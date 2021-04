Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","shortLead":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","id":"20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f680c16-ab98-4be7-8f41-8708f68e1657","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","timestamp":"2021. április. 11. 09:37","title":"Viperával akart emberkedni a lengyel sofőr, de nagyon beégett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae85da9d-ee20-4d1d-8453-5e7b9c4ef408","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Miért kell „a jogállami restauráció kérdését” a választási küzdelem középpontjába állítania az ellenzéki összefogásnak, és többek között erre is felhatalmazást kérnie a választóktól? Alkalmas-e az ellenzék a rá váró feladat elvégzésére? Erről ír Elek István cikksorozata új részében, mely Ellenzék 2020 című sorozatunk újabb stációja.","shortLead":"Miért kell „a jogállami restauráció kérdését” a választási küzdelem középpontjába állítania az ellenzéki összefogásnak...","id":"20210411_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_4_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae85da9d-ee20-4d1d-8453-5e7b9c4ef408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ba8007-cf5e-421e-99ef-38e76d9e403f","keywords":null,"link":"/360/20210411_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_4_resz","timestamp":"2021. április. 11. 10:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7425d2-562b-4f3a-a470-28be09c011e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis olasz autó hajtásában semmi közös nincs a donorját jelentő eredeti összkerékhajtású Pandával. ","shortLead":"A kis olasz autó hajtásában semmi közös nincs a donorját jelentő eredeti összkerékhajtású Pandával. ","id":"20210409_Limitalt_kiadasu_es_elektromos_ez_retro_Fiat_Panda_4x4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7425d2-562b-4f3a-a470-28be09c011e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d847ea54-6ca7-464a-983b-d1167829bb44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_Limitalt_kiadasu_es_elektromos_ez_retro_Fiat_Panda_4x4","timestamp":"2021. április. 09. 17:06","title":"Limitált kiadású és elektromos ez a retró Fiat Panda 4x4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6784d34e-f605-496c-98fb-0fbf940135fa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nem szándékosság okozta, hogy az elmúlt napokban visszaesett több magyar politikus facebookos oldalának elérése – közölte a közösségi oldal péntek éjjel.","shortLead":"Nem szándékosság okozta, hogy az elmúlt napokban visszaesett több magyar politikus facebookos oldalának elérése –...","id":"20210410_facebook_politikai_tartalmak_eleres_csokkenese_technikai_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6784d34e-f605-496c-98fb-0fbf940135fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3600bffc-6d90-48b9-b61d-c02ae6fb929c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_facebook_politikai_tartalmak_eleres_csokkenese_technikai_hiba","timestamp":"2021. április. 10. 00:13","title":"Facebook: Egyszerű technikai hiba volt a magyar politikusok visszafogása, de már elhárult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter élesen elítélte azokat a nyugati vádakat, amelyek szerint Oroszország és Kína geopolitikai eszközként használják fel a koronavírus elleni oltóanyagokat, és így egyfajta hibrid \"vakcinaháborút\" folytatnak.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter élesen elítélte azokat a nyugati vádakat, amelyek szerint Oroszország és Kína...","id":"20210410_Az_oroszoknak_nem_tetszik_ahogy_a_nyugat_beszel_a_vakcinakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0edf9112-9f2f-48fd-97fc-7558719c21e7","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Az_oroszoknak_nem_tetszik_ahogy_a_nyugat_beszel_a_vakcinakrol","timestamp":"2021. április. 10. 08:22","title":"Az oroszoknak nem tetszik, ahogy a nyugat beszél a vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90feceee-ac4a-4d9b-9cbe-ee7cda1b1f7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenésznek 15 gyereke volt. Az orvosok szerint szívroham okozta a halálát.","shortLead":"A zenésznek 15 gyereke volt. Az orvosok szerint szívroham okozta a halálát.","id":"20210409_50_eves_koraban_meghalt_DMX_vilaghiru_rapper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90feceee-ac4a-4d9b-9cbe-ee7cda1b1f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edc1860-58fe-40f3-8634-b5a8ee1bfbfa","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_50_eves_koraban_meghalt_DMX_vilaghiru_rapper","timestamp":"2021. április. 09. 19:42","title":"50 éves korában meghalt DMX, világhírű rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3860f7a-29d2-4021-ac8e-85fc2ffd81f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. Azzal fenyegette, hogy leszúrja.","shortLead":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. Azzal fenyegette, hogy leszúrja.","id":"20210411_rablas_lany_budaors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3860f7a-29d2-4021-ac8e-85fc2ffd81f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a882b37-c629-45cc-8b0a-557305481654","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_rablas_lany_budaors","timestamp":"2021. április. 11. 11:12","title":"5500 forintot rabolt egy 15 éves lány Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra.","shortLead":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már...","id":"20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2706175a-f39b-45ef-8cd4-a87d83db6522","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","timestamp":"2021. április. 10. 12:05","title":"Mától elérhető az online felület az általános iskolai beiratkozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]