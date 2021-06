Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat párt szerint az Állami Számvevőszék büntetései miatt van szükség a pénzre.","shortLead":"A hat párt szerint az Állami Számvevőszék büntetései miatt van szükség a pénzre.","id":"20210610_adomanygyujtes_ellenzeki_osszefogas_allami_szamvevoszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b43e04-a790-4479-a02e-43e12188478a","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_adomanygyujtes_ellenzeki_osszefogas_allami_szamvevoszek","timestamp":"2021. június. 10. 17:13","title":"Adománygyűjtésbe kezd az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A támadás külföldön történt, és a cég szerint az ügyfelek fizetési információihoz nem fértek hozzá.","shortLead":"A támadás külföldön történt, és a cég szerint az ügyfelek fizetési információihoz nem fértek hozzá.","id":"20210611_hackertamadas_hackerek_mcdonalds","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95afc6f0-db3c-4ff2-9ecd-3647cc96a5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_hackertamadas_hackerek_mcdonalds","timestamp":"2021. június. 11. 21:07","title":"Hackerek betörtek a McDonald’s rendszerébe, és egyből vitték a céges adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","shortLead":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","id":"20210611_daru_m0_tuzeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b361ee-e170-45d3-a049-dcc41506b44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_daru_m0_tuzeset","timestamp":"2021. június. 11. 10:26","title":"Videó: teljesen kiégett egy daru az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később a focimeccsek biztosításának megkerülhetetlen figurája lett, napjainkra pedig nemcsak az ultrák, de a zsiványok körében is tekintélye van, mert sok ütőképes embert képes mozgósítani. A “problémamegoldó” Tóth Csabáról úgy hírlett, jó fideszes kapcsolatai vannak, így egyfajta védelmet élvez. Ám a sérthetetlenség mítosza egy pillanat alatt semmivé vált, amikor többedmagával együtt hétfőn a NAV kommandósai őrizetbe vették. A gyanú: bűnszervezetben elkövetett, 870 milliós költségvetési csalás. A biztonsági piacon ez már a sokadik jelzés fentről: senki sem érinthetetlen.","shortLead":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később...","id":"20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f96316-f8a9-4923-98a7-67050e5a38fa","keywords":null,"link":"/360/20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","timestamp":"2021. június. 11. 06:30","title":"\"Mindenkit meglepett, amikor bevitték\" – Tóth Csaba felemelkedése és zuhanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Még nem tudni, kit jelölnek a posztra.","shortLead":"Még nem tudni, kit jelölnek a posztra.","id":"20210610_alkotmanybiro_valasztas_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fc1091-6118-43c6-af2f-179b420c03ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_alkotmanybiro_valasztas_orszaggyules","timestamp":"2021. június. 10. 14:15","title":"Alkotmánybírót választhat az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondja, azért nem, mert \"nagyon szereti ezt a gyereket, tehetségesnek tartja és féltette\". ","shortLead":"Azt mondja, azért nem, mert \"nagyon szereti ezt a gyereket, tehetségesnek tartja és féltette\". ","id":"20210610_Vidnyanszky_Attila_Berettyan_Nandor_SZFE_Nemzeti_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d159e09-ff5e-4da2-b1f2-38ce18f97e08","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Vidnyanszky_Attila_Berettyan_Nandor_SZFE_Nemzeti_Szinhaz","timestamp":"2021. június. 10. 15:50","title":"Vidnyánszky nem javasolta Berettyán Nándornak, hogy vállalja a Karinthy Színház igazgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588bdc36-3d9e-4727-bc63-61ed482be49c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy krimicsokor, amelyben különleges szerepet játszik a közös helyszín, mégpedig egy olyan helyszín, melyért a valóságban kell megküzdeni. ","shortLead":"Egy krimicsokor, amelyben különleges szerepet játszik a közös helyszín, mégpedig egy olyan helyszín, melyért...","id":"202123_konyv__feltamasztas_igaz_mesek_afekete_sas_szallobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=588bdc36-3d9e-4727-bc63-61ed482be49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb1fe08-6f87-4d89-9a87-72794177d533","keywords":null,"link":"/360/202123_konyv__feltamasztas_igaz_mesek_afekete_sas_szallobol","timestamp":"2021. június. 11. 14:00","title":"Olvasással segíthet újraéleszteni a fehérvári Fekete Sas szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket a rendőrök élesztettek újra, a mentők életveszélyes állapotban szállították kórházba.","shortLead":"A gyereket a rendőrök élesztettek újra, a mentők életveszélyes állapotban szállították kórházba.","id":"20210610_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32ea74f-e458-4b2f-9211-ec4da4f5e44e","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_","timestamp":"2021. június. 10. 20:27","title":"Busz mögül kirohanó kislányt gázoltak el Budafok-Tétényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]