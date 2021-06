Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","shortLead":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","id":"20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d222e47-1b3e-4393-94aa-569cae58dd9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","timestamp":"2021. június. 08. 12:15","title":"Többen bennrekedtek egy égő autóban Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 500 millió adag vakcinát két év alatt osztanák szét.","shortLead":"Az 500 millió adag vakcinát két év alatt osztanák szét.","id":"20210610_usa_pfizer_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87634a7d-7092-4ea3-9dd7-cbb7a346d14c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_usa_pfizer_vakcina","timestamp":"2021. június. 10. 05:30","title":"Az USA 500 millió Pfizer-vakcinát vásárol, majd adományoz a világ 100 országának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a7525a-f911-486c-898b-0002ed1028bc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A fociban is hódít a big data, amely nemcsak azt tárja fel, miért maradt ki egy gól, hanem azt is, mitől lehet sikeres egy nemzeti válogatott. ","shortLead":"A fociban is hódít a big data, amely nemcsak azt tárja fel, miért maradt ki egy gól, hanem azt is, mitől lehet sikeres...","id":"20210608_foci_eb_big_data_Expected_Goal_Metrica_Footovision","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a7525a-f911-486c-898b-0002ed1028bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e615d90-dc0b-451f-9cbf-659aab42bba3","keywords":null,"link":"/360/20210608_foci_eb_big_data_Expected_Goal_Metrica_Footovision","timestamp":"2021. június. 08. 19:00","title":"A válogatottban nem villogni kell – ez a tudományos tétel a foci-Eb-n is érvényes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az engedély nélküli tüntetések résztvevőit és az interneten a kormány ellen agitálókat is súlyosan büntetik ez után Fehéroroszországban.","shortLead":"Az engedély nélküli tüntetések résztvevőit és az interneten a kormány ellen agitálókat is súlyosan büntetik ez után...","id":"20210608_Belarusz_feherorosz_tuntetes_lukasenka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c015b1-7d9a-4589-a605-fb509b387f38","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_Belarusz_feherorosz_tuntetes_lukasenka","timestamp":"2021. június. 08. 18:23","title":"Fehéroroszországban ezután három év börtön jár tiltott tüntetésért, kettő azért, ha kormány elmozdításáról ír valaki a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kilenc saját és egy vendégelőadás bemutatójával – többek között Bulgakov, Szabó Magda, Hobo és Euripidész darabjaival – készül a 2021/2022-es évadra a Nemzeti Színház. Most a Rómeó és Júlia premierjével nyit újra a teátrum.","shortLead":"Kilenc saját és egy vendégelőadás bemutatójával – többek között Bulgakov, Szabó Magda, Hobo és Euripidész darabjaival –...","id":"20210608_A_Nemzeti_Szinhaz_Hobodarabbal_kapcsolodik_a_Vadaszati_Kialltashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c5db07-467c-4eb7-9994-41442b22414d","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_A_Nemzeti_Szinhaz_Hobodarabbal_kapcsolodik_a_Vadaszati_Kialltashoz","timestamp":"2021. június. 08. 15:03","title":"A Nemzeti Színház Hobo-darabbal kapcsolódik a Vadászati Kiálltáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd7c769-b39f-4de3-b35f-45425303fb81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megerősítette Ratko Mladic ítéletét a hágai nemzetközi bíróság.","shortLead":"Megerősítette Ratko Mladic ítéletét a hágai nemzetközi bíróság.","id":"20210608_hagai_nemzetkozi_birosag_ratko_mladic_fellebbezes_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd7c769-b39f-4de3-b35f-45425303fb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd967417-5058-4c47-98fd-0e2b5d8e56e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_hagai_nemzetkozi_birosag_ratko_mladic_fellebbezes_itelet","timestamp":"2021. június. 08. 16:50","title":"A Balkán mészárosa élete végéig börtönben marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan csak egy alkalommal regisztráltak azonosítatlan repülő tárgyat (ufó) Kínában – még 1998-ban –, újabban olyan sok észlelés történik, hogy az már próbára teszi az ország légvédelmét.","shortLead":"Bár hivatalosan csak egy alkalommal regisztráltak azonosítatlan repülő tárgyat (ufó) Kínában – még 1998-ban –, újabban...","id":"20210608_kina_mesterseges_intelligencia_ufo_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257d8905-3855-45ba-a3ff-46426e7edd73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_kina_mesterseges_intelligencia_ufo_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2021. június. 08. 10:33","title":"Olyan sok az ufóészlelés Kínában, hogy ráállítják a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2bca3-f054-416a-a42f-16425594850f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tanácsok a ruhatár átválogatásához az ismert vlogger, Viszkok Fruzsi Tedd rendbe az életed című könyvéből. A módszer talán kicsit drasztikus, cserébe roppant hatásos.","shortLead":"Tanácsok a ruhatár átválogatásához az ismert vlogger, Viszkok Fruzsi Tedd rendbe az életed című könyvéből. A módszer...","id":"20210609_Viszkok_Fruzsi_Igy_fogj_hozza_a_ruhaid_szelektalasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa2bca3-f054-416a-a42f-16425594850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6797e6fc-9a48-4089-b986-a2f2db59d335","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210609_Viszkok_Fruzsi_Igy_fogj_hozza_a_ruhaid_szelektalasahoz","timestamp":"2021. június. 09. 19:15","title":"Viszkok Fruzsi: Így fogj hozzá a ruháid szelektálásához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]