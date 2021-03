Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","shortLead":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","id":"20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e896f4-1dad-40f5-a93c-4ef73503263b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 03. 07:11","title":"Újabb négy országból jöhetnek az üzleti utazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz kancellár Mette Frederiksen dán kormányfővel Izraelbe megy, hogy egy lehetséges együttműködésről tárgyaljanak.","shortLead":"Sebastian Kurz kancellár Mette Frederiksen dán kormányfővel Izraelbe megy, hogy egy lehetséges együttműködésről...","id":"20210302_kurz_ausztria_vakcina_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f8f762-f91f-4008-945c-07ff7989690c","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_kurz_ausztria_vakcina_izrael","timestamp":"2021. március. 02. 20:24","title":"Közös vakcina-gyárat nyithat Ausztria és Dánia Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa1905-7ae6-4a72-9b84-e14b8873d1e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak így most megfordulni nem lehet a szűk utcában. A terület az alapítvány tulajdona.","shortLead":"Csak így most megfordulni nem lehet a szűk utcában. A terület az alapítvány tulajdona.","id":"20210303_adnan_polat_gul_baba_parkolo_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81fa1905-7ae6-4a72-9b84-e14b8873d1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a60f0-8c26-4e2e-ba66-0af2ca48e3cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_adnan_polat_gul_baba_parkolo_autok","timestamp":"2021. március. 03. 11:16","title":"Orbán török barátjának alapítványa lezáratott egy budai utcarészt, mert zavarták őket az ott lakók autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt...","id":"20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05fa9ec-dd79-416a-bbb6-f5e4e72bdd25","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","timestamp":"2021. március. 04. 11:05","title":"Hrutka János: Nem elfogadott a futballban melegnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f923fc4-9d40-40e1-addc-bea0827fe5a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Láttunk már érdekes technikai újításokat, de arra, amire a Sonynál készülnek, még az iparági szakértők is furcsán nézhetnek.","shortLead":"Láttunk már érdekes technikai újításokat, de arra, amire a Sonynál készülnek, még az iparági szakértők is furcsán...","id":"20210304_sony_kontroller_szabadalom_banan_playstation_konzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f923fc4-9d40-40e1-addc-bea0827fe5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c84073-b941-412f-bb60-796cfbdc1cc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_sony_kontroller_szabadalom_banan_playstation_konzol","timestamp":"2021. március. 04. 16:03","title":"A Sony újabb szabadalma: banánból csinálnának kontrollert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ellenzéki párt villámgyorsan reagált a ma bejelentett korlátozásokra. A Jobbik hiányolja a 80 százalékos bértámogatást a bajba jutottaknak, a DK bezárná a kaszinókat, és szüneteltetné a miséket, az LMP pedig teljes összegű táppénzt követel a koronavírus miatt otthon maradóknak.","shortLead":"Három ellenzéki párt villámgyorsan reagált a ma bejelentett korlátozásokra. A Jobbik hiányolja a 80 százalékos...","id":"20210304_dk_jobbik_lmp_koronavirus_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3551ef-4b92-4546-941b-c80f99e001ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_dk_jobbik_lmp_koronavirus_szigoritas","timestamp":"2021. március. 04. 13:20","title":"A DK a szigorításokról: Zárják be a kaszinókat és a templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218a8e88-cc33-44c2-aaa4-515e7591ca8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ebből a szögből még egészen biztosan nem látta a működő tűzhányót.","shortLead":"Ebből a szögből még egészen biztosan nem látta a működő tűzhányót.","id":"20210304_dronfelvetel_etna_kitores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=218a8e88-cc33-44c2-aaa4-515e7591ca8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591dd787-b8b4-4e46-a054-643538e25559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_dronfelvetel_etna_kitores","timestamp":"2021. március. 04. 15:58","title":"Elképesztő drónfelvétel készült az Etna kitöréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Párbeszéd politikusa helyett kollégái posztolhatnak a közösségi oldalára.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa helyett kollégái posztolhatnak a közösségi oldalára.","id":"20210303_Tordai_Bencet_letiltotta_a_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f599e417-fe2d-468c-b6eb-796d1f0a7f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Tordai_Bencet_letiltotta_a_Facebook","timestamp":"2021. március. 03. 18:47","title":"Tordai Bencét letiltotta a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]