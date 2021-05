Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1bbd6c0b-67f6-4eb4-83f7-36585438ce43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A monori vasútállomáson kapták el a férfit.","shortLead":"A monori vasútállomáson kapták el a férfit.","id":"20210509_mav_jegykiado_automata_lopas_vasuti_dolgozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bbd6c0b-67f6-4eb4-83f7-36585438ce43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7bea55-eb5d-467c-9b17-012789dd8732","keywords":null,"link":"/kkv/20210509_mav_jegykiado_automata_lopas_vasuti_dolgozo","timestamp":"2021. május. 09. 09:19","title":"Milliókat lopott a MÁV jegykiadó automatáiból egy vasúti dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b766619-e5c0-49d9-b14f-f7a54a355fe1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Medvefej című rajz mindössze 7 centiméteres.

","shortLead":"A Medvefej című rajz mindössze 7 centiméteres.

","id":"20210508_Tobb_milliard_forintert_kelhet_el_egy_Leonardo_da_Vincirajz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b766619-e5c0-49d9-b14f-f7a54a355fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ac0720-04b4-4514-86cc-b7a6903bcbf5","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Tobb_milliard_forintert_kelhet_el_egy_Leonardo_da_Vincirajz","timestamp":"2021. május. 08. 15:23","title":"Több milliárd forintért kelhet el egy Leonardo da Vinci-rajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1220d2b-d28a-429d-9ebf-1691fe462c74","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kiskamaszok számára alapvető fontosságú, hogy társaik elfogadják őket, és népszerűek legyenek. Gyerekünk is keresi a társaságot, az új barátokat, az általa birtokolt tárgyak pedig elősegíthetik a csoporthoz tartozás érzését. Mit tehetünk, ha gyerekünk arra panaszkodik, hogy már ciki a régi telefonja?","shortLead":"A kiskamaszok számára alapvető fontosságú, hogy társaik elfogadják őket, és népszerűek legyenek. Gyerekünk is keresi...","id":"20210507_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_uj_telefont_szeretne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1220d2b-d28a-429d-9ebf-1691fe462c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1c4d7c-c44a-4022-8e27-bab0dda8c060","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210507_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_uj_telefont_szeretne","timestamp":"2021. május. 08. 19:15","title":"Mit mondjunk kamasz gyerekünknek, ha új telefont szeretne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Parker Solar Probe nevű napszondája még 2020 júliusában repült el a Vénusz mellett, amikor furcsa adatokat rögzített az eszköz egyik műszere.","shortLead":"A NASA Parker Solar Probe nevű napszondája még 2020 júliusában repült el a Vénusz mellett, amikor furcsa adatokat...","id":"20210507_nasa_parker_napszonda_venusz_radiojel_ionoszfera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b31503a-d82c-41ac-9f52-7f221daa481a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_nasa_parker_napszonda_venusz_radiojel_ionoszfera","timestamp":"2021. május. 07. 20:03","title":"Ismeretlen rádiójelet fogott a NASA a Vénusz mellett, a tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatást egyévesre tervezik, az összes Magyarországon használt oltóanyagot vizsgálják.","shortLead":"A kutatást egyévesre tervezik, az összes Magyarországon használt oltóanyagot vizsgálják.","id":"20210509_kasler_vakcina_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a0ac1-5129-48e3-a87f-49c74f69532e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_kasler_vakcina_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 09. 09:55","title":"Kásler: Elkezdődött az oltások védőhatásának vizsgálata, május végén lehet először eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Országgyűlési Könyvtár és az Országgyűlési Múzeum is megnyitja a kapuit.","shortLead":"Az Országgyűlési Könyvtár és az Országgyűlési Múzeum is megnyitja a kapuit.","id":"20210508_Ismet_latogathato_az_Orszaghaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b8bc54-88a9-442f-abea-655f46f3d812","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Ismet_latogathato_az_Orszaghaz","timestamp":"2021. május. 08. 12:53","title":"Ismét látogatható az Országház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6db74d5-5f4f-4b1c-a1f7-db84f4635d41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország maradt a sárga kategóriában.","shortLead":"Magyarország maradt a sárga kategóriában.","id":"20210507_karantenkotelezettseg_anglia_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6db74d5-5f4f-4b1c-a1f7-db84f4635d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b096c7-d2c9-49de-abc5-0223a435c0c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_karantenkotelezettseg_anglia_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 07. 20:41","title":"Tizenkét országból lehet karanténkötelezettség nélkül Angliába utazni, Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8c9ba7-8df9-4b2d-8a65-8e5ee6247c29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Maros megyében egy baromfifarmon jelent meg a vírus.","shortLead":"Maros megyében egy baromfifarmon jelent meg a vírus.","id":"20210507_Szarnyas_Erdely_madarinfluenza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea8c9ba7-8df9-4b2d-8a65-8e5ee6247c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a5c97f-189a-48a4-8391-e95268c8bf0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_Szarnyas_Erdely_madarinfluenza","timestamp":"2021. május. 07. 21:09","title":"180 ezer szárnyast ölnek meg Erdélyben a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]