Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások nem szólnak nagyobb károkról, és cunamitól sem tartanak.","shortLead":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások...","id":"20210213_japan_foldrenges_fukusima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640592e4-5fb0-497c-819f-a815f88103af","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_japan_foldrenges_fukusima","timestamp":"2021. február. 13. 17:02","title":"Újra földrengés rázta meg Fukusimát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az Európai Központi Bank volt vezetőjének, a most hivatalba lépett olasz kormányfőnek, a pártonkívüli Mario Draghinak segítséget jelenthet, hogy a politikai erők ezúttal abban versengenek, ki támogatja őt jobban.","shortLead":"Az Európai Központi Bank volt vezetőjének, a most hivatalba lépett olasz kormányfőnek, a pártonkívüli Mario Draghinak...","id":"202106__olasz_kormanyalakitas__ellenfelek_koalicioja__jo_adossag__mario_avarazslo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537adb3d-6d22-4725-a97c-7dbcea34b00e","keywords":null,"link":"/360/202106__olasz_kormanyalakitas__ellenfelek_koalicioja__jo_adossag__mario_avarazslo","timestamp":"2021. február. 14. 11:00","title":"Megmentette az eurót, most Olaszországgal kell csodát tennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57693c1-942a-4a1e-b4f0-e202f2da01a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak nincs más eszköze, mint egy nyilvános jelentés arra, hogy nem tett eleget a felszólításuknak a Magyar Turisztikai Ügynökség. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak nincs más eszköze, mint egy nyilvános jelentés arra, hogy nem...","id":"20210214_Meg_az_adatvedelmi_hatosagnak_sem_arulja_el_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_kik_biraljak_el_a_milliardos_palyazatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57693c1-942a-4a1e-b4f0-e202f2da01a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d16ce-fa12-4f63-ad0b-9ecafcb7bcf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Meg_az_adatvedelmi_hatosagnak_sem_arulja_el_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_kik_biraljak_el_a_milliardos_palyazatokat","timestamp":"2021. február. 14. 14:10","title":"Még az adatvédelmi hatóságnak sem árulja el a Magyar Turisztikai Ügynökség, kik bírálják el a milliárdos pályázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","shortLead":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","id":"20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8aad2-d69b-48d9-9d82-d607cc36b7c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","timestamp":"2021. február. 12. 18:56","title":"Magyarország az egyik esélyes a Rivian elektromosautó-gyárának helyszíneként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548faa0d-0384-487c-b0dc-52cd9f40466c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beadásától számítva igen rövid idő alatt kapott nyilvánosságot egy Xiaomi-szabadalom, ami egy 3D-s fotók készítésére alkalmas telefonnal kapcsolatos.","shortLead":"A beadásától számítva igen rövid idő alatt kapott nyilvánosságot egy Xiaomi-szabadalom, ami egy 3D-s fotók készítésére...","id":"20210213_xiaomi_szabadalom_3d_fenykepek_mobilkamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548faa0d-0384-487c-b0dc-52cd9f40466c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e041d4-e2c8-4c56-a269-68243ad29b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_xiaomi_szabadalom_3d_fenykepek_mobilkamera","timestamp":"2021. február. 13. 08:03","title":"Különlegességre készül a Xiaomi: egy telefon, amely kapásból 3D-s fotókat készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kockázati életbiztosítás az egyik legegyszerűbb biztosítás: akkor fizet, ha a biztosított meghal, a biztosítási összeget pedig a szerződésben megjelölt kedvezményezett kapja meg. A kifizetést tekintve azonban lehetnek kivételek, vagyis dönthet úgy a biztosító, hogy nemet mond, és nem fizeti ki a biztosítási összeget. A Bank360.hu elemzői annak jártak utána, hogy mikor és miért tagadhatja meg a biztosító haláleset után a biztosítási összeg kifizetését.","shortLead":"A kockázati életbiztosítás az egyik legegyszerűbb biztosítás: akkor fizet, ha a biztosított meghal, a biztosítási...","id":"20210214_Jogsi_nelkuli_baleset_es_buvarkodas_71_eset_amikor_nem_fizet_az_eletbiztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f5aed6-4e59-415e-9cee-ca09f02dbdd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Jogsi_nelkuli_baleset_es_buvarkodas_71_eset_amikor_nem_fizet_az_eletbiztositas","timestamp":"2021. február. 14. 13:02","title":"Jogsi nélküli baleset és búvárkodás: 7+1 eset, amikor nem fizet az életbiztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mezőgazdasági élőhelyeken fészkelő és az erdei madarak állománya csökken, de vannak sokasodó madárfajták is. Az összkép azonban nem biztató. ","shortLead":"A mezőgazdasági élőhelyeken fészkelő és az erdei madarak állománya csökken, de vannak sokasodó madárfajták is...","id":"202106_madarnepszamlalas_fogy_amagyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6e29e2-b00b-4a7a-99ea-238e28bb4cb7","keywords":null,"link":"/360/202106_madarnepszamlalas_fogy_amagyar","timestamp":"2021. február. 13. 14:00","title":"Fogy a magyar – a nagy madárnépszámlálás után kezdhetünk aggódni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki rádió szerint a médiatanács elnökének soraiban \"alig lelhető fel a valóságnak megfelelő állítás\".","shortLead":"Az ellenzéki rádió szerint a médiatanács elnökének soraiban \"alig lelhető fel a valóságnak megfelelő állítás\".","id":"20210212_klubradio_mediatanacs_karas_monika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0244305-c41c-4f74-9d9d-aed39ad24136","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_klubradio_mediatanacs_karas_monika","timestamp":"2021. február. 12. 20:22","title":"Klubrádió: A médiatanács jogtalanul, diszkriminatív módon járt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]