[{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A digitális platformok és a felnőttek segítségével az ágazatnál is kétszer jobb eredményt ért el 2020-ban a Lego, amely egy szemmel látható változásra készül ettől az évtől.","shortLead":"A digitális platformok és a felnőttek segítségével az ágazatnál is kétszer jobb eredményt ért el 2020-ban a Lego, amely...","id":"20210310_Nagyon_bejott_a_karanten_a_Legonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e1983-4860-4d0b-b071-c30e10a0c3ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Nagyon_bejott_a_karanten_a_Legonak","timestamp":"2021. március. 10. 12:02","title":"Nagyon bejött a karantén a Legónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748c107e-86d1-47c4-ab84-292b15a742a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyújtott tengelytávolságú új kivitel hátsó sorában minden korábbinál nagyobb a lábhely.","shortLead":"A nyújtott tengelytávolságú új kivitel hátsó sorában minden korábbinál nagyobb a lábhely.","id":"20210310_sosem_volt_meg_ekkora_a_skoda_octavia_hivatalosan_itt_az_octavia_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748c107e-86d1-47c4-ab84-292b15a742a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5c317e-22cd-43f0-8907-f27a75425ad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_sosem_volt_meg_ekkora_a_skoda_octavia_hivatalosan_itt_az_octavia_pro","timestamp":"2021. március. 10. 09:21","title":"Sosem volt még ekkora a Skoda Octavia, hivatalosan is itt az Octavia Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A Főpolgármesteri Hivatal szerint kemény feltételek mentén fogják ellenőrizni az az RNBH Konzorcium munkáját. ","shortLead":" A Főpolgármesteri Hivatal szerint kemény feltételek mentén fogják ellenőrizni az az RNBH Konzorcium munkáját. ","id":"20210310_patkanyirtas_RNBH_Konzorcium_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feae61b2-03cc-4cd6-8981-05996a74a514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_patkanyirtas_RNBH_Konzorcium_Budapest","timestamp":"2021. március. 10. 12:55","title":"Ugyanaz a cég látja el mától a patkányirtást Budapesten, mint Tarlós főpolgármesterségének utolsó évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5b0924-d683-48d1-8712-14e876a7a9b7","c_author":"V. Komlósi Annamária","category":"360","description":"A pandémia jogi és pszichológiai értelemben egyaránt katasztrófajelenség, amely válsághelyzetet teremt. Ezért ugyanolyan emberi reakciókat vált ki világszerte, amelyeket a katasztrófapszichológiából jól ismerünk. V. Komlósi Annamária pszichológus írása.","shortLead":"A pandémia jogi és pszichológiai értelemben egyaránt katasztrófajelenség, amely válsághelyzetet teremt. Ezért...","id":"20210310_Leltar_a_pandemia_elso_evenek_psziches_kovetkezmenyeirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b0924-d683-48d1-8712-14e876a7a9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42cfe28-3962-4b42-a779-417ff41b526e","keywords":null,"link":"/360/20210310_Leltar_a_pandemia_elso_evenek_psziches_kovetkezmenyeirol","timestamp":"2021. március. 10. 13:00","title":"Az oltások a felszabadulás reménye helyett a pszichopandémiát hozták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3369c9c9-7fad-4b6d-9c9b-13a71f127c59","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A nálunk még nem létező új szakma képviselői a sokasodó panaszok és a me too mozgalom hatására tűntek fel a filmiparban. A szerelmi és ágyjeleneteknél segítenek, hogy a szereplők számára vállalható, de hiteles is legyen a felvétel.","shortLead":"A nálunk még nem létező új szakma képviselői a sokasodó panaszok és a me too mozgalom hatására tűntek fel...","id":"202109__vagy_es_szereples__megalazo_helyzetek__beallitas_kerdese__intim_reszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3369c9c9-7fad-4b6d-9c9b-13a71f127c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94560865-9032-4271-8d69-e8ade377aa0d","keywords":null,"link":"/360/202109__vagy_es_szereples__megalazo_helyzetek__beallitas_kerdese__intim_reszek","timestamp":"2021. március. 09. 17:00","title":"Már más a szex a filmekben, a színészeket intimitáskoordinátorok védik és tanítják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e96270-3798-4034-96ef-45bff7f5edd9","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Nagy Dénes első nagyjátékfilmje, a Természetes fény a legjobb rendezés díját nyerte el a Berlinalén. Mint a sárral kevert vér, úgy szárad ránk a film, amely egy olyan részét mutatja meg a második világháborúnak, amiről nem sokan beszélnek.","shortLead":"Nagy Dénes első nagyjátékfilmje, a Természetes fény a legjobb rendezés díját nyerte el a Berlinalén. Mint a sárral...","id":"20210310_nagy_denes_termeszetes_feny_kritika_berlinale_ezust_medve_ii_vilaghaboru_magyar_megszallo_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13e96270-3798-4034-96ef-45bff7f5edd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f4fe51-2c81-4f25-b919-dd7cbce21407","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_nagy_denes_termeszetes_feny_kritika_berlinale_ezust_medve_ii_vilaghaboru_magyar_megszallo_katonak","timestamp":"2021. március. 10. 20:00","title":"Megnéztük a Berlinalén győztes magyar filmet: Szovjetekről, magyarokról és megszálló katonákról nem épp így szoktak beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270a2351-cafd-4b94-83fd-7bb1e1f8beb9","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Věra Jourová uniós biztos gratulált a Telexnek, finoman odamondott Orbánnak az EP sajtószabadságról szóló vitáján, majd közölte: az Európai Bizottság nem tehet sokat a média védelmében.","shortLead":"Věra Jourová uniós biztos gratulált a Telexnek, finoman odamondott Orbánnak az EP sajtószabadságról szóló vitáján, majd...","id":"20210310_ep_vita_magyar_sajtoszabadsag_21marc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270a2351-cafd-4b94-83fd-7bb1e1f8beb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd83ead-8344-4830-8d30-a035a84e5886","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_ep_vita_magyar_sajtoszabadsag_21marc","timestamp":"2021. március. 10. 18:30","title":"Ismét a magyar sajtószabadság volt a téma az EU-ban, de csak a szokásos szófordulatokra futotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni – ezzel indokolja a Magyar Posta a leállást.","shortLead":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni – ezzel indokolja a Magyar Posta...","id":"20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da3d2a5-dc8c-46fe-9c1c-250fef3df276","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","timestamp":"2021. március. 10. 10:23","title":"Politikai és reklámkiadványokat sem terjeszt júliustól a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]