[{"available":true,"c_guid":"55466c47-dddb-4b21-a12d-12895b929b8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara listája szerint 11 háziorvos hunyt el a koronavírus miatt.","shortLead":"Az orvoskamara listája szerint 11 háziorvos hunyt el a koronavírus miatt.","id":"20210212_orvosi_kamara_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55466c47-dddb-4b21-a12d-12895b929b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e298126-0d64-4945-aa6a-fdb696744988","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_orvosi_kamara_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus","timestamp":"2021. február. 12. 15:56","title":"57 egészségügyi dolgozó halt meg a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hotel képviselőjének feljelentése miatt derült fény egy sok milliós kárt okozó csalássorozatra: S. László a trükkös mobillopástól hamis iratos kölcsönfelvételig tevékenykedett. Most zárult le ellene a nyomozás.","shortLead":"Egy hotel képviselőjének feljelentése miatt derült fény egy sok milliós kárt okozó csalássorozatra: S. László a trükkös...","id":"20210213_Fizetes_nelkul_tavozott_egy_szallodabol_de_kiderult_ennel_joval_tobb_van_a_rovasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb6ed9-116e-4e7f-89ea-6847bc5e2c57","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Fizetes_nelkul_tavozott_egy_szallodabol_de_kiderult_ennel_joval_tobb_van_a_rovasan","timestamp":"2021. február. 13. 10:31","title":"Fizetés nélkül távozott egy szállodából, de kiderült, ennél jóval több van a rovásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","shortLead":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","id":"20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37786b68-8d10-4183-876a-eca867062836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","timestamp":"2021. február. 13. 12:05","title":"Varga Mihály: A hitelminősítők bíznak a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatójánál a Covid után is megmarad a távmunka intézménye.","shortLead":"A világ legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatójánál a Covid után is megmarad a távmunka intézménye.","id":"20210212_spotify_tavmunka_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a265b0-8841-4b7d-bdf9-3b56ce355bc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_spotify_tavmunka_home_office","timestamp":"2021. február. 12. 20:03","title":"A Spotify munkatársai onnan dolgoznak a jövőben, ahonnan csak akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5dc74b-2706-4bce-b633-24dffc1afb09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közzétette Draghi a kormányának a tagjait is.","shortLead":"Közzétette Draghi a kormányának a tagjait is.","id":"20210212_Mario_Draghi_miniszterelnok_megbizas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a5dc74b-2706-4bce-b633-24dffc1afb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9610b23e-eefd-4d3f-a4d5-70e3e4721714","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Mario_Draghi_miniszterelnok_megbizas","timestamp":"2021. február. 12. 20:56","title":"Mario Draghi elfogadta a miniszterelnöki megbízatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik idő előtt hunytak el.\r

","shortLead":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik...","id":"20210211_avicii_emlekhely_stockholm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bd40f4-31d8-41e9-8f9b-1251bfee57da","keywords":null,"link":"/elet/20210211_avicii_emlekhely_stockholm","timestamp":"2021. február. 11. 20:46","title":"Avicii-emlékhely lesz Stockholm központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88a8edf-61e0-4d55-89ce-4fa166fd57a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Malcolm és Marie próbára teszi a néző türelmét, de vannak vitathatatlan értékei, és egy fontos magyar közreműködője.","shortLead":"A Malcolm és Marie próbára teszi a néző türelmét, de vannak vitathatatlan értékei, és egy fontos magyar közreműködője.","id":"202106_film__dramai_fogadtatas_malcolm_es_marie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88a8edf-61e0-4d55-89ce-4fa166fd57a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9556cf86-e1bd-4058-ae13-56123d934fe4","keywords":null,"link":"/360/202106_film__dramai_fogadtatas_malcolm_es_marie","timestamp":"2021. február. 13. 08:30","title":"Egy kritikavárásról szóló megosztó film kritikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium szerint a szocialisták kérésére állították ki az útlevelet.","shortLead":"A külügyminisztérium szerint a szocialisták kérésére állították ki az útlevelet.","id":"20210212_diplomata_utlevel_legeny_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2650-b0d8-42cb-9f36-69f512b5daf2","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_diplomata_utlevel_legeny_zsolt","timestamp":"2021. február. 12. 18:23","title":"Visszavonták a csempészeten kapott MSZP-s diplomata-útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]