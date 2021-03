Nemrégiben jelentette be az Egyesült Királyságban korábban nagyon népszerű márka, hogy kivonul a Brexit után a szigetország piacáról. Az importőr a lépés nyomán most azt is közzé tette, hogy azokat az autókat is eladják, amelyek a márka Heritage Collection részlegét képezték - írja a Carthrottle oldal.

Tizennégy többségében klasszikus Mitsubishiről van szó, amelyekért nem kétséges, hogy kapkodni fognak a gyűjtők. Az autókat az Auto Auction oldal hirdette meg és ápilis végén zárul az aukció.

A kiválóan karban tartott eredeti Mitsubishik közt olyasmik vannak, mint egy Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition példány, egy Evo IX FQ360 MR vagy egy összesen 40 példányban gyártott Evo X FQ440 MR. De a kínálatban van egy 1974-es Colt Lancer is, a legelső brit specifikációjú Mitsubishi, valamint a saját korának egyik technológiai csúcsterméke a 3000GT, mindegyik lényegében gyári állapotban.

A sok ralilegenda mellett még olyan hétköznapibb autókat is kiárusítanak mint egy 2014-es Outlander PHEV, vagy a 2017-es L200 'Desert Warrior', amelyet a Top Gear egyik epizódjához gyártottak.

