[{"available":true,"c_guid":"91cdbd1a-63dd-44cd-8717-59eea04340b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli teherhajó a sérülése ellenére folytatni tudta az útját.","shortLead":"Az izraeli teherhajó a sérülése ellenére folytatni tudta az útját.","id":"20210325_Irani_raketa_talalt_el_egy_izraeli_hajot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91cdbd1a-63dd-44cd-8717-59eea04340b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d60fc-a7cf-4b80-9d03-225182c67066","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_Irani_raketa_talalt_el_egy_izraeli_hajot","timestamp":"2021. március. 25. 18:11","title":"Iráni rakéta talált el egy izraeli hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e9d30d-ef95-4f67-be55-d4a1be4c9344","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy hasonlat kedvéért, ironikusan sem lehet „büdös magyar migránsoknak” nevezi a portyázó honfoglalókat – ez következik a Kúria e heti döntéséből. Tóta W. Árpád szerint a magyar publicisták kihívásként tekintenek a döntésre. Az ítéletről egy videóban beszélgettünk az érintettel és a HVG jogi képviselőjével, Nehéz-Posony Katával.\r

\r

","shortLead":"Egy hasonlat kedvéért, ironikusan sem lehet „büdös magyar migránsoknak” nevezi a portyázó honfoglalókat – ez következik...","id":"20210326_Ertelem_kontra_serelem_a_Kuria_donteserol_Tota_W_Arpad_es_NehezPosony_Kata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e9d30d-ef95-4f67-be55-d4a1be4c9344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3f3a23-3d61-4896-8a9c-52c0bc11e642","keywords":null,"link":"/360/20210326_Ertelem_kontra_serelem_a_Kuria_donteserol_Tota_W_Arpad_es_NehezPosony_Kata","timestamp":"2021. március. 26. 17:00","title":"Tóta W. Árpád: Ha kell, állatmesékben írjuk meg, amit gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérvényezte, hogy a menedzsere, Jodi Montgomery felelhessen a személyes ügyeiért. ","shortLead":"Kérvényezte, hogy a menedzsere, Jodi Montgomery felelhessen a személyes ügyeiért. ","id":"20210325_Britney_Spears_birosag_gondnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa6ccf-28c0-43d7-932e-730f80d3a4cc","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Britney_Spears_birosag_gondnoksag","timestamp":"2021. március. 25. 19:40","title":"Britney Spears a bírósághoz fordult, hogy megszabadulhasson apja felügyeletétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cedf480-01b6-4c92-8585-939d3fb94af4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nép belefáradt a korlátozásokba, Boris Johnson miniszterelnök azonban óvatos. A helyzet kedvező, de még törékeny.","shortLead":"A nép belefáradt a korlátozásokba, Boris Johnson miniszterelnök azonban óvatos. A helyzet kedvező, de még törékeny.","id":"20210326_FAZ_Az_oltas_meg_nem_minden_ez_a_brit_tanulsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cedf480-01b6-4c92-8585-939d3fb94af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c66afed-ea6a-4064-9d1b-0d3582074188","keywords":null,"link":"/360/20210326_FAZ_Az_oltas_meg_nem_minden_ez_a_brit_tanulsag","timestamp":"2021. március. 26. 07:30","title":"FAZ: Az oltás még nem minden, ez a brit tanulság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A faji sokszínűséget veszélyezteti a háziállatokként tartott hangyák népszerűsége egy svájci tanulmány szerint.","shortLead":"A faji sokszínűséget veszélyezteti a háziállatokként tartott hangyák népszerűsége egy svájci tanulmány szerint.","id":"20210326_hangya_haziallat_faji_sokszinuseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2984b8b-471c-4895-817d-d411d87a6533","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_hangya_haziallat_faji_sokszinuseg","timestamp":"2021. március. 26. 08:03","title":"Egyre többen tartanak háziállatként hangyát – és ebből elég nagy baj lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Milák Kristóf országos csúccsal, tokiói A-szintes idővel nyert 100 méter gyorson az úszók olimpiai kvalifikációs országos bajnokságának pénteki döntőjében.","shortLead":"Milák Kristóf országos csúccsal, tokiói A-szintes idővel nyert 100 méter gyorson az úszók olimpiai kvalifikációs...","id":"20210326_milak_kristof_uszo_ob_gyorsuszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b72224-f12b-4b7d-8bd7-37d744b9ae9b","keywords":null,"link":"/sport/20210326_milak_kristof_uszo_ob_gyorsuszas","timestamp":"2021. március. 26. 13:30","title":"Milák ma „csak” egy országos csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6391301f-2d4c-46b0-8433-73320874a02b","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Az elmúlt egy év természetesen a sport világát is megrengette és átalakította. Visszatér-e az élet a régi kerékvágásba? Ha igen, hogyan? Ha nem egészen, mi változik? Hogyan néz ki most a sport, mint a gazdaság része? Lesz-e olimpia? Ezekről kérdeztük Dénes Ferenc sportközgazdászt.","shortLead":"Az elmúlt egy év természetesen a sport világát is megrengette és átalakította. Visszatér-e az élet a régi kerékvágásba...","id":"20210327_Denes_Ferenc_sport_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6391301f-2d4c-46b0-8433-73320874a02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c443b120-f342-4a81-b266-8cd352e69f41","keywords":null,"link":"/360/20210327_Denes_Ferenc_sport_interju","timestamp":"2021. március. 27. 08:15","title":"Dénes Ferenc sportközgazdász: A járvány kevés ahhoz, hogy a sport ne maradjon nagy üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki a köznevelési államtitkár nyilatkozatából.","shortLead":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki...","id":"20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccec51b-6cb0-41f5-9b88-d9aa9e99e9c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","timestamp":"2021. március. 26. 11:29","title":"Maruzsa a tanároknak: Hétfő éjfélig regisztráljanak, ha oltást akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]