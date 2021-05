Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság átrendezheti az egész iparágat. ","shortLead":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság...","id":"20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a939bed-7908-40d3-beeb-b6959f6d4a0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","timestamp":"2021. május. 13. 07:27","title":"Az autóipar üzleti modelljét veszélyezteti a mikrochip-hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Végre szólóénekesként is bekerült a clevelandi Rock and Roll Hírességek Csarnokába. ","shortLead":"Végre szólóénekesként is bekerült a clevelandi Rock and Roll Hírességek Csarnokába. ","id":"20210513_2021ig_kellett_varni_hogy_Tina_Turner_megkapja_ezt_az_elismerest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b613d4c3-a682-42b4-8d74-27f1bd24e48c","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_2021ig_kellett_varni_hogy_Tina_Turner_megkapja_ezt_az_elismerest","timestamp":"2021. május. 13. 09:51","title":"2021-ig kellett várni, hogy Tina Turner megkapja ezt az elismerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90afa753-87a0-4a1c-ace7-eda1333f6ce1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Példátlan események követik egymást a hazai sportlövészeknél. Előbb a márciusi sportlövő-világkupán Újdelhiben a magyar férfi válogatott két tagja nem állt ki az egyik versenyszám döntőjére, mert harmadik társuk fegyvere szerintük szabálytalan volt. Az elmúlt napok pedig olyan, újabb fordulatot hoztak az ügyben, amely miatt az a magyar sportélet egyik legnagyobb botrányává fajulhat.","shortLead":"Példátlan események követik egymást a hazai sportlövészeknél. Előbb a márciusi sportlövő-világkupán Újdelhiben a magyar...","id":"20210513_sidi_peter_peni_istvan_sportloveszet_doppinggyanu_tiszeker_agnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90afa753-87a0-4a1c-ace7-eda1333f6ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88412841-2727-45b8-998c-b09d8716aeef","keywords":null,"link":"/sport/20210513_sidi_peter_peni_istvan_sportloveszet_doppinggyanu_tiszeker_agnes","timestamp":"2021. május. 13. 20:00","title":"Ki osont be titokban és miért a magyar sportlövő szállodai szobájába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1a309-2402-4f34-a324-9efe0a390eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változott a várandósok és a kismamák oltásának a szakmai ajánlása, Moderna- és AstraZeneca-oltóanyag érkezik ma, illetve holnap az országba és ma estig foglalhatnak oltásra időpontot a 16-18 évesek.","shortLead":"Változott a várandósok és a kismamák oltásának a szakmai ajánlása, Moderna- és AstraZeneca-oltóanyag érkezik ma...","id":"20210512_muller_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1a309-2402-4f34-a324-9efe0a390eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53835e78-c52e-4482-911e-a1b204706831","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_muller_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. május. 12. 12:38","title":"Müller: Csökken Budapesten és a környékén is a koronavírus szintje a szennyvízben, nem okozott gondot a terasznyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","shortLead":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","id":"20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dea3c0-726c-495c-9d76-a930875c7f8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","timestamp":"2021. május. 12. 18:45","title":"Karácsony: A főváros nem adja a Diákváros egyetlen négyzetcentiméterét sem a Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db6bf3-c2a4-4b0c-8439-c71266886968","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Asus szakított a trendekkel, és a hatalmas képernyő helyett egy jóval kisebb panellel, ezzel együtt pedig sokkal könnyebben használható csúcsmobillal rukkolt elő. A ZenFone 8 legerősebb változatában a Snapdragon 888-as processzor mellett 16 GB RAM-ot találhatunk, az akkumulátorral pedig akár másfél-két napig is kihúzhatjuk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az Asus szakított a trendekkel, és a hatalmas képernyő helyett egy jóval kisebb panellel, ezzel együtt pedig sokkal...","id":"20210512_asus_zenfone_8_teszt_specifikacio_processzor_kamera_kompakt_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36db6bf3-c2a4-4b0c-8439-c71266886968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9377a1-b400-42cd-92a4-b2dbd709c509","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_asus_zenfone_8_teszt_specifikacio_processzor_kamera_kompakt_telefon","timestamp":"2021. május. 12. 19:30","title":"Mini atomreaktor: megérkezett az Asus új csúcsmobilja, a ZenFone 8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6758091f-b5c5-4f2c-8bc0-3102d387b944","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pihe még a szalagot is elszakította a csőrével.\r

","shortLead":"Pihe még a szalagot is elszakította a csőrével.\r

","id":"20210513_Egy_kakas_adta_at_a_gyori_allatkert_legujabb_fejleszteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6758091f-b5c5-4f2c-8bc0-3102d387b944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e89bfbd-94bc-4914-b73b-8a1d65f72660","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Egy_kakas_adta_at_a_gyori_allatkert_legujabb_fejleszteset","timestamp":"2021. május. 13. 21:28","title":"Egy kakas adta át a győri állatkert legújabb fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbfa940-578d-4e60-ad8a-4d28b822c762","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós intézménynek két hónapja van, hogy értékelje a tervet.","shortLead":"Az uniós intézménynek két hónapja van, hogy értékelje a tervet.","id":"20210512_Az_Europai_Bizottsag_megkapta_a_magyar_helyreallitasi_tervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bbfa940-578d-4e60-ad8a-4d28b822c762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc822695-76ca-4ff2-b620-16abda8897ca","keywords":null,"link":"/eurologus/20210512_Az_Europai_Bizottsag_megkapta_a_magyar_helyreallitasi_tervet","timestamp":"2021. május. 12. 10:00","title":"Az Európai Bizottság megkapta a magyar helyreállítási tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]