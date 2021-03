Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik megkapták az oltást, vagy átestek a fertőzésen. A nem oltottak számára viszont nem sokat változik a helyzet egyelőre. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik...","id":"20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6b807-8adc-4965-8f60-ce603ac6093b","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","timestamp":"2021. március. 28. 11:09","title":"Merkely: az oltottak szabadon mozoghatnak majd, a nem oltottak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is ezek: központi szerepet kap mindegyikben a környezetbarát működés és a fenntarthatóság.","shortLead":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is...","id":"202112_nagy_ahajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5215e596-aa80-4c50-ac4f-33d46dc8a323","keywords":null,"link":"/360/202112_nagy_ahajtas","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"PET-palackból gyerekruha, hullámkartonból bútor - jönnek a hajtogatós startupok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ade601c-79ec-453b-b9b3-45382327ac54","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull pilótája mind a három szabadedzést megnyerte a szezonnyitó bahreini hétvégén.","shortLead":"A Red Bull pilótája mind a három szabadedzést megnyerte a szezonnyitó bahreini hétvégén.","id":"20210327_Max_Verstappen_nagyon_belehuzott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ade601c-79ec-453b-b9b3-45382327ac54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421cd74f-8c4a-4a4c-8098-c3277915734e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Max_Verstappen_nagyon_belehuzott","timestamp":"2021. március. 27. 14:48","title":"Max Verstappen nagyon belehúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A résztvevők a belépés előtt teszteltették magukat, az eseményen pedig maszkot kellett viselniük. ","shortLead":"A résztvevők a belépés előtt teszteltették magukat, az eseményen pedig maszkot kellett viselniük. ","id":"20210328_5000_fos_koncertet_tartottak_Barcelonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8160e5f6-c4b0-4490-9100-604526dcde95","keywords":null,"link":"/elet/20210328_5000_fos_koncertet_tartottak_Barcelonaban","timestamp":"2021. március. 28. 15:28","title":"5000 fős koncertet tartottak Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha a Szuezi-csatorna felé repül.","shortLead":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha...","id":"20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60300811-3740-4ffe-b2de-5838fbc5d670","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 29. 11:33","title":"Valaki betette a Microsoft repülős játékába a Szuezi-csatornában keresztbe fordult teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","shortLead":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","id":"20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9065f524-8c15-458b-b594-601194b28165","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","timestamp":"2021. március. 28. 21:42","title":"Magyarország vezeti az uniós oltási ranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d18047b-90e9-483f-8765-9144a99d40d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szegény Jose María Mulé Elobéval pontosan az történt, ami a címben szerepel.","shortLead":"Szegény Jose María Mulé Elobéval pontosan az történt, ami a címben szerepel.","id":"20210328_Ilyen_az_amikor_egy_gyozelem_utan_egy_sportolo_egybol_eltunik_a_sullyesztoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d18047b-90e9-483f-8765-9144a99d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7749c055-b70e-4aba-bac2-fce80f9631f6","keywords":null,"link":"/sport/20210328_Ilyen_az_amikor_egy_gyozelem_utan_egy_sportolo_egybol_eltunik_a_sullyesztoben","timestamp":"2021. március. 28. 09:16","title":"Ilyen az, amikor egy győzelem után egy sportoló egyből eltűnik a süllyesztőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő koronavírus elleni vakcina az iszlám köztársaságba.","shortLead":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő...","id":"20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020a233d-12e6-4615-8c38-cdc0ea78ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","timestamp":"2021. március. 27. 17:55","title":"Irán az amerikai szankciókat okolja, amiért nem jut vakcinához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]