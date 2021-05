Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Fenekestül felforgatta a munka világát (is) a Covid. A járvány alatt a dolgozók és a vezetők is olyan változásokon estek át, ami némely esetben még a sokat látott szakembereket is meglepte. ","shortLead":"Fenekestül felforgatta a munka világát (is) a Covid. A járvány alatt a dolgozók és a vezetők is olyan változásokon...","id":"202120__vezetoi_mentalitas__ember_es_ceg__kifizetodo_empatia__humanus_uzemmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976fdb4d-eb85-4f85-ae22-c0bab7c3166f","keywords":null,"link":"/360/202120__vezetoi_mentalitas__ember_es_ceg__kifizetodo_empatia__humanus_uzemmod","timestamp":"2021. május. 25. 15:00","title":"Jobb lett azok párkapcsolata, akikkel home office idején humánusan bánt a főnökük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hódmezővásárhelyen több ötlet is szóba került. ","shortLead":"Hódmezővásárhelyen több ötlet is szóba került. ","id":"20210525_Az_onkormanyzatok_mar_dolgoznak_azon_hogyan_furhatnak_meg_a_lakastorveny_modositasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3879db0b-2234-4287-90f8-0589f7c41d25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210525_Az_onkormanyzatok_mar_dolgoznak_azon_hogyan_furhatnak_meg_a_lakastorveny_modositasat","timestamp":"2021. május. 25. 15:20","title":"Az önkormányzatok már dolgoznak azon, hogyan fúrhatnák meg a lakástörvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc73b5c-08fc-400c-bbfe-0605a07b9f94","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek létezéséről, de legkésőbb 2019 augusztusában több ellenzéki politikus is van, akihez a felvételek is eljutottak – derül ki a kutatásunkból, és akad olyan tanúvallomás is, ami ezt támasztja alá. Ennek ellenére egyelőre csak teóriák állíthatóak fel arról, hogy ki állhat az Ördög ügyvédje mögött, a bloggal ugyanis már nem zsarolni, hanem “kivégezni” akarták Borkaiékat, így a politikai motiváció mellett más is húzódhat. A Borkaiék bukásáról szóló cikksorozatának utolsó, 4. részében részben ezeket a teóriákat vesszük végig.","shortLead":"Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek...","id":"20210525_Kertem_hogy_probalja_mar_meg_leallitani_az_ordog_ugyvedjet__a_Borkaisztori_hattere_4_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc73b5c-08fc-400c-bbfe-0605a07b9f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10123c65-2a44-4046-8c97-deb1c6425ac1","keywords":null,"link":"/360/20210525_Kertem_hogy_probalja_mar_meg_leallitani_az_ordog_ugyvedjet__a_Borkaisztori_hattere_4_resz","timestamp":"2021. május. 25. 06:30","title":"\"Kértem, hogy próbálja már meg leállítani az ördög ügyvédjét” – a Borkai-sztori háttere, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsonyi ajándéknak adott csoki volt az utolsó csepp a pohárban a szakszervezet szerint.","shortLead":"A karácsonyi ajándéknak adott csoki volt az utolsó csepp a pohárban a szakszervezet szerint.","id":"20210525_belugyi_dolgozok_palyaelhagyas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7914ce0-5b89-457c-a798-c02eac760d04","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_belugyi_dolgozok_palyaelhagyas_felmeres","timestamp":"2021. május. 25. 07:17","title":"A belügyi dolgozók kétharmada a pályaelhagyáson gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly augusztusban számoltak be utoljára ennyire kevés új fertőzöttről.","shortLead":"Tavaly augusztusban számoltak be utoljára ennyire kevés új fertőzöttről.","id":"20210525_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f09b7f-7afe-4f81-a7d1-00a5dd9944d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. május. 25. 08:48","title":"Koronavírus: 21 beteg meghalt, 164 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f62f795-030d-4836-a90f-e402ea9d2282","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Bernard Arnault utolérte Jeff Bezost, mindkettőjüknek 187 milliárd dollár fölé emelkedett a vagyona.","shortLead":"Bernard Arnault utolérte Jeff Bezost, mindkettőjüknek 187 milliárd dollár fölé emelkedett a vagyona.","id":"20210525_Europa_leggazdagabb_embere_rovid_idore_vilagelso_lett_a_Forbes_listajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f62f795-030d-4836-a90f-e402ea9d2282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503aa88f-d3d2-45f5-9078-fbd5843785c7","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Europa_leggazdagabb_embere_rovid_idore_vilagelso_lett_a_Forbes_listajan","timestamp":"2021. május. 25. 14:31","title":"Európa leggazdagabb embere rövid időre világelső lett a Forbes listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt követően végzett magával Dmitrij Sztahovszki, hogy biztonsági tisztségviselők kihallgatták.","shortLead":"Azt követően végzett magával Dmitrij Sztahovszki, hogy biztonsági tisztségviselők kihallgatták.","id":"20210526_feheroroszorszag_ongyilkossag_hatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f148cff-f4a3-4a53-91c6-ac8f3524d089","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_feheroroszorszag_ongyilkossag_hatosag","timestamp":"2021. május. 26. 21:39","title":"Megölte magát egy fehérorosz fiatal, mert nem bírta a rá nehezedő hatósági nyomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter is elutazik Angliába, ahol egy Nanushka-megnyitón is részt vesz.","shortLead":"Szijjártó Péter is elutazik Angliába, ahol egy Nanushka-megnyitón is részt vesz.","id":"20210525_Orban_Viktor_Boris_Johnson_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f728a58c-ef49-4d84-a717-a60dfc4e01e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Orban_Viktor_Boris_Johnson_targyalas","timestamp":"2021. május. 25. 11:44","title":"Orbán Viktor Boris Johnsonnal tárgyal pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]