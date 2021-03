Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus kialakítású családi autó motorja Bugatti Veyron szintű teljesítménnyel rendelkezik.","shortLead":"A praktikus kialakítású családi autó motorja Bugatti Veyron szintű teljesítménnyel rendelkezik.","id":"20210322_kokemeny_sportkocsikat_utasit_maga_moge_az_1001_loeros_kombi_audi_rs6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f3a9c1-3efa-4293-931a-f324115537e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_kokemeny_sportkocsikat_utasit_maga_moge_az_1001_loeros_kombi_audi_rs6","timestamp":"2021. március. 22. 09:21","title":"Komoly sportkocsikat utasít maga mögé az 1001 lóerős kombi Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0309b796-4be9-4690-9bac-a629e73180fe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több mint háromszáz remekbe szabott – a legkülönfélébb korokat, technikákat, nézőpontokat láttató – illusztrációval közreadott kötet, lenyűgöző gondolatfutamokkal a festőművészetről.","shortLead":"Több mint háromszáz remekbe szabott – a legkülönfélébb korokat, technikákat, nézőpontokat láttató – illusztrációval...","id":"202111_konyv__sajat_szemmel_david_hockney__martin_gayford_akepek_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0309b796-4be9-4690-9bac-a629e73180fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b968a873-3635-4a6f-98d1-e7211505fe96","keywords":null,"link":"/360/202111_konyv__sajat_szemmel_david_hockney__martin_gayford_akepek_tortenete","timestamp":"2021. március. 21. 13:45","title":"Kínai nagymesterek ihlették Rembrandtot? Erre is választ ad A képek története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 50 halálesetet regisztráltak az országban.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 50 halálesetet regisztráltak az országban.","id":"20210322_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926b2fe-efc7-448f-a00b-b2b4cd6faca2","keywords":null,"link":"/vilag/20210322_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Nemetorszag","timestamp":"2021. március. 22. 10:51","title":"Éjszakai kijárási tilalmat vezethetnek be Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"","category":"elet","description":"Az első magyar nő, aki tagja lett a neves grémiumnak, és szavazhat a nemzetközi Emmy-jelöltekre. ","shortLead":"Az első magyar nő, aki tagja lett a neves grémiumnak, és szavazhat a nemzetközi Emmy-jelöltekre. ","id":"20210320_A_nemzetkozi_teves_akademia_tagjava_valasztottak_az_Emmydijas_Gera_Marinat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fface9f5-26f5-4df2-b022-ed438b4fcf82","keywords":null,"link":"/elet/20210320_A_nemzetkozi_teves_akademia_tagjava_valasztottak_az_Emmydijas_Gera_Marinat","timestamp":"2021. március. 20. 17:31","title":"A nemzetközi tévés akadémia tagjává választották az Emmy-díjas Gera Marinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák meg.","shortLead":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák...","id":"20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdae495-4c49-47eb-8692-4f19b35cc577","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","timestamp":"2021. március. 20. 19:26","title":"Nincs megállapodás a BKV-nál, sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem akarják megvenni az óriási borsodi birtokot. A kormány rengeteg uniós támogatást adna Budapestnek, viszont visszavonatta a HÉV-ek felújítására kiírt közbeszerzést. Egész gazdasági szektorok küzdenek a túlélésért, közben a kormány magyarságkutatásra csoportosít pénzeket. Az EU bírósága zöld utat adott a reklámadónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem...","id":"20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4183404-95bd-4306-9526-50c966d626da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","timestamp":"2021. március. 21. 07:00","title":"És akkor a Burdzs Kalifa és egy Mészáros-forma férfi együtt emlékezett a szabadságharcra Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több száz gépkocsitól akar megszabadulni az adóhatóság.\r

","shortLead":"Több száz gépkocsitól akar megszabadulni az adóhatóság.\r

","id":"20210321_12_ezer_forintert_van_elado_auto_NAV_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab9c336-0ea3-41dd-ad8d-a476f1042034","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_12_ezer_forintert_van_elado_auto_NAV_oldalan","timestamp":"2021. március. 21. 19:23","title":"12 ezer forintért is van eladó autó a NAV oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rászállhattak az oltásellenesek.","shortLead":"Rászállhattak az oltásellenesek.","id":"20210321_Nepirtassal_vadoltak_meg_es_feljelentettek_Boldogkoi_Zsolt_professzort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ea95d-de25-4492-ab85-05bdfb0d58cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_Nepirtassal_vadoltak_meg_es_feljelentettek_Boldogkoi_Zsolt_professzort","timestamp":"2021. március. 21. 11:40","title":"Népirtással vádolták meg és feljelentették Boldogkői Zsolt professzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]