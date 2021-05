Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e08b015-32a8-4826-af4b-8ee2d53fa8e1","c_author":"Fercsik Mariann","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ami számunkra a távoli jövő, a kínai Jiuxiangban a szürreális jelen: a vegyszeres gazdálkodás következményeként méhek nélkül maradt földművesek a puszta kezükkel, tollseprű segítségével végzik el a rovarok munkáját. A kézi beporzásról Fercsik Mariann fotóművész készített riportot, ő írt róla a hvg.hu-nak is.","shortLead":"Ami számunkra a távoli jövő, a kínai Jiuxiangban a szürreális jelen: a vegyszeres gazdálkodás következményeként méhek...","id":"20210501_kezi_beporzas_fercsik_mariann_kepriport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e08b015-32a8-4826-af4b-8ee2d53fa8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1d4664-000a-4953-b05b-0e0c7404db2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_kezi_beporzas_fercsik_mariann_kepriport","timestamp":"2021. május. 01. 20:00","title":"Ahol végleg eltűntek a méhek: kézi beporzás Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","shortLead":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","id":"20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8767a630-7075-4046-ae05-c4e2023c03d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","timestamp":"2021. május. 01. 21:21","title":"Vízágyúkkal oszlatták fel a járványügyi korlátozások ellen tüntetőket Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f82f700-3744-4c42-ae80-d235698480ee","c_author":"Windisch Judit - Oroszi Babett","category":"itthon","description":"A magyarországi sajtószabadság helyzete folyamatosan romlik, azonban ez több, mint egy szám a rangsorban: a sajtószabadság napján néhány példán keresztül bemutatjuk, hogy az elmúlt egy évben milyen ködöt hozott létre a kormány. ","shortLead":"A magyarországi sajtószabadság helyzete folyamatosan romlik, azonban ez több, mint egy szám a rangsorban...","id":"20210503_sajtoszabadsag_orban_kormany_tajekoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f82f700-3744-4c42-ae80-d235698480ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430306b6-0110-491b-bc91-63838c425983","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_sajtoszabadsag_orban_kormany_tajekoztatas","timestamp":"2021. május. 03. 15:10","title":"Az általa gerjesztett tájékozatlanság teszi magabiztossá a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZTE Orvosi Biológiai Intézet vezetője úgy látja, ha esetleg nem a legoptimálisabb döntést hoztuk az oltóanyaggal kapcsolatban, mindenképpen a legjobbat hoztuk a vírussal való védettség szempontjából. ","shortLead":"Az SZTE Orvosi Biológiai Intézet vezetője úgy látja, ha esetleg nem a legoptimálisabb döntést hoztuk az oltóanyaggal...","id":"20210501_Boldogkoi_Zsolt_Pfizer_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecdf94c-a71b-420d-a46c-9ed20e5ed403","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Boldogkoi_Zsolt_Pfizer_vakcina","timestamp":"2021. május. 01. 18:19","title":"Boldogkői Zsolt a Pfizer-rohamról: „A leglogikusabb döntés az, ha elfogadjuk a felajánlott vakcinát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legolcsóbb változatban 58-as aksi és 170 lóerős villanymotor található.","shortLead":"A legolcsóbb változatban 58-as aksi és 170 lóerős villanymotor található.","id":"20210503_15_millio_forinton_nyit_itthon_a_hyundai_ioniq_5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3767f00c-946c-42dd-9524-9837da0f1886","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_15_millio_forinton_nyit_itthon_a_hyundai_ioniq_5","timestamp":"2021. május. 03. 06:41","title":"15 millió forinton nyit itthon a Hyundai Ioniq 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyelőre nem teljesen megoldott a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Ahogy az erősen sugárzó anyagok tárolása terén is sok a bizonytalanság: több mint hetven év telt el az első atomreaktor beindítása óta, ám a világ egyetlen országában sincs még a kiégett fűtőelemek befogadására alkalmas működő mélységi geológiai tároló. Európában jelenleg több mint hatvanezer tonna elhasznált fűtőelemet tárolnak ideiglenes helyszíneken.

","shortLead":"Egyelőre nem teljesen megoldott a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Ahogy az erősen sugárzó anyagok tárolása...","id":"20210502_nuklearis_hulladekok_elhelyezese_zhvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62dd6e40-2758-4b07-9273-58358a94a735","keywords":null,"link":"/zhvg/20210502_nuklearis_hulladekok_elhelyezese_zhvg","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Négyezer hordó radioaktív hulladékot utaztatnak át Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a9fc4c-a84b-4415-9907-ee77cda2e6d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy sziklán tört ketté egy túlzsúfolt, valószínűleg embereket csempésző hajó, nagyjából harminc utassal rajta.","shortLead":"Egy sziklán tört ketté egy túlzsúfolt, valószínűleg embereket csempésző hajó, nagyjából harminc utassal rajta.","id":"20210503_embercsempesz_hajo_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a9fc4c-a84b-4415-9907-ee77cda2e6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf7959f-2738-4c1b-9f39-4483be6102d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_embercsempesz_hajo_baleset","timestamp":"2021. május. 03. 07:21","title":"Sziklának ütközött San Diego mellett egy embercsempészhajó, legalább hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcf62fb-f634-42c3-93d2-05c641b039a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi, mondhatni óvatos bemutatkozás után az idei év slágertermékei lehetnek az összehajtható telefonok. Egyre több gyártó rukkol ki ilyen eszközzel, és hamarosan az Apple is közöttük lehet. Pedig az iPhone-osokat – egyelőre – nem hozza túlságosan lázba ez a készüléktípus.","shortLead":"A tavalyi, mondhatni óvatos bemutatkozás után az idei év slágertermékei lehetnek az összehajtható telefonok. Egyre több...","id":"20210503_apple_osszehajthato_telefonok_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bcf62fb-f634-42c3-93d2-05c641b039a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f3b5e3-c62c-4d22-a0e8-d6710ce642c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_apple_osszehajthato_telefonok_iphone","timestamp":"2021. május. 03. 12:03","title":"Nem igazán érdekli az iPhone-osokat az összehajtható telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]