[{"available":true,"c_guid":"15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","shortLead":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","id":"20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f8ab7-e2af-4abd-8553-298bb5fd473e","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","timestamp":"2021. június. 27. 19:42","title":"Az UEFA cáfolja, hogy kitiltotta volna a szivárványos zászlókat a holland-cseh meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"„Tiszta fejjel és civilben” menjen a meccsre – kéri tagjaitól a Carpathian Brigade.","shortLead":"„Tiszta fejjel és civilben” menjen a meccsre – kéri tagjaitól a Carpathian Brigade.","id":"20210627_szurkoloi_csoport_nem_megy_a_meccsre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85c2709-aa8e-4817-822b-cd2e80491574","keywords":null,"link":"/sport/20210627_szurkoloi_csoport_nem_megy_a_meccsre","timestamp":"2021. június. 27. 15:05","title":"Véget ért az Eb a magyar ultráknak, a cseh–holland meccsre sem mennek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b75d153-479a-4027-b540-2df4572dacac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sarah Culberson a saját, hihetetlen történetét bemutató filmjének a procudere lesz.\r

\r

","shortLead":"Sarah Culberson a saját, hihetetlen történetét bemutató filmjének a procudere lesz.\r

\r

","id":"20210628_Egy_igaz_hercegnomese_filmet_keszit_a_Disney_a_norol_aki_felnottkent_tudta_meg_ki_is_valojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b75d153-479a-4027-b540-2df4572dacac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce167c1-6c2f-4f35-a729-520456d9bd97","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Egy_igaz_hercegnomese_filmet_keszit_a_Disney_a_norol_aki_felnottkent_tudta_meg_ki_is_valojaban","timestamp":"2021. június. 28. 11:06","title":"Egy igaz hercegnő-mese: filmet készít a Disney a nőről, aki felnőttként tudta meg, ki is valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több holland drukker is konfliktusba került a rendezőkkel.","shortLead":"Több holland drukker is konfliktusba került a rendezőkkel.","id":"20210627_UEFA_szivarvanyos_zaszlok_Puskas_Arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056d7ec-2571-4486-ba54-f69821cb24d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_UEFA_szivarvanyos_zaszlok_Puskas_Arena","timestamp":"2021. június. 27. 17:15","title":"A holland sajtó szerint kitiltja az UEFA a szivárványos zászlókat a Puskás Arénából és a szurkolói zónából, az UEFA cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c2e8ac-cb95-4c2d-b586-bf6f465a8a20","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Meg kellene felezni az állami beruházásokat, hogy 3 százalékos lehessen újra a költségvetési hiány - javasolta még hétfőn Matolcsy György. Ha a számok mögé nézünk, azt látjuk, ez egy komoly megszorítást jelentene, de nem volna lehetetlen teljesíteni. Kérdés, hogy megérné-e.","shortLead":"Meg kellene felezni az állami beruházásokat, hogy 3 százalékos lehessen újra a költségvetési hiány - javasolta még...","id":"20210627_matolcsy_beruhazas_sporolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0c2e8ac-cb95-4c2d-b586-bf6f465a8a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b4649f-4899-4a18-a992-3a59bc94adde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_matolcsy_beruhazas_sporolas","timestamp":"2021. június. 27. 11:00","title":"Matolcsy első hangzásra lehetetlent kért a kormánytól, de lehet benne ráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","shortLead":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","id":"20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bb144e-2a9f-4cd8-aa33-ac75ef12f137","keywords":null,"link":"/elet/20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"BBC: női vendégeket zaklattak brit karanténszállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok kifütyülésétől, továbbá minden kirekesztő megnyilvánulástól.","shortLead":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok...","id":"20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05622854-f6f8-49d7-890e-32efdda90dfe","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","timestamp":"2021. június. 26. 21:10","title":"Csányi azt kéri a szurkolóktól, hogy tartózkodjanak a rasszista, homofób és soviniszta megnyilvánulásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e89c68-8eae-4923-8804-902363d87886","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkönnyű versenyautót egy 3 literes 4 hengeres motor mozgatja.","shortLead":"A szuperkönnyű versenyautót egy 3 literes 4 hengeres motor mozgatja.","id":"20210627_16_milliard_forintert_aruljak_ezt_a_66_eves_ferrarit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e89c68-8eae-4923-8804-902363d87886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6545dfcb-c7d6-4de7-9464-d6db167b503e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210627_16_milliard_forintert_aruljak_ezt_a_66_eves_ferrarit","timestamp":"2021. június. 27. 06:41","title":"1,6 milliárd forintért árulják ezt a 66 éves Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]