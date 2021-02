Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7777771e-2d7c-4cc1-97d7-c78b43788337","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy svéd kísérleti projektben közösségi térré alakítják az utcai parkolóhelyeket.","shortLead":"Egy svéd kísérleti projektben közösségi térré alakítják az utcai parkolóhelyeket.","id":"20210214_svedorszag_varostervezes_fenntarthatosag_parkolo_automentes_kozter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7777771e-2d7c-4cc1-97d7-c78b43788337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e84fe8d-9019-4e02-b4c7-6fb042c6e3c6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_svedorszag_varostervezes_fenntarthatosag_parkolo_automentes_kozter","timestamp":"2021. február. 14. 11:30","title":"Svédországban minden ház mellett kinőhet a földből egy közparkocska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9189e9-a0b5-4688-973f-dc72ab14ad6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalom ritmusának közel megfelelően ötvenes tempóval.","shortLead":"A forgalom ritmusának közel megfelelően ötvenes tempóval.","id":"20210214_Tolatva_ment_egy_auto_a_Bajnanal_a_fouton__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc9189e9-a0b5-4688-973f-dc72ab14ad6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390fafe0-6aba-4714-b405-a6604c5ce667","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Tolatva_ment_egy_auto_a_Bajnanal_a_fouton__video","timestamp":"2021. február. 14. 08:23","title":"Tolatva közlekedett egy autó Bajnánál a főúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csalók állítólagos szakértőket szólaltatnak meg és tudományosnak látszó tanulmányokra hivatkoznak, hogy hihető legyen, a szereik jók a vírus ellen. A rendőrség több ilyen weblapot is azonosított.","shortLead":"A csalók állítólagos szakértőket szólaltatnak meg és tudományosnak látszó tanulmányokra hivatkoznak, hogy hihető...","id":"20210213_A_koronaviruscsodaszeres_csalok_meg_studiobeszelgeteseket_is_szerveznek_az_atveres_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64c9246-b8fe-4563-bace-9f2e3ebb23cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_A_koronaviruscsodaszeres_csalok_meg_studiobeszelgeteseket_is_szerveznek_az_atveres_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 12:11","title":"A „koronavírus-csodaszeres” csalók még stúdióbeszélgetéseket is szerveznek az átverés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az igazságügyi miniszter a privátszférája védelmét kéri. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a privátszférája védelmét kéri. ","id":"20210213_Varga_Judit_visszautasitja_hogy_a_maganeletevel_foglalkozzanak_miutan_a_Blikk_az_allitolagos_valasarol_irt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ffe51b-d0a1-4b8c-a25e-6bbbf1851f75","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Varga_Judit_visszautasitja_hogy_a_maganeletevel_foglalkozzanak_miutan_a_Blikk_az_allitolagos_valasarol_irt","timestamp":"2021. február. 13. 07:55","title":"A Blikk Varga Juditék állítólagos válásáról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a politika nem tiszteli az alapvető etikai normákat, viszont nagymértékben manipulál, írja a francia lap.","shortLead":"Ez a politika nem tiszteli az alapvető etikai normákat, viszont nagymértékben manipulál, írja a francia lap.","id":"20210213_Le_Monde_A_magyar_es_lengyel_kormany_tonkreteszi_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e59bf53-3c3f-4e3a-9c4c-e5cdcdd7ae6b","keywords":null,"link":"/360/20210213_Le_Monde_A_magyar_es_lengyel_kormany_tonkreteszi_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2021. február. 13. 09:00","title":"Le Monde: A magyar és lengyel kormány tönkreteszi a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták bukását vetítette elő, és mindenkit arra kért, készüljön fel a jövő tavaszi választásra.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták...","id":"20210213_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0237a8cc-5000-4b40-8e88-894573b2d492","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2021. február. 13. 15:15","title":"Gyurcsány Ferenc: Olyan vakcinával engedjük magunkat beoltani, amit engedélyeztek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1edbdc3-4ad8-412c-9e0b-91249d62fdd0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Újabb adatbázist túrtak fel oknyomozók Luxemburgban, és most már azt állítják: a nagyhercegség nem csak az adóelkerülésben, de a pénzmosásban is élen jár.","shortLead":"Újabb adatbázist túrtak fel oknyomozók Luxemburgban, és most már azt állítják: a nagyhercegség nem csak...","id":"20210213_Oligarchak_maffiozok_es_fegyverkereskedok_szinesitik_a_legujabb_adobotranyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1edbdc3-4ad8-412c-9e0b-91249d62fdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13108a9-32a2-4432-ad25-564bc53a5596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Oligarchak_maffiozok_es_fegyverkereskedok_szinesitik_a_legujabb_adobotranyt","timestamp":"2021. február. 13. 14:00","title":"Oligarchák, maffiózók és fegyverkereskedők színesítik a legújabb adóbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nádtetős házban és egy lakatlan épületben is holttestet találtak a tűzoltók.","shortLead":"Egy nádtetős házban és egy lakatlan épületben is holttestet találtak a tűzoltók.","id":"20210213_Rovid_idon_belul_ket_halalos_tuzeset_is_volt_Mezoturon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a6fe24-7d97-41ec-8a57-80a22653055b","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Rovid_idon_belul_ket_halalos_tuzeset_is_volt_Mezoturon","timestamp":"2021. február. 13. 10:07","title":"Rövid időn belül két halálos tűzeset is volt Mezőtúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]