatnak majd. ","shortLead":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet...","id":"20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b558fb1-95c6-40f5-bf3a-ef588a10dbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","timestamp":"2021. február. 10. 18:03","title":"„Délelőtt 11-kor szóltak, hogy 1-ig adjam le a neveket, akiket be tudok oltani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redditen írta meg a történetét az az iPhone-tulajdonos, akinek 2020 tavaszán az autójából lopták el a telefonját. Az eset végül happy enddel zárult.","shortLead":"A Redditen írta meg a történetét az az iPhone-tulajdonos, akinek 2020 tavaszán az autójából lopták el a telefonját...","id":"20210210_apple_find_my_iphone_lokator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f7ad1d-36eb-46ce-a783-5fc8d26c5dfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_apple_find_my_iphone_lokator","timestamp":"2021. február. 10. 13:03","title":"Okosnak hitte magát az iPhone-tolvaj, egy évvel később jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","shortLead":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","id":"20210210_donald_trump_twitter_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efc32f2-9b01-4a4a-b90f-99315d67f388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_donald_trump_twitter_tiltas","timestamp":"2021. február. 10. 20:47","title":"Döntöttek, Trump soha többé nem térhet vissza a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a82e20-ea20-4975-8a57-677d26066ec3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mostantól a sakkirálynőtől is kérhetünk tanácsot, de nem a sportághoz.","shortLead":"Mostantól a sakkirálynőtől is kérhetünk tanácsot, de nem a sportághoz.","id":"202106_queens_gambit_a_nagymester_vezercsele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a82e20-ea20-4975-8a57-677d26066ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d3119c-dfb8-404a-abc9-d96749603dce","keywords":null,"link":"/360/202106_queens_gambit_a_nagymester_vezercsele","timestamp":"2021. február. 11. 12:00","title":"Üzleti megnyitás: Polgár Judit vezércsele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]