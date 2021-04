Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét. A televízió után akár a hordozható számítógépnek is lehetne kihúzható/feltekerhető kijelzős változata.","shortLead":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét...","id":"20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6b332-35fe-4ab7-af53-67a045963d06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","timestamp":"2021. április. 26. 12:03","title":"Jöhet a feltekerhető laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A 2500 mlliárdos vissza nem térítendő támogatásból a legtöbb pénzt az egészségügyre fordítaná Magyarország, Gulyás Gergely szerint ezt is monta Orbán Viktor Ursula von Leyennek, amikor együtt vacsorázott az Európai Bizottság elnökével. De arról is beszélt neki, hogy kellene egy Kína-stratégia, Oroszországgal pedig együtt kell működni.","shortLead":"A 2500 mlliárdos vissza nem térítendő támogatásból a legtöbb pénzt az egészségügyre fordítaná Magyarország, Gulyás...","id":"20210425_A_kormany_igeri_hogy_azt_a_rengeteg_penzt_amit_az_EU_ad_foleg_az_egeszsegugyre_forditjak_majd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9081757-56e3-4f6d-9be9-ab8a216a064a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_A_kormany_igeri_hogy_azt_a_rengeteg_penzt_amit_az_EU_ad_foleg_az_egeszsegugyre_forditjak_majd","timestamp":"2021. április. 25. 08:20","title":"A kormány ígéri, hogy azt a rengeteg pénzt, amit az EU ad, főleg az egészségügyre fordítják majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy belső jelentés szerint a Facebook nem akadályozta meg, hogy szélsőjobboldali csoportok az amerikai Capitoliumban történt zavargásokat a platformján tervezzék.","shortLead":"Egy belső jelentés szerint a Facebook nem akadályozta meg, hogy szélsőjobboldali csoportok az amerikai Capitoliumban...","id":"20210425_Talan_megakadalyozhatta_volna_a_Facebook_a_Capitolium_elleni_tamadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982933b6-3292-4914-b08b-59c870cf562d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Talan_megakadalyozhatta_volna_a_Facebook_a_Capitolium_elleni_tamadast","timestamp":"2021. április. 25. 09:15","title":"Talán megakadályozhatta volna a Facebook a Capitolium elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b51fdbf-8494-4a1b-977f-ac888b9244aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottságban soha nem voltak korábban tekintettel a késésekre, most viszont meg kellett várni Tessely Zoltán fideszes képviselőt, aki „technikai nehézségek” miatt nem tudott leparkolni.","shortLead":"A bizottságban soha nem voltak korábban tekintettel a késésekre, most viszont meg kellett várni Tessely Zoltán...","id":"20210426_fidesz_tobbseg_bizottsagi_ules_tessy_zoltan_parkol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b51fdbf-8494-4a1b-977f-ac888b9244aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a62915-4b25-45d8-8cbe-8d8e2dd18b29","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_fidesz_tobbseg_bizottsagi_ules_tessy_zoltan_parkol","timestamp":"2021. április. 26. 16:31","title":"Addig nem lehetett szavazni egy parlamenti bizottsági ülésen, amíg nem volt többségben a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6540e138-ca90-4059-bc78-5bd930abcf06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy ez várható volt, Chloé Zhao filmje kapta a 93. Oscar-díjátadó legfontosabb elismerését. ","shortLead":"Ahogy ez várható volt, Chloé Zhao filmje kapta a 93. Oscar-díjátadó legfontosabb elismerését. ","id":"20210426_A_nomadok_foldje_kapta_a_legjobb_filmert_jaro_Oscart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6540e138-ca90-4059-bc78-5bd930abcf06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7799c49-8700-4f6a-afe2-8c5a93f4050e","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_A_nomadok_foldje_kapta_a_legjobb_filmert_jaro_Oscart","timestamp":"2021. április. 26. 05:05","title":"A nomádok földje kapta a legjobb filmért járó Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén felmerülő problémák megoldásában, feldolgozásában. A felhasználók szerint jó részük kifejezetten hatásos.","shortLead":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén...","id":"202116_erintse_meg_afolytatashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a047e285-8761-486b-bbd6-44503dc9f1f2","keywords":null,"link":"/360/202116_erintse_meg_afolytatashoz","timestamp":"2021. április. 26. 15:00","title":"Már a párterapeuták is a zsebünkbe költöznek, és ez állítólag jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d4ea70-584f-4623-910a-9f249ecbe17d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életműdíjjal Török Ádámot, szakmai életműdíjjal Hajnal Gábort ismerték el.\r

\r

","shortLead":"Életműdíjjal Török Ádámot, szakmai életműdíjjal Hajnal Gábort ismerték el.\r

\r

","id":"20210424_Fonogramdijat_nyert_Krubi_es_a_Fran_Palermo_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90d4ea70-584f-4623-910a-9f249ecbe17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedcb810-e2d7-4e50-9dbc-19626cce5049","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_Fonogramdijat_nyert_Krubi_es_a_Fran_Palermo_is","timestamp":"2021. április. 24. 20:35","title":"Fonogram-díjat nyert Krúbi és a Fran Palermo is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","shortLead":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","id":"20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb32f97-fcd1-4770-a7c1-bf7560a46bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","timestamp":"2021. április. 24. 18:20","title":"Május 17-én nyitnak Ausztriában az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]