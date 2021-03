Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton lehet számítani az első nyári napra.","shortLead":"Nyugaton lehet számítani az első nyári napra.","id":"20210329_meleg_nyar_aprilis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f50c77-6a09-4feb-96cc-7c2e3d45da63","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_meleg_nyar_aprilis","timestamp":"2021. március. 29. 17:57","title":"25 fokos meleggel köszönt be az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f558b96-772d-47cf-9e8b-2c2bc8e174a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csatornán ismét elindulhatott a hajóforgalom.","shortLead":"A csatornán ismét elindulhatott a hajóforgalom.","id":"20210329_ever_given_kiszabadult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f558b96-772d-47cf-9e8b-2c2bc8e174a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cddcc2-8b71-4b22-9465-eb575b7e7579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_ever_given_kiszabadult","timestamp":"2021. március. 29. 16:15","title":"Már úszik az Ever Given, lassan elhagyja a Szuezi-csatornát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58d9f67-fb6a-437b-8484-e4ab825832e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agrárszakember 2010 és 2014 között volt országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság tagja.","shortLead":"Az agrárszakember 2010 és 2014 között volt országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság tagja.","id":"20210330_meghalt_varga_geza_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58d9f67-fb6a-437b-8484-e4ab825832e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5cefde-a569-487d-bf4d-028c4dd2da30","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_meghalt_varga_geza_jobbik","timestamp":"2021. március. 30. 11:31","title":"Elhunyt Varga Géza, a Jobbik volt képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12 kilométer magasan képződő fátyolfelhők, vagy pehelyfelhők jégkristályain megtörő fény idézi elő. Mutatjuk a fotókat!","shortLead":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12...","id":"20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906a241-675b-4a5a-b8b6-f81f9e185e5c","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","timestamp":"2021. március. 28. 20:31","title":"Lenyűgöző optikai jelenséget örökítettek meg Salgótarján közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor szerint bírjuk ki ezt a másfél hónapot és akkor lesz egy nagyon szép nyarunk.","shortLead":"A rektor szerint bírjuk ki ezt a másfél hónapot és akkor lesz egy nagyon szép nyarunk.","id":"20210329_Merkely_jarvany_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584e463c-7c49-46f2-9163-720b52879b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Merkely_jarvany_oltas","timestamp":"2021. március. 29. 20:58","title":"Merkely: Másfél hónap van még a járványból, utána jelentősen csökkenni fognak a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó egyelőre annak örül, hogy újra lehet versenyezni.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó egyelőre annak örül, hogy újra lehet versenyezni.","id":"20210329_hossz_katinka_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d11c7a-c6c2-4378-a240-15bbb119e0ac","keywords":null,"link":"/sport/20210329_hossz_katinka_olimpia","timestamp":"2021. március. 29. 14:35","title":"Hosszú Katinka: Csak másodlagos, hányadik leszek a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló esemény történt a Csangcsunt Sencsennel összekötő autópályán.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló...","id":"20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e15df1-1f0c-48e6-b9f5-5ce441f28c9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","timestamp":"2021. március. 30. 14:27","title":"Evergreen-konténer blokkolt egy autópályát Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63b959-4114-4a24-a35a-1ba2c8596e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég 170 embert igazoltattak egy budapesti pláza konditermében, mindannyian szabályszerűen edzettek, mert igazolni tudták, hogy versenysportolók. Ezt a kiskaput több olyan sportklub is kihasználja, ahol egyébként jellemzően hobbisportolók edzenek. A Magyar Antidopping Csoport munkatársai elméletileg bárhol és bármikor ellenőrizhetnék a \"kamu\" versenysportolókat is, amiből a klubbal együttműködő szövetségek jöhetnek ki rosszul.","shortLead":"Nemrég 170 embert igazoltattak egy budapesti pláza konditermében, mindannyian szabályszerűen edzettek, mert igazolni...","id":"20210330_Barmikor_ellenorizhetnek_a_doppingellenorok_a_jarvany_miatt_versenysportolova_valt_hobbisportolokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b63b959-4114-4a24-a35a-1ba2c8596e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a5cb20-a598-4a98-96c9-fe5701120765","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_Barmikor_ellenorizhetnek_a_doppingellenorok_a_jarvany_miatt_versenysportolova_valt_hobbisportolokat","timestamp":"2021. március. 30. 06:40","title":"Bármikor ellenőrizhetnék a doppingellenőrök a járvány miatt versenysportolóvá vált hobbisportolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]