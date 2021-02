Tolatva közlekedett egy autó Bajnánál a főúton – videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Inkább oltassunk, mert a gyógyult betegek olykor hónapokig panaszkodnak gyengeségre, fejfájásra, alvászavarokra, mellkasi nyomásra.","shortLead":"Inkább oltassunk, mert a gyógyult betegek olykor hónapokig panaszkodnak gyengeségre, fejfájásra, alvászavarokra...","id":"20210213_Szlavik_A_mutans_virusok_ellen_is_vedenek_az_oltasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb7c0ce-92cf-4271-8565-6832d6046689","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Szlavik_A_mutans_virusok_ellen_is_vedenek_az_oltasok","timestamp":"2021. február. 13. 15:52","title":"Szlávik: A mutáns vírusok ellen is védenek az oltások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5dc74b-2706-4bce-b633-24dffc1afb09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közzétette Draghi a kormányának a tagjait is.","shortLead":"Közzétette Draghi a kormányának a tagjait is.","id":"20210212_Mario_Draghi_miniszterelnok_megbizas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a5dc74b-2706-4bce-b633-24dffc1afb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9610b23e-eefd-4d3f-a4d5-70e3e4721714","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Mario_Draghi_miniszterelnok_megbizas","timestamp":"2021. február. 12. 20:56","title":"Mario Draghi elfogadta a miniszterelnöki megbízatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták bukását vetítette elő, és mindenkit arra kért, készüljön fel a jövő tavaszi választásra.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták...","id":"20210213_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0237a8cc-5000-4b40-8e88-894573b2d492","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2021. február. 13. 15:15","title":"Gyurcsány Ferenc: Olyan vakcinával engedjük magunkat beoltani, amit engedélyeztek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy plusz védelmet építene az iOS-re kiadott Chrome böngészőbe, hogy akkor se derüljön ki, mit nyitott meg valaki inkognitó módban, ha véletlenül más kezébe kerül a telefon.","shortLead":"A Google egy plusz védelmet építene az iOS-re kiadott Chrome böngészőbe, hogy akkor se derüljön ki, mit nyitott meg...","id":"20210212_google_chrome_bongeszo_inkognito_ablak_ios_face_id_touch_id","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7be49e5-cb44-47b9-810e-6bc161ece189","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_google_chrome_bongeszo_inkognito_ablak_ios_face_id_touch_id","timestamp":"2021. február. 12. 14:03","title":"Zárolná az inkognitó módban megnyitott böngészőablakot a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú távon káros hatással lesz a gyermekekre a koronavírus miatti elszigeteltség, állítják gyermekvédelmi szervezetek. Mind a társas fejlődésük, mind a tanulmányaik terén visszavetheti a kicsiket a magányosan töltött időszak. A jelenség a legérzékenyebben azokat érintheti, akik szegény családban nőnek fel, és rossz esetben nemcsak az online tanulás feltételei nem adottak számukra, de meleg étel sem kerül az asztalukra most, hogy nem járnak iskolába. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Hosszú távon káros hatással lesz a gyermekekre a koronavírus miatti elszigeteltség, állítják gyermekvédelmi...","id":"20210212_Magany_lemaradas_gyermek_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f523ffb-34bd-42d9-84f0-6a0a1d050d34","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Magany_lemaradas_gyermek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 12. 11:45","title":"Magány és lemaradás: Így érintheti a gyermekeket a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem 2,4 millióan haltak meg a COVID-19 világjárványban a legfrissebb adatok alapján.","shortLead":"Majdnem 2,4 millióan haltak meg a COVID-19 világjárványban a legfrissebb adatok alapján.","id":"20210214_Tobb_mint_1085_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37e9555-74c3-4fba-9c50-31bb3096eda8","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Tobb_mint_1085_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_a_vilagon","timestamp":"2021. február. 14. 08:21","title":"Több, mint 108,5 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatójánál a Covid után is megmarad a távmunka intézménye.","shortLead":"A világ legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatójánál a Covid után is megmarad a távmunka intézménye.","id":"20210212_spotify_tavmunka_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a265b0-8841-4b7d-bdf9-3b56ce355bc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_spotify_tavmunka_home_office","timestamp":"2021. február. 12. 20:03","title":"A Spotify munkatársai onnan dolgoznak a jövőben, ahonnan csak akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91681ae9-7422-4c09-81fb-e746cb436734","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"2021-ben már a Maserati sem engedheti meg magának, hogy semmibe vegye a hibrid technológiát, de szerencsére ettől még az új Ghibli Hybrid nem lett puhány modell. ","shortLead":"2021-ben már a Maserati sem engedheti meg magának, hogy semmibe vegye a hibrid technológiát, de szerencsére ettől még...","id":"20210213_elso_hibrid_maserati_ghibli_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91681ae9-7422-4c09-81fb-e746cb436734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0901a7d5-6f33-48ad-9cd8-d541bd171e52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_elso_hibrid_maserati_ghibli_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 13. 20:00","title":"Már megint egy szentségtörés: teszten az első hibrid Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]