[{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi államtitkárától.\r

\r

","shortLead":"Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi...","id":"20210527_szabo_timea_irasbeli_kerdes_emmi_kasler_retvari_oltasellenes_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fbf0d1-1025-4ac1-ab76-911c916fd15a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_szabo_timea_irasbeli_kerdes_emmi_kasler_retvari_oltasellenes_ellenzek","timestamp":"2021. május. 27. 21:00","title":"Vakcinaadatokra kérdezett rá Szabó Tímea, Rétvári azzal válaszolt: Mert az ellenzék…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Ohrenstein család közel fél évszázadig lakott a 112. szám alatt, a pincében pedig az 1960-as évektől 30 éven át működött a legendás Fiatal Művészek Klubja. 2003-ban Kovács Gábor vette meg az épületet, most pedig Mészáros Lőrincnél landolt a villa. ","shortLead":"Az Ohrenstein család közel fél évszázadig lakott a 112. szám alatt, a pincében pedig az 1960-as évektől 30 éven át...","id":"20210526_Kogart_haz_Meszaros_Lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d001c201-5c3d-42d0-a8c2-0964804f3327","keywords":null,"link":"/elet/20210526_Kogart_haz_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2021. május. 26. 16:33","title":"Sokat látott a Mészáros Lőrinc tulajdonába került Andrássy úti villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország és Kína nem támogatta a vizsgálat megindítását.","shortLead":"Oroszország és Kína nem támogatta a vizsgálat megindítását.","id":"20210528_lukasenka_ryanair_feherorosz_gepelterites_ensz_icao_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6136f605-7c4a-4633-a4f6-ea5b2249ddf0","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_lukasenka_ryanair_feherorosz_gepelterites_ensz_icao_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 28. 06:10","title":"Lukasenka gépeltérítését az ENSZ is vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc pedig Orbán Viktor bejegyzése alatt, kommentben szólt vissza a miniszterelnöknek.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc pedig Orbán Viktor bejegyzése alatt, kommentben szólt vissza a miniszterelnöknek.","id":"20210527_Radar360_Orban_a_Facebookon_Kalomista_mozifilmben_Gyurcsanyozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24db9395-89fc-4857-a3ec-8b9c905d2e23","keywords":null,"link":"/360/20210527_Radar360_Orban_a_Facebookon_Kalomista_mozifilmben_Gyurcsanyozik","timestamp":"2021. május. 27. 08:04","title":"Radar360: Orbán a Facebookon, Kálomista mozifilmben gyurcsányozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f12706-0b1f-4940-a00d-e93a8f0ebf86","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Állandó hiánycikk volt, amikor viszont volt, akkor nem mindig működött megfelelően. Magán, közületi, iker – így (nem) telefonáltunk az 1990-es évekig.","shortLead":"Állandó hiánycikk volt, amikor viszont volt, akkor nem mindig működött megfelelően. Magán, közületi, iker – így (nem...","id":"20210527_telefonalas_szocializmus_retro_tavkozles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60f12706-0b1f-4940-a00d-e93a8f0ebf86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55970993-b489-4c5c-ba98-030500f15f56","keywords":null,"link":"/360/20210527_telefonalas_szocializmus_retro_tavkozles","timestamp":"2021. május. 27. 19:00","title":"Az \"átkosban\" nemcsak a \"telefon sírt\", hanem azok is, akik nem jutottak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42eaf75-8870-4e88-b9ab-390e7fcab62a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érintett termékeket a vásárlás helyén visszaveszik.","shortLead":"Az érintett termékeket a vásárlás helyén visszaveszik.","id":"20210526_nebih_visszahivas_babakeksz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d42eaf75-8870-4e88-b9ab-390e7fcab62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058c154c-ef64-45f9-8741-8d9cf6a042a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_nebih_visszahivas_babakeksz","timestamp":"2021. május. 26. 15:05","title":"Visszahívtak két babakekszet, mert műanyagszál lehet bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Böröcz szerint csak az veheti majd meg áron alul az önkormányzati bérlakását, aki már legalább 5 éve bérlője annak. Bayer Zsoltnak és Rákay Philipnek így még két és fél évig fizetnie kellhet a 30-40 ezer forintos bérleti díjat.","shortLead":"Böröcz szerint csak az veheti majd meg áron alul az önkormányzati bérlakását, aki már legalább 5 éve bérlője annak...","id":"20210526_borocz_bayer_rakay_lakas_a_varban_berlakas_privatizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14366b0-6150-4542-9d04-bb8cfb729fbb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_borocz_bayer_rakay_lakas_a_varban_berlakas_privatizacio","timestamp":"2021. május. 26. 21:26","title":"Böröcz László: Sem Bayer, sem Rákay nem lesz jogosult megvenni a bérlakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","shortLead":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","id":"20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d65b9b6-353e-4666-9b56-54293adaef85","keywords":null,"link":"/sport/20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","timestamp":"2021. május. 26. 19:21","title":"Puskás Ferencről neveztek el utcát Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]