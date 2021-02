Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beadás után gyakori mellékhatás lehet az izületi fájdalom, a láz, a hasmenés vagy a hányinger.","shortLead":"Beadás után gyakori mellékhatás lehet az izületi fájdalom, a láz, a hasmenés vagy a hányinger.","id":"20210219_Megjelent_a_kinai_vakcina_alkalmazasi_eloirasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b9d92d-b550-4395-af2e-3a0a3fd8b401","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Megjelent_a_kinai_vakcina_alkalmazasi_eloirasa","timestamp":"2021. február. 19. 18:41","title":"Megjelent a kínai vakcina alkalmazási előírása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902d981e-807b-4032-bebd-f1cebffa5f40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BlizzCon nagyszabású (online) videojátékos eseményen bejelentett szoftver mindenben hasonlít a régi Diablo II-re, a grafikát leszámítva. Az ugyanis sokkal modernebb.","shortLead":"A BlizzCon nagyszabású (online) videojátékos eseményen bejelentett szoftver mindenben hasonlít a régi Diablo II-re...","id":"20210220_blizzard_blizzcon_2021_diablo_ii_resurrected","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902d981e-807b-4032-bebd-f1cebffa5f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654767da-f14e-4c24-9646-c9ec529771b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_blizzard_blizzcon_2021_diablo_ii_resurrected","timestamp":"2021. február. 20. 07:27","title":"Bombameglepetés a Blizzardtól: visszatér és sokkal jobb grafikát kap a Diablo II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a62373-fcac-42b2-a232-f7365d617143","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi család bemutatta a nagyvilágnak Eugénia hercegnő újszülött fiát.","shortLead":"A brit királyi család bemutatta a nagyvilágnak Eugénia hercegnő újszülött fiát.","id":"20210220_Nevet_kapott_a_legkisebb_royal_bebi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a62373-fcac-42b2-a232-f7365d617143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd515d4-a31c-444d-896c-9a19aa8ab22d","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Nevet_kapott_a_legkisebb_royal_bebi","timestamp":"2021. február. 20. 12:12","title":"Nevet kapott a legkisebb royal bébi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hatalmas fejfájást okoz lényegében a teljes hazai könyvelőtársadalomnak (és a bevallásukat maguk intéző vállalkozóknak), hogy a kormány egyetlen rendelettel megfelezte a vállalkozások által az önkormányzatoknak fizetett iparűzési adó (hipa) mértékét. Hiszen közeleg az adóbevallási időszak, a hipa-felezés azonban mindent a feje tetejére állít.\r

