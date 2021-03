Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kizlinger Lillával a Rengeteg – Mindenhol látlak című film rendezője, Fliegauf Bence osztotta meg a jó hírt. A telefonos felvétel most megnézhető a Berlinale Instagram-oldalán.","shortLead":"Kizlinger Lillával a Rengeteg – Mindenhol látlak című film rendezője, Fliegauf Bence osztotta meg a jó hírt...","id":"20210305_ezust_medve_rengeteg_mindenhol_latlak_kizlinger_lilla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c422e3-0d29-4648-a9b2-9dfb0aadabee","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_ezust_medve_rengeteg_mindenhol_latlak_kizlinger_lilla","timestamp":"2021. március. 05. 18:18","title":"\"Nem hiszem el, 20 éves vagyok!\" – kisebb sokkot kapott a Rengeteg színésze, mikor kiderült, hogy megnyerte az Ezüst Medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e73f72e-6053-4cd3-ae8e-301962ab9a46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az is fontos, hogy meccs után ne terheljék házimunkával a férfiakat.","shortLead":"Az is fontos, hogy meccs után ne terheljék házimunkával a férfiakat.","id":"20210306_Kisvarda_sportigazgato_focistafelesegek_hazimunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e73f72e-6053-4cd3-ae8e-301962ab9a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb367148-1efc-4a61-8bce-695886a419dd","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Kisvarda_sportigazgato_focistafelesegek_hazimunka","timestamp":"2021. március. 06. 09:57","title":"A Kisvárda sportigazgatója megkérte a focistafeleségeket, ne várják el, hogy a férjük keljen fel éjjel a gyerekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötven embernél több nem lehet a nézőtéren és kötelező a maszkviselés. ","shortLead":"Ötven embernél több nem lehet a nézőtéren és kötelező a maszkviselés. ","id":"20210306_Kinyitottak_mozik_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa433bf-89b2-4ebc-b435-1bdea3f45a8b","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Kinyitottak_mozik_New_Yorkban","timestamp":"2021. március. 06. 13:17","title":"„Csodálatos érzés”: Kinyitottak a mozik New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","shortLead":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","id":"20210305_budapest_koronavirus_mise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5611af77-31bd-4947-bd7f-2cc95a732c34","keywords":null,"link":"/elet/20210305_budapest_koronavirus_mise","timestamp":"2021. március. 05. 17:06","title":"Nem lesznek misék a fővárosi templomokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856f2e3a-61ab-4578-9167-82977009d731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság negyedét, 100 ezer áldozatot követelt. De vajon hogyan védekeztek akkor, hogyan kezelték a betegeket és milyen óvintézkedéseket vezettek be? És párhuzamba hozhatók-e ezek a mai megoldásokkal? Vasárnap este 21 órakor a Viasat History Járvány: A nagy pestis című háromrészes dokumentumfilmje ennek jár utána.","shortLead":"Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság...","id":"20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=856f2e3a-61ab-4578-9167-82977009d731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef70dfd-8c2b-421b-8241-a4585874c87a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","timestamp":"2021. március. 07. 08:03","title":"Mit csináltak 350 éve egy gyilkos járvány ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást nyúltak le válogatott módszerekkel. A helyi közvélemény bizakodó, hogy most talán sikerül fogást találni a maffián, ám mások szerint félő, hogy a bűnszervezetek igazi vezetői most is megússzák.","shortLead":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást...","id":"20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf4bb8-9b82-4079-84a6-cd3ef6338923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","timestamp":"2021. március. 07. 11:00","title":"Az olasz maffia is megtalálta a legjobb pénzforrást: az uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29a282b-ff5e-4298-8817-7aacf36160a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfői zárás előtt nagy sorokra kell számítani.","shortLead":"A hétfői zárás előtt nagy sorokra kell számítani.","id":"20210306_Az_IKEA_uzeni_hogy_nem_engednek_be_egyszerre_mindenkit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f29a282b-ff5e-4298-8817-7aacf36160a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f464b5-7b1c-4c14-a942-83af228491d3","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Az_IKEA_uzeni_hogy_nem_engednek_be_egyszerre_mindenkit","timestamp":"2021. március. 06. 12:56","title":"Az IKEA üzeni, hogy nem engednek be egyszerre mindenkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"A Győri Nemzeti Színház igazgatója a Facebookról tudta meg, hogy tíz év után leváltják, utódja, Bakos-Kiss Gábor tíz éve dolgozik Vidnyánszky Attilával. A pályázatról pedig főnöke is szavazott.","shortLead":"A Győri Nemzeti Színház igazgatója a Facebookról tudta meg, hogy tíz év után leváltják, utódja, Bakos-Kiss Gábor tíz...","id":"20210306_Vidnyanszky_is_tagja_volt_a_bizottsagnak_amely_igazgatonak_javasolta_Vidnyanszky_szineszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b4ec56-dcf4-491e-97d1-5fff83c061d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Vidnyanszky_is_tagja_volt_a_bizottsagnak_amely_igazgatonak_javasolta_Vidnyanszky_szineszet","timestamp":"2021. március. 06. 10:29","title":"Vidnyánszky is tagja volt a bizottságnak, amely Vidnyánszky színészét javasolta igazgatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]