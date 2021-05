Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","shortLead":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","id":"20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd95b0a-e36f-4e6c-971e-445a63debcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","timestamp":"2021. május. 16. 13:04","title":"\"Hangok parancsolatára\" ölte meg két kisgyerekét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez gyorsabban megvan, mint a kártya.","shortLead":"Ez gyorsabban megvan, mint a kártya.","id":"20210516_Nem_mindenhol_tudjak_hogy_eleg_az_app_a_vedettsegi_igazolvany_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273df780-a834-48ac-bee7-9f0d1f5fbdec","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Nem_mindenhol_tudjak_hogy_eleg_az_app_a_vedettsegi_igazolvany_helyett","timestamp":"2021. május. 16. 17:16","title":"Nem mindenhol tudják, hogy elég az app a védettségi igazolvány helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d2869b-29d2-4952-a119-a9b70a380ce1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indiában sok kórház már nem fogad koronavírusos betegeket, mert nincs elég orvosi oxigén. A válsághelyzetben önkéntesek segítenek a súlyos állapotú fertőzötteknek oxigénhez jutni – annak ellenére is, hogy eközben ők maguk is elkapják a betegséget. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Indiában sok kórház már nem fogad koronavírusos betegeket, mert nincs elég orvosi oxigén. A válsághelyzetben önkéntesek...","id":"20210517_onkentes_oxigen_India_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91d2869b-29d2-4952-a119-a9b70a380ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89999939-5c1e-4aec-87a1-770b5bd05d2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_onkentes_oxigen_India_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 15:07","title":"Nincs hely a kórházakban, önkéntesek az utcán osztják az oxigént Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az Apple Music összes előfizetője számára ingyen elérhetővé teszi a Lossless nevű újdonságát, amivel kiváló minőségben hallgathatnak majd zenét a felhasználók.","shortLead":"Az Apple az Apple Music összes előfizetője számára ingyen elérhetővé teszi a Lossless nevű újdonságát, amivel kiváló...","id":"20210517_apple_music_lossless_streaming_vesztesegmentes_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccd931b-c22c-430e-b20c-e5823bc682c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_apple_music_lossless_streaming_vesztesegmentes_zene","timestamp":"2021. május. 17. 16:15","title":"Jobb minőségű zenék lesznek az Apple Musicban, minden felhasználó megkapja a funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A Biden-kormány által javasolt 21 százalékos globális minimumadó hatására Magyarország áttérhet a progresszív jövedelemadóra, a mostani, gazdagoknak különösen kedvező egykulcsos rendszerről. Vagy elkezdődhet egy újabb szabadságharc. Vélemény.","shortLead":"A Biden-kormány által javasolt 21 százalékos globális minimumadó hatására Magyarország áttérhet a progresszív...","id":"202119_amerikai_munkaspart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d96f88-fa0d-4ee7-9f2f-de721a99db1a","keywords":null,"link":"/360/202119_amerikai_munkaspart","timestamp":"2021. május. 17. 13:00","title":"Dobozi István: Biden adhatja meg a lökést a magyar adórendszer átalakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég megjelent iOS 14.5.1-es frissítés kellemetlenül érinthetett jó pár felhasználót a teljesítménnyel és az akkumulátorral kapcsolatos problémák miatt. Jó hír viszont, hogy hamarosan érkezik a javítás.","shortLead":"A nemrég megjelent iOS 14.5.1-es frissítés kellemetlenül érinthetett jó pár felhasználót a teljesítménnyel és...","id":"20210517_ios_1451_teljesitmeny_es_akkujavitasa_ios_146","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c221a2a4-9796-47e5-9305-8fc3252aae7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_ios_1451_teljesitmeny_es_akkujavitasa_ios_146","timestamp":"2021. május. 17. 10:03","title":"Ön is szenved az iPhone-frissítés mellékhatásaitól? Hamarosan jön a javítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra mindössze 5-6 millió utassal számol a légitársaság.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra...","id":"20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f89c5dd-7315-49d7-a8d1-dc29e56b8863","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","timestamp":"2021. május. 17. 11:58","title":"Komoly veszteséggel zárta az évet a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea0a5f4-0bad-482e-bfa2-ac9a99cc1545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága feljelentést tesz a weboldalt ért támadás miatt.","shortLead":"A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága feljelentést tesz a weboldalt ért támadás miatt.","id":"20210517_bvop_buntetes_vegrehajtas_adathalasz_oldal_kibertamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ea0a5f4-0bad-482e-bfa2-ac9a99cc1545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f959eb-8f89-4c78-9472-5499e233337a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_bvop_buntetes_vegrehajtas_adathalasz_oldal_kibertamadas","timestamp":"2021. május. 17. 14:25","title":"Támadás érte a büntetés-végrehajtás toborzó oldalát, adathalász oldalt csináltak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]