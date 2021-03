Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b555d47a-5114-4458-9b14-a679efa5b6f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróságon dőlhet el a strandkerítés ügye. Az üzemeltető szerint minden jogszerűen történik.","shortLead":"A bíróságon dőlhet el a strandkerítés ügye. Az üzemeltető szerint minden jogszerűen történik.","id":"20210326_kerites_velence_szabadstrand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b555d47a-5114-4458-9b14-a679efa5b6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482391c4-6dae-4353-9d3a-a787ccfc6206","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_kerites_velence_szabadstrand","timestamp":"2021. március. 26. 17:19","title":"Kerítést építenek a velencei szabadstrandon a polgármester tiltása ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2c50bf-cef3-4ef6-9086-00a3c807e0a7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Otthagytak bennünket, a vidék tengődik – mondja Bukta Imre, amikor a gondok gyökereiről beszél. Bepillanthatunk a képzőművész falujának hitéletébe, közben megismerjük Zsófit, akit 9 testvérével együtt nagymamájuk nevel, miután szüleik elhagyták őket. ","shortLead":"Otthagytak bennünket, a vidék tengődik – mondja Bukta Imre, amikor a gondok gyökereiről beszél. Bepillanthatunk...","id":"20210327_Doku360_Masik_Magyarorszag_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2c50bf-cef3-4ef6-9086-00a3c807e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b6c908-63db-4065-aa7a-2a5154aeabf6","keywords":null,"link":"/360/20210327_Doku360_Masik_Magyarorszag_masodik_resz","timestamp":"2021. március. 27. 19:00","title":"Doku360: Mindenki része ennek a gépezetnek, nem tudsz kiugrani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tiltakozók hatalmas megmozdulást szerveznek szombatra, a fegyveres erők napjára.","shortLead":"A tiltakozók hatalmas megmozdulást szerveznek szombatra, a fegyveres erők napjára.","id":"20210326_mianmar_fejloves_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b2e05a-f52b-43e6-9390-9e3d9209d0ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_mianmar_fejloves_tuntetes","timestamp":"2021. március. 26. 20:22","title":"Fejbelövéssel fenyegeti a mianmari hadsereg a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal ütötték a tartályukat.","shortLead":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal...","id":"20210326_polip_alom_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7de457-8413-408e-a840-5634973fc9d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_polip_alom_kutatas","timestamp":"2021. március. 26. 17:14","title":"Lehet, hogy a polipok is álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154df56f-d93d-45f9-9705-e3dbb0d3595f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dühösen és elkeseredetten fogadta Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja, hogy egy meg nem adott gól miatt csapata csak 2-2-es döntetlent játszott Szerbiában a jövő évi, katari labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának szombati játéknapján.","shortLead":"Dühösen és elkeseredetten fogadta Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja, hogy egy meg nem adott gól miatt...","id":"20210328_Nem_csoda_hogy_Ronaldo_kiakadt_amikor_ezt_nem_adtak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154df56f-d93d-45f9-9705-e3dbb0d3595f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d932eb18-f4cb-4b81-8545-22df0b69beae","keywords":null,"link":"/sport/20210328_Nem_csoda_hogy_Ronaldo_kiakadt_amikor_ezt_nem_adtak_meg","timestamp":"2021. március. 28. 13:05","title":"Nem csoda, hogy Ronaldo kiakadt, amikor ezt nem adták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is ezek: központi szerepet kap mindegyikben a környezetbarát működés és a fenntarthatóság.","shortLead":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is...","id":"202112_nagy_ahajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5215e596-aa80-4c50-ac4f-33d46dc8a323","keywords":null,"link":"/360/202112_nagy_ahajtas","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"PET-palackból gyerekruha, hullámkartonból bútor - jönnek a hajtogatós startupok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Néhány háziorvos viszont hiába oltana, infrastrukturális problémák miatt nem tud.","shortLead":"Néhány háziorvos viszont hiába oltana, infrastrukturális problémák miatt nem tud.","id":"20210327_Elvi_okokbol_csak_nehany_haziorvos_nem_olt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d140f24-d3f7-4451-9690-e9310794f29b","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Elvi_okokbol_csak_nehany_haziorvos_nem_olt","timestamp":"2021. március. 27. 10:35","title":"Elvi okokból csak néhány háziorvos nem olt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan fog terjedni.","shortLead":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan...","id":"20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de6aa9a-0457-4495-800d-f08fa04ce833","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 26. 17:53","title":"Duda Ernő: 3,5 millió oltott ember kellene a biztonságos nyitáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]