Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben felmerültek, mi pedig most olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak. ","shortLead":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben...","id":"20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825df11c-aec3-4ee4-a188-d71c57ddbce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","timestamp":"2021. február. 24. 11:00","title":"„Mikor kerülök már sorra?” – töltse ki a hvg.hu vakcinakérdőívét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint, ha a krónikus beteg tanárokat kivonnák az oktatásból, akkor az iskolák egyötöde működésképtelenné válna.","shortLead":"A minisztérium szerint, ha a krónikus beteg tanárokat kivonnák az oktatásból, akkor az iskolák egyötöde...","id":"20210226_iskola_oktatas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edd5ca-48d0-4e19-b35e-c5f9762c054e","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_iskola_oktatas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 26. 08:36","title":"PSZ: Volt, hogy a takarítónőt beküldték az órára a gyerekekre vigyázni, annyian betegedtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eset még 2017 decemberében történt, ám csak most döntött a bíróság. ","shortLead":"Az eset még 2017 decemberében történt, ám csak most döntött a bíróság. ","id":"20210224_eses_mozgolepcso_meghalt_kerekesszek_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bd2d06-f269-422d-a3b6-8b2d8fe87b98","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_eses_mozgolepcso_meghalt_kerekesszek_karterites","timestamp":"2021. február. 24. 17:16","title":"Leesett egy mozgólépcsőről és meghalt egy kerekesszékes nő a reptéren, egymilliárd forintot fizethet a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f39b36-9455-4b07-a669-fd8838e81e6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két lábon álló oroszlánhoz képest elég jelentősen változott a francia autómárka logója.","shortLead":"A két lábon álló oroszlánhoz képest elég jelentősen változott a francia autómárka logója.","id":"20210225_Bemutatta_uj_emblemajat_a_Peugeot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f39b36-9455-4b07-a669-fd8838e81e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb3a062-5488-4f00-af39-0751754832db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Bemutatta_uj_emblemajat_a_Peugeot","timestamp":"2021. február. 25. 21:11","title":"Bemutatta új emblémáját a Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók a filmmel a fiatalokat szeretnék megcélozni. ","shortLead":"Az alkotók a filmmel a fiatalokat szeretnék megcélozni. ","id":"20210224_Mucsi_Zoltan_narrator_Trianonrol_szolo_animacios_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2b37a5-a6e8-4906-957e-d96f652eb823","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Mucsi_Zoltan_narrator_Trianonrol_szolo_animacios_film","timestamp":"2021. február. 24. 16:51","title":"Mucsi Zoltán lesz a narrátora egy Trianonról szóló animációs filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak a mentők érkeztek Budapesten egy infarktus miatt félreálló nő autójához, a közterület-felügyelők is megjelentek. Büntettek.","shortLead":"Nem csak a mentők érkeztek Budapesten egy infarktus miatt félreálló nő autójához, a közterület-felügyelők is...","id":"20210226_infarktus_parkolas_budapest_kozterulet_felugyelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba63bcb1-13aa-4023-9c50-5d93290230a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_infarktus_parkolas_budapest_kozterulet_felugyelet","timestamp":"2021. február. 26. 08:46","title":"Infarktus miatt parkolt rossz helyen, megbírságolták, majd nem engedték el a büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd529020-b548-4e35-a6f1-e283c16eb5e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A VII. kerületben lehetett összefutni a csapattal.","shortLead":"A VII. kerületben lehetett összefutni a csapattal.","id":"20210224_Kiraly_utca_Monchengladbach_focista_edzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd529020-b548-4e35-a6f1-e283c16eb5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5cba39-e86d-4b49-b585-1ccc36ebbaba","keywords":null,"link":"/sport/20210224_Kiraly_utca_Monchengladbach_focista_edzes","timestamp":"2021. február. 24. 12:56","title":"A Király utcában edzettek a Mönchengladbach focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8506c8d4-7c88-4de2-98c0-7ee61f4028a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több gyártó rukkol ki összehajtható telefonnal vagy legalábbis annak tervével. Az Apple háza táján egyelőre még nagy a csend ez ügyben, ezért egy dizájner a saját fantáziájára bízta a dolgot, igaz, egy hasonló ötlet korábban már napvilágot látott.","shortLead":"Egyre több gyártó rukkol ki összehajtható telefonnal vagy legalábbis annak tervével. Az Apple háza táján egyelőre még...","id":"20210225_koncepciovideo_ipadde_kihajthato_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8506c8d4-7c88-4de2-98c0-7ee61f4028a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f32cb4-c060-4061-8f58-679f29b7a20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_koncepciovideo_ipadde_kihajthato_iphone","timestamp":"2021. február. 25. 12:11","title":"Logikus volna: ilyen lehetne az széthajtható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]