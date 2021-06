Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem volt kapcsolatban másokkal az az ember, akinél Szlovákiában elsőként mutatták ki a koronavírus delta variánsát – állítja az ország tiszti főorvosa.","shortLead":"Nem volt kapcsolatban másokkal az az ember, akinél Szlovákiában elsőként mutatták ki a koronavírus delta variánsát –...","id":"20210623_Szlovakia_koronavirus_delta_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7007044e-f051-436e-863f-a047bc073701","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_Szlovakia_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 17:02","title":"Megjelent Szlovákiában a koronavírus delta variánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közülük 10 embert már hajnalban elengedtek.","shortLead":"Közülük 10 embert már hajnalban elengedtek.","id":"20210624_szurkolok_bajor_rendorseg_eloallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7533556e-1d68-46d8-af82-6759d41eabae","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_szurkolok_bajor_rendorseg_eloallitas","timestamp":"2021. június. 24. 11:16","title":"18 magyar szurkolót állított elő a rendőrség Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában. Az elismerést a spanyol Nobel-díjként emlegetik.","shortLead":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában...","id":"20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7d994-3941-4443-8d24-e29f4bbdfa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","timestamp":"2021. június. 24. 07:28","title":"A spanyoloknál már Nobel-díjasként ünneplik Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","shortLead":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","id":"20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b84898-7cbc-42e1-824c-6bb22e579723","keywords":null,"link":"/sport/20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 22:31","title":"2:1-re vezetünk a németek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"69-en fertőzödtek meg.","shortLead":"69-en fertőzödtek meg.","id":"20210624_Csutortokre_mur_csak_egy_ember_hunyt_el_koronavirusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef88bcd7-3796-48a3-b178-987fe45c01a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Csutortokre_mur_csak_egy_ember_hunyt_el_koronavirusban","timestamp":"2021. június. 24. 09:15","title":"Csütörtökre már csak egy ember hunyt el koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccceee7d-2b26-472e-a4ac-8dc2ae033fba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A továbbjutásért játszik a német és a magyar válogatott Münchenben az Allianz Arénában a labdarúgó Európa-bajnokságon szerda este. Az F-csoport másik meccsén Portugália játszik Franciaországgal Budapesten a Puskás Arénában. A hvg.hu a mérkőzéseket élőben közvetíti.","shortLead":"A továbbjutásért játszik a német és a magyar válogatott Münchenben az Allianz Arénában a labdarúgó Európa-bajnokságon...","id":"20210623_nemetorszag_magyarorszag_elo_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccceee7d-2b26-472e-a4ac-8dc2ae033fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508ecf27-6a14-471f-b5e3-4b2bb8e8ace3","keywords":null,"link":"/sport/20210623_nemetorszag_magyarorszag_elo_kozvetites","timestamp":"2021. június. 23. 20:53","title":"Németország – Magyarország élő közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb2b58-82b0-40b1-954d-4d4b3b6bab89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen hőfokot mértek a Magyar Közút munkatársai a sztráda elválasztósávjában.","shortLead":"Ilyen hőfokot mértek a Magyar Közút munkatársai a sztráda elválasztósávjában.","id":"20210624_m7_es_autopalya_magyar_kozut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14fb2b58-82b0-40b1-954d-4d4b3b6bab89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407b0687-3e81-4a42-b7f8-8fc9d8c0751c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_m7_es_autopalya_magyar_kozut","timestamp":"2021. június. 24. 10:11","title":"Több mint 48 fokos az M7-es autópálya aszfaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Queenslandi Egyetem kutatói egyelőre egereken tesztelték az Alzheimer-kór újfajta kezelési módját, de hamarosan klinikai vizsgálatokkal is tesztelni fogják.","shortLead":"A Queenslandi Egyetem kutatói egyelőre egereken tesztelték az Alzheimer-kór újfajta kezelési módját, de hamarosan...","id":"20210623_alzheimer_kor_kezelese_ultrahang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbac0169-0668-443c-828a-d3fdf82833eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_alzheimer_kor_kezelese_ultrahang","timestamp":"2021. június. 23. 18:03","title":"Áttörést hozhat egy ultrahangos módszer az Alzheimer-kór kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]