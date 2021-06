Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is a tilalom alá eshetnek.","shortLead":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is...","id":"20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffbc19-baa5-4925-9d5c-735be3a3afa9","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","timestamp":"2021. június. 16. 21:21","title":"A melegellenes törvény felülvizsgálatát kérik a magyar könyvkiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új rendszerváltozatban a Start menü a tálcától elkülönülve jelenik meg, lekerekített sarkokat használ, a leggyakrabban használt programokat pedig ki is tűzheti a felhasználó.","shortLead":"Az új rendszerváltozatban a Start menü a tálcától elkülönülve jelenik meg, lekerekített sarkokat használ...","id":"20210617_microsoft_windows_11_start_menu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5bf5fb-5fe3-4001-8cb0-23c9df428691","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_microsoft_windows_11_start_menu","timestamp":"2021. június. 17. 18:43","title":"A Windows 11 egyik nagy újítása a Start menü lesz – mutatjuk, hogy néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi feltételesen volt szabadlábon, mikor életveszélyesen bántalmazta a nőt. 