[{"available":true,"c_guid":"fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Khin Myo Chi az apja ölében ült, amikor végeztek vele. Tegnap egy 15 éves fiút is lelőttek.","shortLead":"Khin Myo Chi az apja ölében ült, amikor végeztek vele. Tegnap egy 15 éves fiút is lelőttek.","id":"20210324_Gyilkossag_kislany_katonak_Mianmar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9064196d-e400-413f-93ba-8138446677b2","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Gyilkossag_kislany_katonak_Mianmar","timestamp":"2021. március. 24. 17:56","title":"Meggyilkoltak egy 7 éves kislányt a katonák Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5e3c0-06a6-4695-95b3-09fdfb9aa7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akik úgy tűnik, hamarosan komoly konkurenciát kapnak. ","shortLead":"Akik úgy tűnik, hamarosan komoly konkurenciát kapnak. ","id":"20210324_Mercedes_Sosztaly_onmukodo_parkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac5e3c0-06a6-4695-95b3-09fdfb9aa7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01ea5d5-611e-46c5-ae1f-5a694f1bb1e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_Mercedes_Sosztaly_onmukodo_parkolas","timestamp":"2021. március. 24. 15:10","title":"A Mercedes vicces reklámjában a Parkolófiúk az élet császárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Súlyos pénzügyi gondokkal küszködik a Barcelona, melynek előző elnökét korrupcióval vádolják, a csapat pedig kiesett a Bajnokok Ligájából. A szurkolók a klub új vezetőjétől remélik a fellendülést és azt, hogy maradásra bírja Messit.","shortLead":"Súlyos pénzügyi gondokkal küszködik a Barcelona, melynek előző elnökét korrupcióval vádolják, a csapat pedig kiesett...","id":"202111__fc_barcelona__csodkozelben__marade_messi__taktikai_szabalytalansagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973527d9-3cf8-45c7-8458-61a45a9a145a","keywords":null,"link":"/360/202111__fc_barcelona__csodkozelben__marade_messi__taktikai_szabalytalansagok","timestamp":"2021. március. 25. 17:30","title":"A kassza üres, Messi leléphet – innen szeretne nyerni a Barcelona új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7421b25-a4b6-430d-aea1-1e9de369d86b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo Switch sikerére nem kevesen irigyek. Még az olyan cégek is, mint a mobilos processzorairól ismert Qualcomm.","shortLead":"A Nintendo Switch sikerére nem kevesen irigyek. Még az olyan cégek is, mint a mobilos processzorairól ismert Qualcomm.","id":"20210325_android_jatekkonzol_konzol_kezikonzol_qualcomm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7421b25-a4b6-430d-aea1-1e9de369d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e67286b-5876-4d02-ba88-4c8319019631","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_android_jatekkonzol_konzol_kezikonzol_qualcomm","timestamp":"2021. március. 25. 15:03","title":"Androidos kézi játékkonzol jöhet a chipkirály Qualcommtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jordán szerint szó sem esett köztük búcsúzkodásról, épp ellenkezőleg. ","shortLead":"Jordán szerint szó sem esett köztük búcsúzkodásról, épp ellenkezőleg. ","id":"20210326_Jordan_Tamas_Torocsik_Mari_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cb4747-c7e4-4800-891f-ee238747b08b","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Jordan_Tamas_Torocsik_Mari_korhaz","timestamp":"2021. március. 26. 10:52","title":"Törőcsik Mari Jordán Tamáson keresztül üzent a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0930a61d-6d7c-4208-9a9e-8f56ef1bacff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nyugati pályaudvaron történt a baleset csütörtök reggel.","shortLead":"A Nyugati pályaudvaron történt a baleset csütörtök reggel.","id":"20210325_kisiklott_vonat_nyugati_palyaudvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0930a61d-6d7c-4208-9a9e-8f56ef1bacff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db986e7f-c8e5-426c-afc7-2cb20688ff35","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_kisiklott_vonat_nyugati_palyaudvar","timestamp":"2021. március. 25. 08:10","title":"Kisiklott vonat borítja fel a vasúti közlekedést a fél országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fde316-dd8f-4dd9-8651-95d82a90ce9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett férfiak a lépcsőházban lopták meg áldozataikat, összesen csaknem 700 000 forint értékben zsákmányoltak ékszereket.","shortLead":"A többszörösen büntetett férfiak a lépcsőházban lopták meg áldozataikat, összesen csaknem 700 000 forint értékben...","id":"20210325_Idos_nok_rablas_lepcsohaz_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22fde316-dd8f-4dd9-8651-95d82a90ce9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5465ed4f-e53d-43f0-b0e8-474a3f74b8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Idos_nok_rablas_lepcsohaz_Budapest","timestamp":"2021. március. 25. 10:32","title":"Idős nőket követett és rabolt ki két férfi Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az új amerikai elnökkel első alkalommal, virtuálisan találkoznak az EU-s állam- és kormányfők, akik megvitatják többek között a járványhelyzetet, az oltóanyagok előállításának kérdését, illetve az EU és Törökország kapcsolatát is.","shortLead":"Az új amerikai elnökkel első alkalommal, virtuálisan találkoznak az EU-s állam- és kormányfők, akik megvitatják többek...","id":"20210325_Joe_Bidennel_targyalnak_ma_az_unios_tagallami_vezetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3651a8a-d38d-409e-a394-cea63658b046","keywords":null,"link":"/eurologus/20210325_Joe_Bidennel_targyalnak_ma_az_unios_tagallami_vezetok","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Joe Bidennel tárgyalnak ma az uniós tagállami vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]