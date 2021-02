Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokrata képviselők szerint Trump szándékosan a Capitolium megtámadására buzdította támogatóit.","shortLead":"A demokrata képviselők szerint Trump szándékosan a Capitolium megtámadására buzdította támogatóit.","id":"20210211_impeachment_eljarason_trump_capitolium_ostroma_videok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1ec3cb-3092-4dbf-8aaf-c38d44a8c50d","keywords":null,"link":"/vilag/20210211_impeachment_eljarason_trump_capitolium_ostroma_videok","timestamp":"2021. február. 11. 05:20","title":"Eddig nem látott felvételeket mutattak be a Capitolium ostromáról a Trump elleni impeachment-eljáráson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72c3b4-64fc-4068-bc43-f85c6a5702cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dunaföldvári szakaszon futottak bele a dél-koreai luxusautóval száguldó sofőrbe.","shortLead":"A dunaföldvári szakaszon futottak bele a dél-koreai luxusautóval száguldó sofőrbe.","id":"20210211_auto_Genesis_202_kmh_6os_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd72c3b4-64fc-4068-bc43-f85c6a5702cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bd37c9-eb1e-4ffb-9cf8-a247d935bc44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_auto_Genesis_202_kmh_6os_ut","timestamp":"2021. február. 11. 13:54","title":"Nem gyakori autó nálunk a Genesis, főleg nem 202 km/h-val a 6-os úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","shortLead":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","id":"20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6768e01d-d3ce-42cf-a98e-3b37fcc18bbc","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","timestamp":"2021. február. 11. 09:57","title":"Reagált a Heineken Hungária a globális elbocsátásokról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik idő előtt hunytak el.\r

","shortLead":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik...","id":"20210211_avicii_emlekhely_stockholm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bd40f4-31d8-41e9-8f9b-1251bfee57da","keywords":null,"link":"/elet/20210211_avicii_emlekhely_stockholm","timestamp":"2021. február. 11. 20:46","title":"Avicii-emlékhely lesz Stockholm központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Gazdasági Egyetem és az Óbudai Egyetem állhat be a sorba.","shortLead":"A Budapesti Gazdasági Egyetem és az Óbudai Egyetem állhat be a sorba.","id":"20210211_modellvaltas_alapitvanyi_fenntartas_bge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f52a3e8-a9a6-4e55-956e-dbb0b04bb9e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_modellvaltas_alapitvanyi_fenntartas_bge","timestamp":"2021. február. 11. 13:04","title":"Újabb két egyetem lehet alapítványi fenntartású","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lengyel mellett a magyar médiaviszonyok is terítékre kerülnek márciusban.","shortLead":"A lengyel mellett a magyar médiaviszonyok is terítékre kerülnek márciusban.","id":"20210211_Brusszel_plenaris_vita_Klubradio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594b178a-308d-4dd6-8657-806484ec3d4a","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Brusszel_plenaris_vita_Klubradio","timestamp":"2021. február. 11. 16:21","title":"Plenáris vita lesz az Európai Parlamentben a Klubrádióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád és a védelem is két napot kapott érveinek bemutatására, most Donald Trump ügyvédei következnek.","shortLead":"A vád és a védelem is két napot kapott érveinek bemutatására, most Donald Trump ügyvédei következnek.","id":"20210212_trump_impeachment_vad_eliteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28f0ca4-bf6c-4355-ae31-6d6d4868f842","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_trump_impeachment_vad_eliteles","timestamp":"2021. február. 12. 07:41","title":"Impeachment: Trump elítélését kérte a vád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d353b0-3cd8-4136-8419-4d691aebd9e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beindult az autószállító karavánok szigorított ellenőrzése. ","shortLead":"Beindult az autószállító karavánok szigorított ellenőrzése. ","id":"20210212_Repkednek_a_megemelt_tobbszazezres_birsagok_az_autopalyakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d353b0-3cd8-4136-8419-4d691aebd9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2df835a-8291-4377-9a42-5d58509eb89c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Repkednek_a_megemelt_tobbszazezres_birsagok_az_autopalyakon","timestamp":"2021. február. 12. 10:00","title":"Repkednek a megemelt, több százezres bírságok az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]