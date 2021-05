Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti szintet, amit az is nehezít, hogy több problémával is meg kell küzdeniük. Ezek közül kiemelkedik a munkaerőhiány, de sokan nem elégedettek a korrupciós helyzettel sem. Ugyanakkor soha ilyen sokan nem mondták, hogy nem bánták meg, hogy ide hozták a cégüket – derül ki a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) friss felméréséből. A bemutató sajtótájékoztatón Varga Mihály arról is beszélt, miben közelítettük meg Ausztriát.","shortLead":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti...","id":"20210506_duihk_felmeres_vallalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a71871-edff-4364-af20-32bfb37f67a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_duihk_felmeres_vallalat","timestamp":"2021. május. 06. 12:38","title":"További béremeléseket terveznek a multicégek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fc2e2-caa2-4ba5-99c3-9565df855252","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kislány szerencsére az ülés miatt a víz felszínén lebegett. ","shortLead":"A kislány szerencsére az ülés miatt a víz felszínén lebegett. ","id":"20210505_Gyerekulessel_egyutt_zuhant_vizbe_egy_gyerek_egy_autobaleset_soran_az_utana_ugrott_egy_ferfi_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45fc2e2-caa2-4ba5-99c3-9565df855252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ff4a75-9bc5-4d97-acb6-405ace0725a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Gyerekulessel_egyutt_zuhant_vizbe_egy_gyerek_egy_autobaleset_soran_az_utana_ugrott_egy_ferfi_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2021. május. 05. 09:29","title":"A gyereküléssel együtt zuhant a vízbe egy kislány, egy férfi mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fee30e-c416-48bd-ab67-998980a791a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ötvenes férfi tesztje pozitív lett, a szakembereknek pedig fogalmuk sincs, hol, kitől kapta el a fertőzést. Ő az első regisztrált fertőzött Új-Dél-Walesben március 31. óta.","shortLead":"Egy ötvenes férfi tesztje pozitív lett, a szakembereknek pedig fogalmuk sincs, hol, kitől kapta el a fertőzést. Ő...","id":"20210506_kornavirus_fertozes_ausztralia_sydney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81fee30e-c416-48bd-ab67-998980a791a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f16f19-3741-4233-8689-e7f305ce3e34","keywords":null,"link":"/vilag/20210506_kornavirus_fertozes_ausztralia_sydney","timestamp":"2021. május. 06. 06:14","title":"Rejtélyes kornavírus-fertőzés forrása után kutatnak az ausztrál hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De erről nem biztos, hogy megállapodás is kell – mondta Florin Citu.","shortLead":"De erről nem biztos, hogy megállapodás is kell – mondta Florin Citu.","id":"20210506_oltasi_igazolas_magyarorszag_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52738048-5ab5-47e2-ba8e-94e5eb71a29f","keywords":null,"link":"/vilag/20210506_oltasi_igazolas_magyarorszag_romania","timestamp":"2021. május. 06. 13:45","title":"Román kormányfő: Magyarország és Románia kölcsönösen elismeri egymás oltási igazolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel 5 millió dollárért.","shortLead":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel...","id":"20210506_andy_vajna_haz_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c8bd4-aa95-490d-bada-5fab2e6b2fdb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210506_andy_vajna_haz_eladas","timestamp":"2021. május. 06. 17:53","title":"Tulajdonosi hátterét titkoló delaware-i cég vette meg Andy Vajna egykori villáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség, mint 2020-ban, és szinte biztosra vehetjük, hogy 2021-ben ennél is rosszabb lesz a helyzet. Tavaly 3800-zal több magyar tért haza külföldről, mint ahányan kivándoroltak. A házasságkötések száma 1986 óta nem volt ennyire magas, a válásoké 1958 óta nem volt ilyen alacsony – derül ki a KSH Népmozgalom, 2020 című kiadványából.","shortLead":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség...","id":"20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8939fc1-666a-4247-9911-b3360aa1a2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","timestamp":"2021. május. 05. 11:41","title":"Részletezte a KSH az elmúlt hetven év legrosszabb népesedési adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","shortLead":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","id":"20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e857bcc5-e49d-4222-b694-e35ab501e91b","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","timestamp":"2021. május. 06. 21:34","title":"Rafael Nadal és a Bayern München is „sport Oscar-díjat” nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94168ef-3e22-4070-9cfe-8b1345f89813","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két haditengerészeti járőrhajót küld a brit kormány Jersey partjaihoz a „helyzet megfigyelésére”. A sziget önkormányzata halászati szabályt hozott, amelynek jogosságát vitatják a franciák.","shortLead":"Két haditengerészeti járőrhajót küld a brit kormány Jersey partjaihoz a „helyzet megfigyelésére”. A sziget...","id":"20210506_jersey_franciaorszag_brit_jarorhajok_halaszati_szabalyozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94168ef-3e22-4070-9cfe-8b1345f89813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccb6367-b3f6-454b-8818-c7dfea724560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_jersey_franciaorszag_brit_jarorhajok_halaszati_szabalyozas","timestamp":"2021. május. 06. 07:53","title":"Éleződik a brit-francia vita, haditengerészeti járőrhajók érkeztek Jersey-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]