Az Egyesült Államok elektromosautó-piacának egyelőre csaknem nyolcvan százalékát a Tesla uralja, a többi gyártó egyelőre nem nagyon tudott labdába rúgni mellette. Az amerikaiak több mint 200 ezer Teslát regisztráltak tavaly, ami 16 százalékos növekedés 2019-cel összevetve – derült ki egy friss kimutatásból.

Egy még frissebb, a JD Power által elvégzett és a Cnet által ismertetett felmérés szerint ugyanakkor arról koránt sincs szó, hogy a márkanév teljesen összeforrt volna az elektromos autózás fogalmával a vásárlást tervezők fejében. Sőt mindössze 4 százaléknyi megkérdezett vallotta a kilencezerből, hogy mindenféleképpen csak Teslát venne, ha e-kocsizásra adná a fejét, más gyártó termékét pedig fontolóra sem venné. A kutatók szerint ez valószínűleg azt jelenti, hogy Elon Musk trónja immár nem megingathatatlan, egy méltó kihívó letaszíthatná onnan. Mégis jó hír a Tesla számára, hogy ilyen ezek szerint egyelőre nincs, hiszen az érdeklődők óriási többsége végül az ő autóik mellett dönt. A legtöbben egyébként a teljesítményt jelölték meg ennek okaként.

Nemrég a BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse beszélt arról egy konferencián, hogy hamarosan véget érhet a Tesla dominanciája az elektromobilitás frontján, mivel a nagyobb gyártók is kezdik beérni, egyre több elektromos modellt piacra dobva. A bajor cég egyébként legutóbb az X1-es modelljének az akkumulátoros változatát mutatta be, de hamarosan az 5-ös és a 7-es széria is hasonló változatban fog készülni. S például a Volkswagen célja is az, hogy idén megduplázzák 2020-as elektromosautó-eladásaikat, ami az ő gigantikus léptékükben azt jelentené, hogy egy csapásra beérnék a Teslát.