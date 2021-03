Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira március 15-én, az egyetemi modellváltások elleni tiltakozásként.","shortLead":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira...","id":"20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5f7ea-e6ba-4621-82f9-0bf41967938c","keywords":null,"link":"/elet/20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","timestamp":"2021. március. 15. 13:09","title":"Felszalagozták a Lánchidat, a szegedi Dómot és több szobrot az egyetemi autonómiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Öt európai egyetem veheti át formálisan a Színház- és Filmművészeti Egyetem 150 hallgatóját: az intézmények vállalták, hogy elismerik a diákok eddigi kreditjeit, és segítik őket abban, hogy tovább folytathassák a munkát az oktatóikkal a Freeszfe Egyesületen belül. Közben az oktatás már megkezdődött a Freeszfe-n, ahol hamarosan Tarr Béla is tanítani fog. ","shortLead":"Öt európai egyetem veheti át formálisan a Színház- és Filmművészeti Egyetem 150 hallgatóját: az intézmények vállalták...","id":"20210317_SZFE_kulfoldi_egyetemek_emergency_exit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b0f7dd-9406-470c-8a4f-995bbf69a739","keywords":null,"link":"/elet/20210317_SZFE_kulfoldi_egyetemek_emergency_exit","timestamp":"2021. március. 17. 10:01","title":"Elkészült a mesterterv: így menekítik ki az SZFE diákjait külföldi egyetemekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9be87d-ba7c-49d4-99c1-2bb5dcc4c629","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A platform jövőre indul el nálunk és Romániában.","shortLead":"A platform jövőre indul el nálunk és Romániában.","id":"20210316_zalando_magyarorszag_ruha_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c9be87d-ba7c-49d4-99c1-2bb5dcc4c629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5167172-9ade-4b43-ba05-4466e3b07957","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_zalando_magyarorszag_ruha_kereskedelem","timestamp":"2021. március. 16. 16:08","title":"Magyarországra jön a Zalando, az egyik legnagyobb online ruhakereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","shortLead":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","id":"20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c954257b-cdea-4dd1-b61a-93738a44cdf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","timestamp":"2021. március. 16. 17:12","title":"A 12 éven aluli gyerekeken is elkezdik tesztelni a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 61-gyel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma, soha nem volt még annyi áldozat egy napon, mint most. A kormányzati tájékoztató honlap először több lélegeztetett betegről írt, az adatot később módosították. ","shortLead":"Egy nap alatt 61-gyel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma, soha nem volt még annyi áldozat egy napon, mint most...","id":"20210317_covid_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677b3119-87dd-4580-9f44-8bca811fd2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. március. 17. 09:17","title":"195 újabb áldozata van a koronavírusnak, tízezernél is többen vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éjszaka fagypont körül alakul a hőmérséklet, nappal 10 fok körül.","shortLead":"Éjszaka fagypont körül alakul a hőmérséklet, nappal 10 fok körül.","id":"20210315_Hozapor_is_elofordulhat_marcius_15e_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fddf47-c419-4b2c-946d-69742e8a7c94","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Hozapor_is_elofordulhat_marcius_15e_ejjel","timestamp":"2021. március. 15. 16:40","title":"Hózápor is előfordulhat március 15-e éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfcf041-1185-4129-aa8c-a5f507016816","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"John Keynes még azt remélte, hogy a XXI. század elején 15 óra munka elég lesz hetente a tisztességes megélhetéshez – és valóban vannak kutatások, amelyek szerint sok szellemi dolgozó ennyi időt sem tölt el hatékony munkával a heti 40 óra alatt. De mennyit dolgozunk valójában, és mennyi lenne az ideális munkaidő?","shortLead":"John Keynes még azt remélte, hogy a XXI. század elején 15 óra munka elég lesz hetente a tisztességes megélhetéshez – és...","id":"20210317_egy_masik_kozgazdasag_munkaido_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecfcf041-1185-4129-aa8c-a5f507016816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116e2d3b-1db7-407a-bbbd-3a33c5be0118","keywords":null,"link":"/360/20210317_egy_masik_kozgazdasag_munkaido_munka","timestamp":"2021. március. 17. 07:00","title":"Miért nem csak 15 óra az átlagos heti munkaidő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína és Törökország gazdasága a koronavírus-járvány ellenére nőni tudott, a legnagyobb visszaesést az Egyesült Királyság szenvedte el. ","shortLead":"Kína és Törökország gazdasága a koronavírus-járvány ellenére nőni tudott, a legnagyobb visszaesést az Egyesült...","id":"20210315_A_vilag_legnagyobb_gazdasagai_kozul_csak_ketto_tudott_noni_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c80ad0e-11ec-46b3-b1e8-868ce5d2836a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210315_A_vilag_legnagyobb_gazdasagai_kozul_csak_ketto_tudott_noni_2020ban","timestamp":"2021. március. 15. 14:32","title":"A világ legnagyobb gazdaságai közül csak kettő tudott nőni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]