[{"available":true,"c_guid":"cd72c3b4-64fc-4068-bc43-f85c6a5702cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dunaföldvári szakaszon futottak bele a dél-koreai luxusautóval száguldó sofőrbe.","shortLead":"A dunaföldvári szakaszon futottak bele a dél-koreai luxusautóval száguldó sofőrbe.","id":"20210211_auto_Genesis_202_kmh_6os_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd72c3b4-64fc-4068-bc43-f85c6a5702cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bd37c9-eb1e-4ffb-9cf8-a247d935bc44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_auto_Genesis_202_kmh_6os_ut","timestamp":"2021. február. 11. 13:54","title":"Nem gyakori autó nálunk a Genesis, főleg nem 202 km/h-val a 6-os úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A főorvos szerint a járvány szelídülni fog, ha elég embert oltanak be.","shortLead":"A főorvos szerint a járvány szelídülni fog, ha elég embert oltanak be.","id":"20210211_szlavik_janos_mutacio_koronavirus_esetszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a397ef4e-3be2-4888-b28e-59741783f73b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_szlavik_janos_mutacio_koronavirus_esetszam","timestamp":"2021. február. 11. 09:37","title":"Szlávik János: Valószínűleg a brit vírusmutáció miatt nő újra az esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f220cf-9df6-4023-8bcf-e1842c863e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány ellenére 7526 euró (2,7 millió forint) bónuszt kapnak a cég munkatársai.","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére 7526 euró (2,7 millió forint) bónuszt kapnak a cég munkatársai.","id":"20210209_bonusz_fizetes_Ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6f220cf-9df6-4023-8bcf-e1842c863e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e792d3c2-ca4d-4a34-8d45-c849d8a829b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_bonusz_fizetes_Ferrari","timestamp":"2021. február. 09. 14:32","title":"Történetének legmagasabb bónuszát fizeti ki dolgozóinak idén a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","shortLead":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","id":"20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ecee35-aca6-4a94-b339-3907793eeb87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","timestamp":"2021. február. 09. 16:35","title":"Oroszlánfókák utaztak egy ausztrál hajó orrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni oltóanyag alkalmazási előírása szerint a mellékhatások enyhék vagy közepesek, és általában három napon belül elmúlnak.","shortLead":"A koronavírus elleni oltóanyag alkalmazási előírása szerint a mellékhatások enyhék vagy közepesek, és általában három...","id":"20210209_Szputnyik_V_orosz_vakcina_tajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fc6ba0-acba-408d-a3e7-be08d83a7218","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_Szputnyik_V_orosz_vakcina_tajekoztato","timestamp":"2021. február. 09. 18:49","title":"Nyilvánosságra hozta az OGYÉI, kinek nem ajánlják az orosz Szputnyik V vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d70ff10-a11c-419f-abdf-daa07894b8db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vitathatatlanul kényelmesek a progresszív lencsés szemüvegek, ugyanis szemüvegcsere nélkül lehet élesen látni közelre és távolra is. Az egyik tudományos magazin annak járt utána, milyen hatással vannak a szemre az ilyesfajta lencsék.","shortLead":"Vitathatatlanul kényelmesek a progresszív lencsés szemüvegek, ugyanis szemüvegcsere nélkül lehet élesen látni közelre...","id":"20210211_progressziv_szemuveglencsek_hatasa_a_latasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d70ff10-a11c-419f-abdf-daa07894b8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeacd87-9741-40b4-a024-6cb315ea0b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_progressziv_szemuveglencsek_hatasa_a_latasra","timestamp":"2021. február. 11. 09:03","title":"Javítják a látást a progresszív szemüveglencsék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","id":"20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07547f7f-b65d-4e05-bdf7-54066adf533e","keywords":null,"link":"/elet/20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","timestamp":"2021. február. 09. 18:29","title":"Így használja a nyilvános mosdót, ha nem akarja elkapni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Müller Cecília márciusra reméli az aktív korúak oltásának elkezdését. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Müller Cecília márciusra reméli az aktív korúak oltásának elkezdését. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210211_Radar360_A_lengyel_sajto_is_veszelyben_a_fejfajas_is_lehet_Covidtunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca6bfad-33bd-482a-b99f-6feac040989a","keywords":null,"link":"/360/20210211_Radar360_A_lengyel_sajto_is_veszelyben_a_fejfajas_is_lehet_Covidtunet","timestamp":"2021. február. 11. 07:56","title":"Radar360: A lengyel sajtó is veszélyben, a fejfájás is lehet Covid-tünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]