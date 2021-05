Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bd968626-0e20-49d6-85ef-4c8bb43de101","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a Föld legközelebbi szomszédja, számos rejtély övezi a Vénuszt. Éveken át tartó kutatások eredményeként a Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i intézményének (UCLA) tudósai megállapították a Vénusz egy napjának pontos hosszát, tengelyének dőlésszögét és magjának méretét.","shortLead":"Bár a Föld legközelebbi szomszédja, számos rejtély övezi a Vénuszt. Éveken át tartó kutatások eredményeként...","id":"20210430_venusz_bolygo_urkutatas_bolygokutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd968626-0e20-49d6-85ef-4c8bb43de101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3800f7a0-b534-447d-9dec-ec929e699e7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_venusz_bolygo_urkutatas_bolygokutatas","timestamp":"2021. április. 30. 18:03","title":"Meglepően hosszú egy teljes nap a Vénuszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibaüzenet fogadja az odalátogatókat.

","shortLead":"Hibaüzenet fogadja az odalátogatókat.

","id":"20210430_koronavirus_pfizer_vakcina_idopontfoglalas_osszeomlas_eeszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440c2eac-e74e-49c2-bf93-56216082c034","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_koronavirus_pfizer_vakcina_idopontfoglalas_osszeomlas_eeszt","timestamp":"2021. április. 30. 08:15","title":"Összeomlott az oldal, ahol már Pfizer-oltásra is lehetne időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d9bb1-7c3e-415f-8d62-a9c328478065","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A római bíróság ítélete szerint mindkét szülőt anyaként kell feltüntetni a két nő nevelte gyermek esetében, amit a főváros főpolgármestere korábban megtagadott.","shortLead":"A római bíróság ítélete szerint mindkét szülőt anyaként kell feltüntetni a két nő nevelte gyermek esetében, amit...","id":"20210501_Birosag_kotelezte_a_romai_fopolgarmestert_a_ket_anya_alkotta_csalad_elfogadasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d9bb1-7c3e-415f-8d62-a9c328478065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c918d980-a68d-41ac-9d23-b7079903188e","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Birosag_kotelezte_a_romai_fopolgarmestert_a_ket_anya_alkotta_csalad_elfogadasara","timestamp":"2021. május. 01. 10:44","title":"Bíróság kötelezte a római főpolgármestert a két anya alkotta család elfogadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő emlékeztetett, hogy a teljes védettség két héttel a második dózis után alakul ki. Hiába oltanak be 4 millió embert szombatra, közülük csak kevesebb mint másfél millióan lesznek immunisak.\r

","shortLead":"Az egészségügyi szakértő emlékeztetett, hogy a teljes védettség két héttel a második dózis után alakul ki. Hiába...","id":"20210429_Lantos_Gabriella_szerint_meg_korai_beengedni_a_nezoket_a_Fradimeccsre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9af4b3-e600-4d9d-a65e-be27f265f99e","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Lantos_Gabriella_szerint_meg_korai_beengedni_a_nezoket_a_Fradimeccsre","timestamp":"2021. április. 29. 19:29","title":"Lantos Gabriella szerint még korai beengedni a nézőket a Fradi-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pfizer vakcináját kapják majd a fiatalok, de csak május 10. után. ","shortLead":"A Pfizer vakcináját kapják majd a fiatalok, de csak május 10. után. ","id":"20210430_oltas_regisztracio_16_evesek_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ddd793-ded6-4a35-b718-604031ebaf8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_oltas_regisztracio_16_evesek_fiatalok","timestamp":"2021. április. 30. 09:39","title":"Megkezdődött a 16–18 évesek regisztrációja az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntek délelőtt sok felhasználó számára elérhetetlenné vált a Facebook asztali böngészős felülete.","shortLead":"Péntek délelőtt sok felhasználó számára elérhetetlenné vált a Facebook asztali böngészős felülete.","id":"20210430_facebook_leallas_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d88d8da-2d58-4972-8579-e7cabbf59542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_facebook_leallas_hiba","timestamp":"2021. április. 30. 09:19","title":"Többeknek nem megy a Facebook [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fae6a9-3520-48b8-b09d-78e307a608ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora reggel váratlanul kiderült, hogy 100 ezer Pfizer vakcinát beadnak ma. Ehhez az eeszt.gov.hu rendszerben kellett volna időpontot foglalni, azonban az kapásból összeomlott. Így sokan a kórházi oltópontoknál sorban állva reménykednek abban, hogy jut nekik oltás. Volt, ahol 12-2 körül közölték, a Pfizer elfogyott, innentől AstraZenecát vagy Sinopharmot tudnak adni. ","shortLead":"Kora reggel váratlanul kiderült, hogy 100 ezer Pfizer vakcinát beadnak ma. Ehhez az eeszt.gov.hu rendszerben kellett...","id":"20210430_Nagyon_hosszu_sorok_allnak_Pfizer_oltasokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91fae6a9-3520-48b8-b09d-78e307a608ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4b6a0a-80df-4a37-8e1b-e21c45b66260","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Nagyon_hosszu_sorok_allnak_Pfizer_oltasokert","timestamp":"2021. április. 30. 11:25","title":"Van, ahol már lezárták a kígyózó sorokat, mert elfogyott a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki oltást akar kapni, az hozzánk is jöhet – üzeni Baranyi Krisztina polgármester.","shortLead":"Aki oltást akar kapni, az hozzánk is jöhet – üzeni Baranyi Krisztina polgármester.","id":"20210430_ferencvaros_baranyi_krisztina_sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5020a2-3cda-4222-8f0b-a8fab37d4d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_ferencvaros_baranyi_krisztina_sinopharm","timestamp":"2021. április. 30. 14:47","title":"1000 adag van, de csak 11-en kérték a Sinopharm-vakcinát Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]