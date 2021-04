Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal elkötelezettebbek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal...","id":"20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a434f7-d7d9-46ed-a88b-ee2d8d40b0dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","timestamp":"2021. április. 08. 17:10","title":"Ismét lenyomta a YouTube a Facebookot Amerikában, de nem lehet felhőtlen a Google öröme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felvételen arról beszélt egy vezető, hogy azokat kell kirúgni, akik sokat betegeskednek, vagy nem akarnak a szabadnapjukon dolgozni.","shortLead":"A felvételen arról beszélt egy vezető, hogy azokat kell kirúgni, akik sokat betegeskednek, vagy nem akarnak...","id":"20210409_wizz_air_hangfelvtel_kirugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903d3e98-1c4c-402b-9269-22e6545139fd","keywords":null,"link":"/kkv/20210409_wizz_air_hangfelvtel_kirugas","timestamp":"2021. április. 09. 16:33","title":"Repült a Wizz Airtől egy csúcsvezető és 20-nál is több bázisparancsnok egy hangfelvétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c80a2e-0c0a-4c27-99ab-47519fca81c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közel egy évtizede ezer tonna veszélyes hulladék pihent egy azóta felszámolt veszélyeshulladék-szállítással foglalkozó cég telephelyén.","shortLead":"Közel egy évtizede ezer tonna veszélyes hulladék pihent egy azóta felszámolt veszélyeshulladék-szállítással foglalkozó...","id":"20210409_200_tonna_veszelyes_anyag_Kiskunhalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c80a2e-0c0a-4c27-99ab-47519fca81c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228153d7-312d-4455-8517-40f68b448254","keywords":null,"link":"/zhvg/20210409_200_tonna_veszelyes_anyag_Kiskunhalas","timestamp":"2021. április. 09. 20:59","title":"Kétszáz tonna veszélyes anyagot szállítottak el Kiskunhalasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3dadc6-56b1-4c88-acd7-0638d03bfccb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig José de Ribera spanyol festőnek tulajdonították a képet. ","shortLead":"Eddig José de Ribera spanyol festőnek tulajdonították a képet. ","id":"20210408_Caravaggio_festmeny_arveres_Spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d3dadc6-56b1-4c88-acd7-0638d03bfccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de30aec-bfa7-4a92-8bff-1beafe47c128","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_Caravaggio_festmeny_arveres_Spanyolorszag","timestamp":"2021. április. 08. 17:55","title":"Órákkal az árverés előtt tiltották meg egy festmény eladását, mert lehet, hogy Caravaggio műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa324409-9161-4cc7-9005-84f50b70d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cardlax nevű cég egy hiánypótló megoldást fejlesztett ki: egy olyan \"mosógépet\", ami megtisztítja a vezeték nélküli fülhallgatókat.","shortLead":"A Cardlax nevű cég egy hiánypótló megoldást fejlesztett ki: egy olyan \"mosógépet\", ami megtisztítja a vezeték nélküli...","id":"20210409_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tisztitasa_clardlax_kickstarter_projekt_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa324409-9161-4cc7-9005-84f50b70d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26702a9a-babf-496a-b8a4-f4a518b47bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tisztitasa_clardlax_kickstarter_projekt_kampany","timestamp":"2021. április. 09. 19:03","title":"Ömlik a pénz a Kickstarteren a gépre, ami megtisztítja a fülhallgatót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a klubja által vallott értékeknek ellentmondóan nyilatkozó és emiatt elbocsátott kapusedző ügyéből azt a következtetést vonta le, hogy a liberális politika elnyomó.","shortLead":"A miniszterelnök a klubja által vallott értékeknek ellentmondóan nyilatkozó és emiatt elbocsátott kapusedző ügyéből azt...","id":"20210409_orban_viktor_petry_zsolt_kapusedzo_hertha_bsc_szivarvanycsaladok_bevandorlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18700a5b-16ab-4e68-932b-ea02343f8e67","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_orban_viktor_petry_zsolt_kapusedzo_hertha_bsc_szivarvanycsaladok_bevandorlas","timestamp":"2021. április. 09. 08:41","title":"Orbán Viktor szerint mindenki Petry Zsolttal van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","shortLead":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","id":"20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02adc8a7-e73c-443c-8396-fd90127fd2df","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","timestamp":"2021. április. 09. 14:38","title":"Navracsics a Petry-ügyről: A Herthának kevés köze van a diplomáciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az étolaj 21, az üzemanyagok és a dohányáruk 17 százalékkal drágábbak, mint tavaly ilyenkor, a krumpli ára közel 20 százalékkal csökkent. Összességében 3,7 százalékos az infláció.","shortLead":"Az étolaj 21, az üzemanyagok és a dohányáruk 17 százalékkal drágábbak, mint tavaly ilyenkor, a krumpli ára közel 20...","id":"20210409_inflacio_ksh_arak_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e79e781-b6e9-46eb-9f76-1892a18fc297","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210409_inflacio_ksh_arak_dragulas","timestamp":"2021. április. 09. 09:07","title":"Nagyot drágult a benzin és a friss zöldség, féléves csúcson az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]