[{"available":true,"c_guid":"9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tiltakozók hatalmas megmozdulást szerveznek szombatra, a fegyveres erők napjára.","shortLead":"A tiltakozók hatalmas megmozdulást szerveznek szombatra, a fegyveres erők napjára.","id":"20210326_mianmar_fejloves_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b2e05a-f52b-43e6-9390-9e3d9209d0ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_mianmar_fejloves_tuntetes","timestamp":"2021. március. 26. 20:22","title":"Fejbelövéssel fenyegeti a mianmari hadsereg a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megkezdődik a Budapestet elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítése - tájékoztatta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az MTI-t szombaton.","shortLead":"Megkezdődik a Budapestet elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítése - tájékoztatta Palkovics László innovációs és...","id":"20210327_Nagy_vasuti_fejlesztest_kap_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ceda50-6f36-447c-983c-d659328a5430","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Nagy_vasuti_fejlesztest_kap_Budapest","timestamp":"2021. március. 27. 09:59","title":"Nagy vasúti fejlesztést kap Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265a65b4-e11a-4d5f-9dd8-c3b7639b1f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-oldalán kelt ki a szakszervezet ellen a Miniszterelnökséget vezető miniszter. 