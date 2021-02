Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki a járványügyi honlapra a fő információkat.","shortLead":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki...","id":"20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9850b45c-502c-4922-b894-53cc9393d519","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","timestamp":"2021. február. 24. 16:05","title":"Megírták a kormányzati tájékoztató honlapon, mit kell tudni a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","shortLead":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","id":"20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3492c3da-db15-47d4-b19e-baf416d811e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","timestamp":"2021. február. 26. 09:35","title":"Gulácsi Péter az Interbe igazolhat, a világ tíz legjobban fizetett kapusa közé kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus arról írt, hogy ennyire beteg még sosem volt. Ezen a héten már nem volt bent a Parlamentben, egy hete azonban még igen.","shortLead":"A politikus arról írt, hogy ennyire beteg még sosem volt. Ezen a héten már nem volt bent a Parlamentben, egy hete...","id":"20210224_Koronavirus_Banyai_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9850493-3580-46b0-b56a-1d9e90d3220f","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Koronavirus_Banyai_Gabor","timestamp":"2021. február. 24. 15:20","title":"Koronavírussal került kórházba Bányai Gábor fideszes parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tanulmány eredményét szerdán mutatták be az Egyesült Államokban.

","shortLead":"A tanulmány eredményét szerdán mutatták be az Egyesült Államokban.

","id":"20210225_izrael_pfizer_koronavirus_vakcina_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff240b7-e3ae-487d-b859-07066a75e646","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_izrael_pfizer_koronavirus_vakcina_tanulmany","timestamp":"2021. február. 25. 05:11","title":"Nagymintás izraeli tanulmány bizonyítja a Pfizer vakcinájának 94 százalékos hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A \"csengeri örökösnő\" állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósa Lajosé volt, csak a számláját adta volna \"kölcsön\" – írja e heti számában a HVG. ","shortLead":"A \"csengeri örökösnő\" állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósa Lajosé...","id":"20210224_kosa_csengeri_orokosno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b195676-5d71-4304-a83d-634b97037b55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kosa_csengeri_orokosno","timestamp":"2021. február. 24. 13:26","title":"A \"csengeri örökösnő\" a vádiratban szereplő egyik ügylettel is összefüggésbe hozta Kósa Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt, csak a számláját adta volna „kölcsön”. Az ügyészség sem Kósa Lajost, sem a vele és az asszonnyal Zürichben tárgyaló svájci bankárokat nem szeretné bíróság elé citálni. ","shortLead":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt...","id":"20210225_A_vad_gyanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4134d6-e194-4654-8d4a-c47b34678d4b","keywords":null,"link":"/360/20210225_A_vad_gyanuja","timestamp":"2021. február. 25. 06:30","title":"\"Kósa Lajos azt mondta, nyugodtan írjam alá, nem lesz bajom belőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5f695-7e99-4c2c-81f2-268b356b617f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Amanda Gorman a Harvardon tanult szociológiát, már gyerekkorában kapcsolatba került a politikai aktivizmussal, Joe Biden beiktatásán lépett fel, ráadásul művészete üzletileg is sikeres. Erős rajt, mondhatni. Szándékai szerint a folytatás is tartogat majd izgalmakat.","shortLead":"Amanda Gorman a Harvardon tanult szociológiát, már gyerekkorában kapcsolatba került a politikai aktivizmussal, Joe...","id":"202107_amanda_gorman_ifju_amerikai_sztarkolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5f695-7e99-4c2c-81f2-268b356b617f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67b6165-47f1-4b92-be65-e44909597f0f","keywords":null,"link":"/360/202107_amanda_gorman_ifju_amerikai_sztarkolto","timestamp":"2021. február. 24. 17:00","title":"Elnök szeretne lenni az ifjú amerikai sztárköltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani a következő napokban.","shortLead":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani...","id":"20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34adb1ff-824a-4510-84dc-fcf1e66f8b47","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:11","title":"Több magyar településen is 20 foknál melegebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]