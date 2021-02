Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98630344-a1b0-4794-b918-a366bd3b7a3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt ennyire magas a természetes fogyás, amióta mérik.","shortLead":"Nem volt ennyire magas a természetes fogyás, amióta mérik.","id":"20210225_ksh_demografia_halalozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98630344-a1b0-4794-b918-a366bd3b7a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd78156-1378-468a-b7d8-de6a608b2d94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_ksh_demografia_halalozas","timestamp":"2021. február. 25. 15:36","title":"Pontosított a KSH: 2020 nem a második legrosszabb év volt a magyar demográfia elmúlt évtizedeiben, hanem a legrosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8696541b-a397-471d-a860-bd1558ad9d9e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Felháborítónak nevezte Szarka Gábor, hogy az SZFE-től fizetést kapó oktatók kampányoltak az ellen, hogy fiatalok felvételizzenek az intézménybe. A kancellár szerint valójában a mesterek rántották ki az egyetemről a saját tanítványaikat. Ő úgy látja: a hallgatókat valójában nem érdekli, ki a fenntartó, és nem érti, hogy mi a probléma, ha most jobbak a lehetőségek náluk, mint korábban.","shortLead":"Felháborítónak nevezte Szarka Gábor, hogy az SZFE-től fizetést kapó oktatók kampányoltak az ellen, hogy fiatalok...","id":"20210225_Elesben_Szarka_Gaborral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8696541b-a397-471d-a860-bd1558ad9d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4957c139-794a-45e3-af98-fdaec25d2ef8","keywords":null,"link":"/360/20210225_Elesben_Szarka_Gaborral","timestamp":"2021. február. 25. 15:00","title":"Élesben Szarka Gáborral: Gyalázat kategória, amit néhány oktató csinált ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A titkosszolgálatoknak mondott beszédében hidegháborús stílusban kérte fel arra az FSZB dolgozóit, hogy legyenek nagyon éberek és védjék meg a Szputnyik V vakcinát a hiteltelenítő kampánytól.","shortLead":"A titkosszolgálatoknak mondott beszédében hidegháborús stílusban kérte fel arra az FSZB dolgozóit, hogy legyenek nagyon...","id":"20210225_Vlagyimir_Putyin_nyugat_fszb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4619ca14-b895-4411-b454-721514eddec7","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Vlagyimir_Putyin_nyugat_fszb","timestamp":"2021. február. 25. 08:06","title":"Vlagyimir Putyin szerint a Nyugat ellenőrzés alá akarja vonni Oroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf592613-9ce5-4b12-9317-60f2bf0455f0","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ARC plakátkiállítás szervezői védőruhára ragasztható portrékat csináltak volna a Dél-pesti Centrumkórház orvosairól, hogy láthassák a betegek, ki kezeli őket, de információink szerint a fotózás előtt egy nappal indoklás nélkül visszamondták az egészet.","shortLead":"Az ARC plakátkiállítás szervezői védőruhára ragasztható portrékat csináltak volna a Dél-pesti Centrumkórház orvosairól...","id":"20210224_arccal_a_koronavirus_ellen_kasler_miklos_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf592613-9ce5-4b12-9317-60f2bf0455f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9915b553-a87f-4312-83ac-6c20e1b8ebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_arccal_a_koronavirus_ellen_kasler_miklos_koronavirus","timestamp":"2021. február. 24. 14:30","title":"A Covid-osztályon fekvő betegek életét tették volna jobbá, de állítólag Kásler leállíttatta az akciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5341800d-d96c-4f85-aa94-55c44a5d3a22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felzaklató videó került ki a Facebookra kedden, amelyen egy vadász üvöltözve, a levegőbe lőve próbál elzavarni egy kutyasétáltatót, akiről azt feltételezi, hogy a kutyáját vadak hajtására használja. A felvételt készítő férfi feljelentést tett, a vadász fegyvertartási engedélyét bevonták.","shortLead":"Felzaklató videó került ki a Facebookra kedden, amelyen egy vadász üvöltözve, a levegőbe lőve próbál elzavarni...","id":"20210224_Video_vador_levegobe_loutyasetaltato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5341800d-d96c-4f85-aa94-55c44a5d3a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc765d3-a57e-4816-8010-5e8b300a340f","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Video_vador_levegobe_loutyasetaltato","timestamp":"2021. február. 24. 10:45","title":"Előállították a vadászt, aki a levegőbe lőve próbált elzavarni egy kutyasétáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","shortLead":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","id":"20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9ff28-6297-4201-8d9a-83cab6707b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","timestamp":"2021. február. 24. 10:33","title":"Évek után újra az Apple a piacvezető mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla újfajta kezelési módot talált ki a Sütiknek, hogy a weboldalak ne tudják mindenhová nyomon követni a felhasználókat.","shortLead":"A Mozilla újfajta kezelési módot talált ki a Sütiknek, hogy a weboldalak ne tudják mindenhová nyomon követni...","id":"20210224_mozilla_firefox_86_sutik_nyomonkovetes_felhasznalok_vedelme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb95f0ec-74c1-49ae-a34d-7cb73d9763d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_mozilla_firefox_86_sutik_nyomonkovetes_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. február. 24. 20:03","title":"Megakadályozza az új Firefox böngésző, hogy leskelődjenek a weboldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek millióinak. Ha valaki szeretné tudni, pontosan mekkora dologról is beszélünk, már nem kell töprengenie: egy brit matematikus ugyanis megtette mindenki más helyett. És hogy miért számolta ki? A Deutsche Welle videójából ez is kiderül.","shortLead":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek...","id":"20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc3c3dd-f61e-4b09-bf7a-5f5a4425b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","timestamp":"2021. február. 24. 13:03","title":"Belefér a világon fellelhető összes Covid–19-vírus egyetlen kólásdobozba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]